Ο αθλητικός διευθυντής της Ρεν μίλησε για τον Ολυμπιακό, τον ΟΦΗ και το ελληνικό ποδόσφαιρο

Ο Λοΐκ Ντεζιρέ, αθλητικός διευθυντής της Ρεν, μίλησε στο Gazzetta ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Europa League. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Ντεζιρέ αναφέρθηκε επίσης στον ΟΦΗ, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο γαλλικός σύλλογος έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην ελίτ του γαλλικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «απόλυτος» στην τρέχουσα φάση της διοργάνωσης, θα διεκδικήσει το 4Χ4 στην έδρα της Ρεν.

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και η εμπειρία του ΟΦΗ

Τρεις εβδομάδες πριν από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν, ο ΟΦΗ είχε βρεθεί στο ίδιο γήπεδο, προσφέροντας μια σημαντική εικόνα για την γαλλική ομάδα. Οι Κρητικοί, παρότι έβαλαν δύσκολα στους Γάλλους, τελικά λύγισαν στο φινάλε της αναμέτρησης. Αυτή η αναμέτρηση φανέρωσε στους Πειραιώτες πως, παρά την υψηλή ποιότητά της, η Ρεν δεν αποτελεί φόβητρο.

Ο αθλητικός διευθυντής της έκτης ομάδας της περσινής Ligue 1, Λοΐκ Ντεζιρέ, μίλησε στο Gazzetta ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με το σύνολο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Στη συνέντευξή του, ο κ. Ντεζιρέ αναφέρθηκε στις δύο ελληνικές ομάδες της Super League που βρέθηκαν στον δρόμο της Ρεν, τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ, καθώς και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Η πορεία του Λοΐκ Ντεζιρέ και η αναδόμηση της Ρεν

Ο Λοΐκ Ντεζιρέ ανέλαβε τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή της Ρεν το καλοκαίρι του 2025. Πριν από αυτή τη θέση, είχε εργαστεί ως Chief Scout στη Στρασμπούρ, καλύπτοντας την περίοδο από το 2016 έως το 2025. Η εμπειρία του αυτή θεωρείται σημαντική για την τρέχουσα του θέση στον γαλλικό σύλλογο.

Ο ίδιος σχολίασε την πορεία της Ρεν από τη 12η θέση της σεζόν 2024-25 στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου για το Europa League την περασμένη σεζόν. Ανέφερε ότι ο σύλλογος είχε μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για δύο σεζόν, παρόλο που διαθέτει μια ισχυρή ευρωπαϊκή ιστορία, έχοντας συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις για έξι συνεχόμενες σεζόν στο παρελθόν. Μετά από δύο δύσκολες χρονιές, η ομάδα προχώρησε σε αναδόμηση του ρόστερ. Αυτή η αναδόμηση περιλάμβανε την απόκτηση ποδοσφαιριστών με σημαντική εμπειρία τόσο από τη Ligue 1 όσο και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μεταξύ των παικτών που αποκτήθηκαν ήταν οι Βαλεντάν Ρονζιέ, Μαντί Καμαρά, Αντονί Ρουό και Πρέμισλαβ Φρανκόφσκι, καθώς και άλλοι.

Η καθιέρωση της Ρεν στην ελίτ του γαλλικού ποδοσφαίρου

Τα τελευταία χρόνια, η Ρεν έχει εξελιχθεί σε έναν σύλλογο που διεκδικεί σταθερά την παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Λοΐκ Ντεζιρέ εξήγησε πώς η ομάδα κατάφερε να καθιερωθεί σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι η ιδιοκτησία της οικογένειας Πινό, η οποία στηρίζει και επενδύει στον σύλλογο εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Αυτή η μακροχρόνια στήριξη έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και σταθερότητα της ομάδας.

Επιπλέον, ο σύλλογος διαθέτει μια εξαιρετικά επιτυχημένη Ακαδημία, η οποία το 2027 θα συμπληρώσει 50 χρόνια λειτουργίας. Η Ακαδημία της Ρεν κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των κορυφαίων Ακαδημιών της Ευρώπης και κάθε χρόνο καταφέρνει να αναδεικνύει σπουδαία νέα ταλέντα. Παράλληλα, η Ρεν διαθέτει ένα κορυφαίο προπονητικό κέντρο, το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη των παικτών και στην προετοιμασία της ομάδας.

Επενδύσεις και στρατηγική για την κορυφή

Ο αθλητικός διευθυντής της Ρεν τόνισε ότι, πέρα από τις υποδομές και την Ακαδημία, είναι απαραίτητο να υπάρχει επιτυχία στον τομέα των μεταγραφών και στην επιλογή των ποδοσφαιριστών. Αυτή η στρατηγική είναι κρίσιμη προκειμένου η ομάδα να μπορεί να ανταγωνίζεται τις κορυφαίες ομάδες της Ligue 1, καθώς και να έχει αξιόλογη παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χρόνο με τον χρόνο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ντεζιρέ έκανε ειδική μνεία στις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις υποδομές και την Ακαδημία του συλλόγου, αναδεικνύοντας τη σημασία τους για την μακροπρόθεσμη επιτυχία της Ρεν. Η σταθερή επένδυση και η προσεκτική επιλογή παικτών αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται η φιλοδοξία της Ρεν να παραμείνει στην ελίτ του γαλλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta