Ο Βαγγέλης Παυλίδης χάρισε τη νίκη στην Μπενφίκα με το 18ο γκολ του

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, χαρίζοντας την πολύτιμη νίκη στην Μπενφίκα επί της Αλβέρκα με 1-0. Ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης από το σημείο του πέναλτι, φτάνοντας τα 18 γκολ συνολικά για τη σεζόν 2026/27. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος, με τους «αετούς» της Λισαβόνας να παραμένουν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Η κρίσιμη εκτέλεση πέναλτι

Η Μπενφίκα αντιμετώπισε την Αλβέρκα σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε δύσκολος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Το αρχικό μέρος της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε ως «στείρο», καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Η λύση για τους γηπεδούχους ήρθε νωρίς στο δεύτερο μέρος, όταν κέρδισαν πέναλτι.

Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, ο διεθνής φορ Βαγγέλης Παυλίδης ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι. Με απόλυτη ψυχραιμία, ο 27χρονος επιθετικός έστειλε την μπάλα στο κέντρο της εστίας, καταλήγοντας στο βάθος των διχτυών. Αυτή η εύστοχη εκτέλεση έδωσε το προβάδισμα στους «αετούς» της Λισαβόνας, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.

Ο εντυπωσιακός απολογισμός του Έλληνα επιθετικού

Το τέρμα που σημείωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης στην αναμέτρηση με την Αλβέρκα δεν ήταν απλώς ένα γκολ νίκης, αλλά και ένα ακόμα ορόσημο στην εξαιρετική του πορεία. Με αυτό το συγκεκριμένο τέρμα, ο Έλληνας επιθετικός έφτασε τα 10 γκολ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία του στο σκοράρισμα.

Πέρα από τις επιδόσεις του στην εγχώρια διοργάνωση, ο Παυλίδης μετρά ακόμη οκτώ τέρματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο συνολικός του απολογισμός για τη σεζόν 2026/27 ανέρχεται πλέον στα 18 γκολ. Ήταν το γκολ υπ' αριθμόν 18 σε ισάριθμα παιχνίδια για τον έμπειρο φορ, δίνοντας συνέχεια στο «τρελό» ξεκίνημα της Μπενφίκα.

Σταθερή αξία στην επίθεση της Μπενφίκα

Ο 27χρονος επιθετικός συνεχίζει έτσι τις υψηλές πτήσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα. Αποτελεί σταθερά μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις στο σκοράρισμα για την ομάδα του, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ο Παυλίδης είναι ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της επιθετικής γραμμής των «αετών» της Λισαβόνας, με την παρουσία του να είναι καθοριστική στις επιτυχίες της ομάδας του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Η Μπενφίκα παραμένει σε τροχιά κορυφής

Η νίκη με 1-0 επί της Αλβέρκα, αν και δύσκολη, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την Μπενφίκα. Οι Λουζιτανοί δεν πραγματοποίησαν την πιο εντυπωσιακή τους εμφάνιση, ωστόσο κατάφεραν να φτάσουν στην 8η νίκη της σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Αυτό το αποτέλεσμα τους έδωσε τρεις επιπλέον βαθμούς, ανεβάζοντας τον συνολικό τους απολογισμό στους 25 βαθμούς.

Με αυτή την επικράτηση, η Μπενφίκα διατηρεί τη θέση της στην κορυφή του πρωταθλήματος, μένοντας συγκεκριμένα στο -5 από την πρωτοπόρο Πόρτο. Η ομάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση στο σκοράρισμα για τους «αετούς».

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta