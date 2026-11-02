Η FIFA ανοίγει τα έγγραφα του σχεδίου των 20 δισ. δολαρίων εν μέσω πιέσεων στον Ινφαντίνο

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) αποφάσισε να επιτρέψει στα μέλη του Συμβουλίου της να εξετάσουν σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με το εγκαταλελειμμένο σχέδιο FIFA Forward Enterprise (FFE). Το σχέδιο αυτό προέβλεπε την πώληση δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου έναντι 20 δισ. δολαρίων. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από την UEFA, η οποία ζητά απαντήσεις και μεταρρυθμίσεις για τη διοίκηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και την επανεκλογή του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η απόφαση της FIFA και το σχέδιο FFE

Η FIFA, σε μια κίνηση που αποκάλυψε πηγή με άμεση γνώση της υπόθεσης στο Reuters, επέτρεψε την πρόσβαση σε έγγραφα του σχεδίου FIFA Forward Enterprise. Το σχέδιο FFE, το οποίο είχε αποσυρθεί στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, προέβλεπε την πώληση δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου έναντι 20 δισ. δολαρίων.

Η απόσυρση του σχεδίου είχε γίνει λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίησή του, καθώς είχε προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του διεθνούς ποδοσφαίρου. Η υπόθεση αυτή είχε δημιουργήσει σοβαρούς τριγμούς στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, θέτοντας υπό αμφισβήτηση ακόμη και την παραμονή του Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία.

Η επιστολή του γενικού γραμματέα και οι όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με το Reuters, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, απέστειλε επιστολή τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στα μέλη του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Με αυτή την επιστολή, ζητούσε από τα μέλη να γνωστοποιήσουν εάν επιθυμούν να εξετάσουν τα έγγραφα που σχετίζονται με το σχέδιο FFE.

Η πρόσβαση στο υλικό θα παρέχεται υπό συγκεκριμένους όρους και αποκλειστικά στην έδρα της FIFA, στη Ζυρίχη. Η δυνατότητα εξέτασης των εγγράφων αφορά μόνο τα μέλη του Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Οι πιέσεις της UEFA και τα ερωτήματα

Η πρωτοβουλία της FIFA συνέπεσε με τη λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει η UEFA στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Η UEFA είχε ζητήσει απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων που αφορούν τη διοίκηση και την προεδρία του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Οι ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες πιέζουν για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της FIFA, ζητώντας μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο νέας θητείας του σημερινού προέδρου.

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οργανισμών είχε κλιμακωθεί τον Οκτώβριο, όταν η UEFA απέστειλε επιστολή στη FIFA. Η επιστολή αυτή περιείχε περισσότερα από 100 ερωτήματα, απαιτώντας διευκρινίσεις για διάφορα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν από την UEFA περιλαμβάνονταν το εγκαταλελειμμένο σχέδιο FIFA Forward Enterprise, καθώς και το Βραβείο Ειρήνης της FIFA.

Η απάντηση της FIFA για την προθεσμία

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θεώρησε μη ρεαλιστική την προθεσμία των δύο εβδομάδων που της δόθηκε για να απαντήσει στα ερωτήματα της UEFA. Επικαλέστηκε βασικούς λόγους για αυτή τη θέση.

Οι λόγοι αυτοί περιελάμβαναν τον αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω της διοργάνωσης ενός νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Νέων στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Επιπλέον, αναφέρθηκαν οι προετοιμασίες για το έκτακτο συνέδριο της 23ης Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki