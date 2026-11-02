Η αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού: Η δεύτερη καλύτερη από το 1996

Ο Παναθηναϊκός έχει επιδείξει μία από τις ισχυρότερες αμυντικές του επιδόσεις των τελευταίων τριάντα ετών στη Super League, έχοντας δεχθεί μόλις τέσσερα γκολ σε εννέα αναμετρήσεις. Η φετινή συγκομιδή τον τοποθετεί στη δεύτερη καλύτερη θέση από τη σεζόν 1996-97, με μόνη εξαίρεση την αγωνιστική περίοδο 2022-23. Αυτή η σταθερότητα στην άμυνα, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα στην επίθεση, αποτελεί βασικό στοιχείο στην πορεία των «πρασίνων» προς την κορυφή του πρωταθλήματος.

Η φετινή πορεία και η επίδοση στην άμυνα

Στην τρέχουσα σεζόν 2026-27, ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί τέσσερα γκολ σε εννέα αγώνες πρωταθλήματος. Από αυτά, τα τρία έχουν σημειωθεί στο ΟΑΚΑ, ενώ ένα εκτός έδρας. Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Νίστρουπ δεν κατάφεραν να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους στους αγώνες με τον ΠΑΟΚ, την Κηφισιά και τον Αστέρα εντός έδρας, καθώς και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Παρά τα τέσσερα γκολ παθητικό, η ομάδα έχει δείξει συνολική τακτική πειθαρχία. Όπως αναφέρεται, όλοι οι παίκτες έχουν συμβάλει σε αυτή την επίδοση, ενώ ο τερματοφύλακας Πένια έχει δηλώσει παρών όποτε χρειάστηκε. Η επίδοση αυτή θεωρείται σημαντική, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι στα ίδια ματς, ο Παναθηναϊκός σημείωσε έντεκα γκολ.

Συγκρίσεις με προηγούμενες σεζόν

Η τρέχουσα αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού, με τέσσερα γκολ παθητικό μετά την ένατη αγωνιστική, είναι η δεύτερη καλύτερη των τελευταίων τριάντα ετών. Η κορυφαία επίδοση καταγράφηκε τη σεζόν 2022-23, όταν η ομάδα είχε δεχθεί μόλις δύο γκολ. Τότε, υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οι «πράσινοι» είχαν δέκα νίκες σε ισάριθμους αγώνες, δεχόμενοι γκολ στα ντέρμπι με την ΑΕΚ (2-1 εντός) και τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (1-2). Το τρίτο γκολ παθητικό εκείνης της σεζόν ήρθε την ενδέκατη αγωνιστική, στο εκτός έδρας 1-1 με τον Ολυμπιακό.

Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός είχε επίσης τέσσερα γκολ παθητικό στις σεζόν 1997-98, 2004-05 και 2007-08. Στις τρεις αυτές περιόδους, η ομάδα διεκδίκησε το πρωτάθλημα, αλλά δεν κατάφερε να το κατακτήσει στο τέλος. Η ιστορική αναδρομή δείχνει ότι η φετινή αμυντική σταθερότητα είναι από τις πιο αξιόλογες στην πρόσφατη ιστορία του συλλόγου.

Η επιθετική λειτουργία και η συνολική εικόνα

Πέρα από την αμυντική του συνέπεια, ο Παναθηναϊκός έχει επιδείξει και αξιοσημείωτη επιθετική αποτελεσματικότητα. Οι «πράσινοι» έχουν σκοράρει σε οκτώ από τα εννέα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, μετρώντας νίκες σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις. Η μόνη φορά που δεν βρήκαν δίχτυα ήταν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, όπου και ηττήθηκαν.

Συνολικά, ο Παναθηναϊκός έχει σημειώσει είκοσι γκολ σε οκτώ αγώνες, που αντιστοιχεί σε μέσο όρο 2,5 γκολ ανά παιχνίδι. Αυτή η ισορροπία μεταξύ της αμυντικής σταθερότητας και της επιθετικής παραγωγικότητας θεωρείται απαραίτητη για την διεκδίκηση της κορυφής στο πρωτάθλημα, καθώς το μηδέν στην άμυνα πρέπει να συνοδεύεται και από επιθετικό αποτέλεσμα.

Ιστορικά στοιχεία και πρωταθλήματα

Οι σεζόν κατά τις οποίες ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τίτλο είχαν διαφορετικά αμυντικά νούμερα στην ένατη αγωνιστική. Τη σεζόν 2003-04, όταν οι «πράσινοι» στέφθηκαν πρωταθλητές, είχαν δεχθεί έξι γκολ μέχρι την ένατη αγωνιστική. Αντίστοιχα, τη σεζόν 2009-10, που επίσης κατέκτησαν το πρωτάθλημα, το παθητικό τους ήταν πέντε γκολ.

Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν ότι, ενώ η ισχυρή άμυνα είναι σημαντική, η συνολική ισορροπία της ομάδας σε όλες τις γραμμές είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων. Η φετινή επίδοση με τέσσερα γκολ παθητικό, σε συνδυασμό με την επιθετική παραγωγή, δημιουργεί ένα ελπιδοφόρο πλαίσιο για την πορεία του συλλόγου.

Η θέση στην τρέχουσα βαθμολογία και οι ανταγωνιστές

Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Παναθηναϊκός διαθέτει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, ισοβαθμώντας σε αυτό τον τομέα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει επίσης δεχθεί τέσσερα γκολ. Ωστόσο, οι «πράσινοι» υπερτερούν στην επίθεση, έχοντας σημειώσει είκοσι γκολ έναντι δεκαπέντε του Ολυμπιακού, δηλαδή πέντε γκολ περισσότερα από την ομάδα του Πειραιά.

Η ΑΕΚ, ένας άλλος βασικός διεκδικητής του τίτλου, έχει σημειώσει είκοσι ένα γκολ υπέρ και έχει δεχθεί πέντε γκολ. Η ομάδα της ΑΕΚ, με ένα ματς λιγότερο, βρίσκεται επίσης στο +16 στη διαφορά των γκολ, όπως και ο Παναθηναϊκός. Αυτή η στενή μάχη στην κορυφή αναδεικνύει τη σημασία της κάθε επίδοσης, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, για την τελική έκβαση του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta