Ο ΟΦΗ εκφράζει την περηφάνια του για τον Τάσο Χατζηγιοβάνη

Ο ΟΦΗ εξέφρασε την περηφάνια του για τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, με αφορμή τα συγκλονιστικά λόγια του ποδοσφαιριστή κατά την παραλαβή τιμητικού βραβείου. Ο διεθνής εξτρέμ τιμήθηκε στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ για την κοινωνική του προσφορά, η οποία αφορούσε τη σημαντική δωρεά 12.500 ευρώ. Η δωρεά αυτή είχε ως στόχο να καλύψει τα έξοδα της εγχείρησης του μικρού Δημήτρη, ο οποίος έδινε μάχη με τον καρκίνο, όμως δεν κατάφερε να βγει νικητής. Κατά τις δηλώσεις του, ο Χατζηγιοβάνης συγκίνησε, δίχως να κρύψει τα συναισθήματά του.

Η τιμητική διάκριση και η συγκίνηση

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, διεθνής εξτρέμ του ΟΦΗ, βρέθηκε στο επίκεντρο της γιορτής του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ). Εκεί, του απονεμήθηκε ένα τιμητικό βραβείο, αναγνωρίζοντας τη σημαντική του συνεισφορά στην κοινωνία. Η διάκριση αυτή δόθηκε στον ποδοσφαιριστή για μια πράξη υψηλού αλτρουισμού, η οποία είχε προηγηθεί και είχε προκαλέσει αίσθηση.

Ο Χατζηγιοβάνης είχε πραγματοποιήσει μια δωρεά ύψους 12.500 ευρώ, ποσό που προοριζόταν για την κάλυψη των εξόδων μιας κρίσιμης εγχείρησης. Η εγχείρηση αφορούσε τον μικρό Δημήτρη, ο οποίος πάλευε με τον καρκίνο. Παρά τη γενναιόδωρη προσπάθεια του ποδοσφαιριστή να συνδράμει, ο μικρός Δημήτρης δεν κατάφερε να βγει νικητής από τη μάχη του με την ασθένεια.

Κατά την παραλαβή του βραβείου του στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης προέβη σε δηλώσεις που συγκλόνισαν το κοινό. Ο διεθνής εξτρέμ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, μεταφέροντας το βαρύ συναισθηματικό του φορτίο για την απώλεια του μικρού παιδιού, με τα λόγια του να αγγίζουν πολλούς.

Το μήνυμα του ΟΦΗ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μετά τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή, η ομάδα του, ο ΟΦΗ, γνωστή και ως οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, θέλησε να εκφράσει δημόσια την υποστήριξή της και την περηφάνια της για τον αθλητή της. Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σύλλογος τόνισε τη σημασία της πράξης του Χατζηγιοβάνη και των λόγων του.

Στο μήνυμά τους, οι Κρητικοί εξέφρασαν την υπερηφάνεια τους που ο Έλληνας ακραίος επιθετικός αποτελεί μέλος της «Ομιλίτικης οικογένειας». Η ανάρτηση υπογράμμισε ότι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης αποτελεί παράδειγμα, όχι μόνο για τους συναθλητές του στον χώρο του ποδοσφαίρου αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία, μέσα από τις πράξεις και τα λόγια του.

Η αξία του ποδοσφαιριστή πέρα από το γήπεδο

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ δεν περιορίστηκε στην έκφραση περηφάνιας, αλλά επεκτάθηκε και σε ένα μήνυμα σχετικά με τις αξίες που πρέπει να διέπουν έναν αθλητή. «Τάσο Χατζηγιοβάνη είμαστε περήφανοι που είσαι μέλος της οικογένειας μας!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του συλλόγου, απευθυνόμενη στον ποδοσφαιριστή.

Ο σύλλογος υπογράμμισε ότι η πραγματική αξία ενός ποδοσφαιριστή δεν αποτυπώνεται μόνο εντός του γηπέδου, μέσα από τις αγωνιστικές του επιδόσεις. Αντιθέτως, τόνισε ότι η αξία του φαίνεται και στην ανθρωπιά που επιδεικνύει, στην ευαισθησία του και στην προσφορά του προς την κοινωνία. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει μια ευρύτερη αντίληψη για τον ρόλο των αθλητών στη σύγχρονη κοινωνία.

Ποδόσφαιρο: Αξίες, αλληλεγγύη και δύναμη προσφοράς

Ο ΟΦΗ συνέχισε το μήνυμά του, υπενθυμίζοντας ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι. «Μας θύμισες ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι», αναφέρεται στην ανάρτηση, απευθυνόμενη στον Τάσο Χατζηγιοβάνη και τους φίλους του αθλήματος.

Ο σύλλογος τόνισε ότι το άθλημα ενσαρκώνει σημαντικές αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η δύναμη της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΟΦΗ έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τον κοινωνικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αθλητικοί οργανισμοί και οι αθλητές, πέρα από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta