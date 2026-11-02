Ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, αναδείχθηκε κορυφαίος ξένος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2025/26 της Super League. Η διάκριση αυτή του απονεμήθηκε στα βραβεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ), αναγνωρίζοντας την εντυπωσιακή του παρουσία στα ελληνικά γήπεδα. Από το Μεξικό, όπου αγωνίζεται πλέον, ο Πινέδα έστειλε ένα μήνυμα με έντονο άρωμα ΑΕΚ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του και την αφοσίωσή του.

Η σημαντική διάκριση του μεξικανού μέσου

Ο Ορμπελίν Πινέδα κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου ξένου ποδοσφαιριστή για την αγωνιστική περίοδο 2025/26 της Super League. Η βράβευση αυτή έρχεται ως αναγνώριση της εξαιρετικής του απόδοσης και της καθοριστικής του συμβολής στην ομάδα του κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σεζόν. Η επιλογή του έγινε από τους ίδιους τους συναδέλφους του, τους αμειβόμενους ποδοσφαιριστές, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην τιμητική αυτή διάκριση.

Πέρα από το βραβείο του κορυφαίου ξένου, ο Μεξικανός μέσος συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συνολική του παρουσία και την επιρροή του στο πρωτάθλημα. Η διπλή αυτή αναγνώριση υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο των εμφανίσεών του και την ποιότητα που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Το μήνυμα από το μεξικό και η αφοσίωση στην ΑΕΚ

Ο Ορμπελίν Πινέδα, αν και πλέον αγωνίζεται στο Μεξικό, δεν ξέχασε την πρώην ομάδα του και τον κόσμο της. Κατά την απονομή του βραβείου του ΠΣΑΠΠ, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «μόνο ΑΕΚ». Η δήλωση αυτή, που έγινε από απόσταση, δείχνει τη βαθιά σύνδεση που διατηρεί με την ομάδα και τους φιλάθλους της, παρά την αποχώρησή του.

Στο μήνυμά του, ο Πινέδα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο που τον ψήφισε για το βραβείο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αναγνώριση. Η αναφορά του στην ΑΕΚ, με την οποία είχε μια εντυπωσιακή πορεία την περσινή σεζόν, επιβεβαιώνει την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφει για τον σύλλογο και το διάστημα που πέρασε στην Ελλάδα.

Ευχαριστίες σε συμπαίκτες και φιλάθλους

Στο πλαίσιο της βράβευσής του, ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής απηύθυνε χαιρετισμούς και μία «μεγάλη αγκαλιά» σε όλους. Τόνισε τη σημασία των συμπαικτών του στην κατάκτηση του βραβείου, δηλώνοντας πως «χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα είχα καταφέρει να κερδίσω αυτό το σπουδαίο βραβείο». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει το ομαδικό πνεύμα και την αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας.

Επιπλέον, ο Πινέδα ευχήθηκε «ό,τι καλύτερο» και ευχαρίστησε «μέσα από την καρδιά μου» όλους όσοι τον στήριξαν. Έστειλε επίσης τους χαιρετισμούς του και μία «μεγάλη αγκαλιά από το Μεξικό» σε «όλο τον κόσμο της Αθήνας», δείχνοντας την εκτίμησή του προς τους φιλάθλους και την πόλη που τον φιλοξένησε.

Η εντυπωσιακή περσινή σεζόν και η φετινή απουσία

Ο Ορμπελίν Πινέδα είχε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή παρουσία την περσινή σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ. Οι εμφανίσεις του ήταν καθοριστικές για την πορεία της ομάδας, αφήνοντας το στίγμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η απόδοσή του ήταν τέτοια που τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς ποδοσφαιριστές της Super League.

Η απουσία του από το ρόστερ της Ένωσης τη φετινή σεζόν είναι αισθητή, όπως αναφέρεται. Οι αντικαταστάτες του, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταφέρει να «γεμίσουν τα παπούτσια του», κάτι που υπογραμμίζει την αξία και τη συμβολή που είχε ο Μεξικανός μέσος στην ομάδα. Η βράβευσή του ως κορυφαίου ξένου έρχεται να επιβεβαιώσει την ποιότητα και το κενό που άφησε με την αποχώρησή του.

Με πληροφορίες από: Newsit