Ο Πανιώνιος πήρε επική νίκη στην έδρα του Παπάγου με τρίποντο του Δενδρινού

Ο Πανιώνιος κατάφερε να αποσπάσει μια επική νίκη στην έδρα του Παπάγου, επικρατώντας με σκορ 82-81, σε μια αναμέτρηση της Elite League που προσέφερε συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Κωνσταντίνος Δενδρινός αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, καθώς με ένα νικητήριο τρίποντο χάρισε τη νίκη στην ομάδα της Νέας Σμύρνης. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανιώνιος διατήρησε το αήττητο σερί του στη διοργάνωση.

Η εξέλιξη ενός δραματικού αγώνα

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παπάγου και τον Πανιώνιο χαρακτηρίστηκε από φοβερές εναλλαγές στο σκορ και έντονο αγωνιστικό ρυθμό. Η ομάδα του Νίκου Καραγιάννη, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια. Συγκεκριμένα, δύο λεπτά πριν από το φινάλε της αναμέτρησης, ο Πανιώνιος βρισκόταν πίσω με οκτώ πόντους, μια διαφορά που φαινόταν δύσκολο να καλυφθεί.

Ωστόσο, οι «κυανέρυθροι» αντέδρασαν δυναμικά, βγάζοντας καλές άμυνες και ευστοχώντας σε μεγάλα σουτ που τους επέτρεψαν να μειώσουν τη διαφορά. Η επιμονή και η ψυχραιμία τους στα κρίσιμα σημεία του αγώνα ήταν καθοριστικές για την ανατροπή του σκηνικού. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι το τέλος.

Το συγκλονιστικό φινάλε

Το τελευταίο λεπτό του αγώνα ήταν γεμάτο αγωνία και ανατροπές. Με το σκορ να είναι 79-78 υπέρ του Παπάγου, ο Μπίσκοπ ανέλαβε την ευθύνη και εκτέλεσε δύο βολές, ευστοχώντας και στις δύο. Με τις βολές αυτές, διαμόρφωσε το σκορ σε 81-78, δίνοντας ένα προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα του Παπάγου, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Πανιώνιος κέρδισε βολές. Ο Σακ Μπιουκάναν πήγε στη γραμμή των ελευθέρων βολών και ευστόχησε στην πρώτη, μειώνοντας τη διαφορά στον έναν πόντο. Ωστόσο, αστόχησε στη δεύτερη βολή, κρατώντας το σκορ στο 81-79 και την αγωνία στα ύψη.

Η «χρυσή» ενέργεια του Δενδρινού

Παρά την αστοχία στη δεύτερη βολή, η ομάδα της Νέας Σμύρνης έδειξε χαρακτήρα και διεκδίκησε την κατοχή της μπάλας. Οι παίκτες του Πανιωνίου κέρδισαν το επιθετικό ριμπάουντ, μια κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του αγώνα. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Κωνσταντίνου Δενδρινού, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση.

Ο Δενδρινός, με μια έξυπνη προσποίηση, κατάφερε να ξεμαρκαριστεί από τον προσωπικό του αντίπαλο. Με ψυχραιμία και ακρίβεια, ευστόχησε σε ένα κρίσιμο τρίποντο, δίνοντας το προβάδισμα στον Πανιώνιο με 82-81. Η ενέργεια αυτή έγινε οκτώ δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, ανατρέποντας πλήρως τα δεδομένα και δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.

Η τελευταία επίθεση και οι πρωταγωνιστές

Μετά το τρίποντο του Δενδρινού, ο Παπάγου είχε ακόμα μια ευκαιρία να απαντήσει και να διεκδικήσει τη νίκη ή την παράταση. Ο Μαλέλης ανέλαβε την τελευταία επίθεση για την ομάδα του Παπάγου, επιχειρώντας ένα τρίποντο στο τέλος του αγώνα. Ωστόσο, η προσπάθειά του ήταν άστοχη, με αποτέλεσμα ο Παπάγου να χάσει το ματς μέσα από τα χέρια του, παρά την καλή του εμφάνιση.

Από την πλευρά του Πανιωνίου, πέρα από τον Κωνσταντίνο Δενδρινό που σημείωσε το νικητήριο καλάθι, ξεχώρισε και ο Γουόλτερς. Ο Γουόλτερς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους. Στην στατιστική του πρόσθεσε επίσης 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στην επική νίκη του Πανιωνίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta