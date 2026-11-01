Ο Τζέικομπ Νίστρουπ σχολίασε την κόκκινη κάρτα και τις αντιδράσεις άλλων ομάδων

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει της ΑΕΚ με σκορ 2-0 στο ΟΑΚΑ, σε ένα σημαντικό ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με δέκα παίκτες. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, προέβη σε δηλώσεις, εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό.

Η επικράτηση στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής

Η ομάδα του Παναθηναϊκού σημείωσε μια σημαντική νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, κερδίζοντας με 2-0 στο γήπεδο του ΟΑΚΑ. Αυτή η αναμέτρηση εντασσόταν στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, και είχε ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των δύο ομάδων.

Η επικράτηση αυτή ήρθε κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να συνεχίσει τον αγώνα με αριθμητικό μειονέκτημα. Παρά την αποβολή ενός παίκτη του, η ομάδα διατήρησε την απόδοσή της και κατάφερε να εξασφαλίσει τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Η αποβολή του Κινγκς Κάνγκουα και οι συνέπειες

Ένα από τα κομβικά σημεία του ντέρμπι ήταν η αποβολή του ποδοσφαιριστή Κινγκς Κάνγκουα. Το περιστατικό συνέβη στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα.

Παρότι η ομάδα βρέθηκε με έναν παίκτη λιγότερο, αυτό δεν φάνηκε να επηρεάζει την αγωνιστική της εικόνα. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παίζει με τον ίδιο ρυθμό, διατηρώντας το προβάδισμά του και φτάνοντας στην τελική επικράτηση.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τον αγώνα

Μετά το τέλος του ντέρμπι και τη νίκη της ομάδας του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. Στις δηλώσεις του, ο Δανός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε ο Κινγκς Κάνγκουα.

Ο Νίστρουπ επέλεξε να αναφερθεί σε αυτό το γεγονός για έναν συγκεκριμένο λόγο, συνδέοντάς το με προηγούμενες τοποθετήσεις. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για δηλώσεις που είχαν γίνει από εκπροσώπους άλλων ομάδων στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου.

Αναφορά σε προηγούμενες τοποθετήσεις άλλων ομάδων

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο Τζέικομπ Νίστρουπ θυμήθηκε δηλώσεις που είχαν γίνει από άλλες ομάδες. Αυτές οι δηλώσεις αφορούσαν την επίδραση των κόκκινων καρτών στην εξέλιξη των αγώνων, με την άποψη ότι τέτοιες αποβολές άλλαζαν τα δεδομένα των αναμετρήσεων.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θέλησε να τονίσει ότι στην περίπτωση της δικής του ομάδας, η κόκκινη κάρτα δεν είχε την ίδια επίδραση. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι για τον Παναθηναϊκό, τα πράγματα δεν άλλαξαν μετά την αποβολή του παίκτη.

Η φιλοσοφία του Νίστρουπ για τις κόκκινες κάρτες

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξήγησε τη θέση του, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του συνέχισε να αγωνίζεται με τον ίδιο ρυθμό, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα. Η δήλωσή του ήταν σαφής ως προς την προσέγγιση της ομάδας σε τέτοιες καταστάσεις.

Αναλυτικά, ο προπονητής ανέφερε: «Θυμάμαι λίγες συνεντεύξεις Τύπου από άλλες ομάδες στην αρχή της σεζόν για κόκκινες κάρτες που άλλαξαν τα πράγματα, για εμάς δεν άλλαξαν τα πράγματα μετά την κόκκινη. Συνεχίσαμε με τον ίδιο ρυθμό. Όταν δέχεσαι κόκκινη κάρτα δεν σημαίνει ότι θα φας γκολ ή θα χάσεις».

Με αυτή τη δήλωση, ο Τζέικομπ Νίστρουπ υπογράμμισε την ικανότητα της ομάδας του να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις εντός αγώνα. Η επικράτηση με 2-0 επί της ΑΕΚ, παρά την αποβολή, αποτελεί απόδειξη αυτής της διαχείρισης, σύμφωνα με τον προπονητή.

Με πληροφορίες από: Athletiko