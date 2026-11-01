Ο Μπακασέτας υπέγραψε επική ανατροπή για τον ΑΠΟΕΛ με δύο γκολ σε 12 λεπτά

Ο Τάσος Μπακασέτας αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εκτός έδρας αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια Αραδίππου. Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε μια τεράστια ανατροπή για την ομάδα του, πετυχαίνοντας και τα δύο τέρματα που οδήγησαν στη νίκη. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του κυπριακού πρωταθλήματος, έληξε με σκορ 2-1 υπέρ του ΑΠΟΕΛ, χαρίζοντας ένα σπουδαίο τρίποντο στην ομάδα.

Το προβάδισμα της Ομόνοιας Αραδίππου

Ο αγώνας της 8ης αγωνιστικής του κυπριακού πρωταθλήματος βρήκε τον ΑΠΟΕΛ αντιμέτωπο με την Ομόνοια Αραδίππου σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση. Η Ομόνοια Αραδίππου κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ, βάζοντας δύσκολα στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Το προβάδισμα ήρθε στο 72ο λεπτό του παιχνιδιού, όταν ο Κουμουρής σκόραρε, δίνοντας στην ομάδα του ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Το γκολ αυτό δημιούργησε πίεση στον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Η εξέλιξη αυτή απαιτούσε άμεση αντίδραση από τους φιλοξενούμενους, προκειμένου να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα από τον αγώνα.

Ο Τάσος Μπακασέτας αναλαμβάνει δράση

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο του αγώνα, ο Τάσος Μπακασέτας ανέλαβε την πρωτοβουλία, παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια του. Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή, καθώς ήταν αυτός που έφερε τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση. Η εμφάνισή του ήταν καθοριστική για την ανατροπή του σκορ και την τελική επικράτηση του ΑΠΟΕΛ.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός έδειξε την ποιότητά του και την ικανότητά του να επηρεάζει την εξέλιξη του παιχνιδιού σε δύσκολες στιγμές. Η παρουσία του ήταν ζωτικής σημασίας για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία χρειαζόταν έναν παίκτη να κάνει τη διαφορά.

Δύο γκολ σε δώδεκα λεπτά για την επική ανατροπή

Η αντεπίθεση του ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε στο 77ο λεπτό, όταν ο Τάσος Μπακασέτας κατάφερε να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Με ένα σουτ από πλάγια θέση, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός νίκησε τον τερματοφύλακα Ζίφκοβιτς, φέρνοντας το σκορ στο 1-1 και δίνοντας το σύνθημα για την πλήρη ανατροπή. Αυτό το γκολ αναπτέρωσε το ηθικό της ομάδας και των φιλάθλων της.

Η κορύφωση της εντυπωσιακής του εμφάνισης ήρθε στο 89ο λεπτό. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και με ψυχραιμία νίκησε ξανά τον Ζίφκοβιτς, ολοκληρώνοντας μια επική ανατροφή. Τα δύο αυτά τέρματα σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 12 λεπτών, χαρίζοντας στον ΑΠΟΕΛ ένα υπερπολύτιμο τρίποντο και μια νίκη με 2-1.

Η σημαντική συμβολή του Μπακασέτα στο κυπριακό πρωτάθλημα

Με τα δύο αυτά γκολ, ο Τάσος Μπακασέτας έφτασε πλέον τα τέσσερα τέρματα στο κυπριακό πρωτάθλημα. Αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα έχει σημειωθεί σε μόλις έξι συμμετοχές του με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, γεγονός που υπογραμμίζει την εξαιρετική του αποτελεσματικότητα και την άμεση προσαρμογή του.

Η παρουσία του Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει τον παίκτη που θα κάνει τη διαφορά για τον ΑΠΟΕΛ στη φετινή σεζόν. Η ικανότητά του να σκοράρει σε κρίσιμες στιγμές και να οδηγεί την ομάδα σε νίκες είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις αγωνιστικές της επιδιώξεις, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο.

Με πληροφορίες από: Athletiko