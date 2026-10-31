Η ΡΕΑ επικράτησε του Οδυσσέα Μοσχάτου με 2-0 στην 5η αγωνιστική

Η ομάδα της ΡΕΑ πανηγύρισε μία σημαντική νίκη, επικρατώντας με σκορ 2-0 επί του Οδυσσέα Μοσχάτου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Γυναικών. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε ξανά χαμόγελα στις τάξεις των Κρητικών, οι οποίες επέστρεψαν στις επιτυχίες μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά (1-1). Η αναμέτρηση διεξήχθη με έντονο ρυθμό, με τη ΡΕΑ να επιδεικνύει αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Η επιστροφή στις νίκες

Η ΡΕΑ κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ισοπαλία με σκορ 1-1 που είχε σημειώσει απέναντι στην Κηφισιά στην προηγούμενη αγωνιστική. Η αναμέτρηση με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, που διεξήχθη για την 5η «στροφή» του πρωταθλήματος, ήταν καθοριστική για την ψυχολογία της ομάδας, η οποία έδειξε αποφασιστικότητα να διεκδικήσει τη νίκη και να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.

Οι Κρητικές έδειξαν από την αρχή του αγώνα την πρόθεσή τους να κυριαρχήσουν στον αγωνιστικό χώρο, επιζητώντας το γκολ που θα τους έδινε το προβάδισμα. Η προσπάθειά τους αυτή απέδωσε καρπούς στο δεύτερο ημίχρονο, όπου και σημειώθηκαν όλα τα τέρματα της αναμέτρησης, επισφραγίζοντας την ανωτερότητα της ΡΕΑ.

Το πρώτο τέρμα και το προβάδισμα

Το σκορ άνοιξε στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από μία οργανωμένη και γρήγορη επίθεση της ΡΕΑ. Η Σιτούμα ήταν αυτή που ξεκίνησε την ενέργεια, κλέβοντας την μπάλα από την αντίπαλη ομάδα με αποφασιστικότητα. Μετά την επιτυχημένη ανάκτηση της κατοχής, η Σιτούμα προχώρησε σε μία καίρια πάσα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το πρώτο γκολ.

Η μπάλα κατέληξε στα πόδια της Μαρκουτσά, η οποία βρισκόταν στην δεξιά πλευρά του γηπέδου και είχε ανεβεί στην επίθεση. Η Μαρκουτσά, με ψυχραιμία και ακρίβεια, έβγαλε μία παράλληλη σέντρα προς την περιοχή του Οδυσσέα Μοσχάτου, αιφνιδιάζοντας την άμυνα. Εκεί, η Ρουθάφα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, κοντά στην εστία, και με εύστοχο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0 υπέρ της ΡΕΑ και δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα της.

Η διεύρυνση του προβαδίσματος

Μετά το πρώτο γκολ, η ομάδα της ΡΕΑ δεν εφησύχασε, αλλά συνέχισε να αγωνίζεται στον ίδιο ρυθμό, πιέζοντας για ένα ακόμα τέρμα που θα εξασφάλιζε τη νίκη και θα έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια στο σκορ. Η επιμονή των παικτριών απέδωσε καρπούς μόλις δέκα λεπτά αργότερα, στο 62ο λεπτό του αγώνα, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους.

Σε αυτή τη φάση, η Μέρφι πρωταγωνίστησε με μία εξαιρετική ατομική ενέργεια, ξεκινώντας από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου και περνώντας με επιτυχία τις αντιπάλους της. Αφού δημιούργησε ρήγμα στην άμυνα, η Μέρφι γύρισε ιδανικά την μπάλα μέσα στην περιοχή, δημιουργώντας μία επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα του Οδυσσέα Μοσχάτου, η οποία αδυνατούσε να ανακόψει την επίθεση.

Το τελικό 2-0

Την ιδανική πάσα της Μέρφι εκμεταλλεύτηκε πλήρως η Σιτούμα, η οποία βρισκόταν σε θέση βολής εντός της περιοχής και ήταν έτοιμη να τελειώσει τη φάση. Με ένα ψύχραιμο και αποτελεσματικό τελείωμα από κοντινή απόσταση, η Σιτούμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 2-0. Αυτό το τέρμα ήταν και το τελευταίο της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα και σφραγίζοντας τη νίκη για τη ΡΕΑ.

Η νίκη αυτή επιβεβαίωσε την αγωνιστική ανάκαμψη της ΡΕΑ και της επέτρεψε να προσθέσει τρεις σημαντικούς βαθμούς στην προσπάθειά της στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών. Τα χαμόγελα επέστρεψαν στις τάξεις της ομάδας, η οποία κοιτάζει πλέον τις επόμενες αγωνιστικές με μεγαλύτερη αισιοδοξία, έχοντας ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της μετά το θετικό αυτό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta