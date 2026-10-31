Ο Φοίνικας Σύρου νίκησε τον ΟΦΗ με 3-0 σετ και έκανε το δύο στα δύο

Ο Φοίνικας Σύρου συνέχισε το νικηφόρο του σερί στη φετινή Novibet Volley League, επικρατώντας του ΟΦΗ με καθαρό σκορ 3-0 σετ. Οι νησιώτες πέτυχαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα, δείχνοντας εξαιρετικό ξεκίνημα. Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, με τα σετ να ολοκληρώνονται 25-22, 29-27 και 25-21.

Εξαιρετικό ξεκίνημα για τους «πειρατές»

Η ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου παρουσιάστηκε σαρωτική και κατάφερε να κάνει το δύο στα δύο, μετά την προηγούμενη νίκη της επί του Μίλωνα. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους απέναντι στους Κρητικούς.

Η επικράτηση αυτή προσφέρει ένα σημαντικό τρίποντο στον Φοίνικα Σύρου, εδραιώνοντας τη θέση του στις πρώτες αγωνιστικές της Novibet Volley League. Ο αγώνας φιλοξενήθηκε στο Ρέντη λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο κλειστό γυμναστήριο της Ερμούπολης.

Οι πρωταγωνιστές του Φοίνικα

Κορυφαίος για τους νικητές αναδείχθηκε ο Γκαμπριέλε Νέλι, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα 58% στην επίθεση. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση του Φοίνικα.

Τον Νέλι ακολούθησε σε απόδοση ο Βαλτσίνοφ, ο οποίος πρόσθεσε 15 πόντους στην ομάδα του. Άλλοι παίκτες που συνέβαλαν στο σκοράρισμα ήταν ο Χάκας με 8 πόντους, ο Τελκίσκι με 5, καθώς και οι Μέγερ και Χαπανιέμι με 3 πόντους ο καθένας. Ο Σαλταφερίδης σημείωσε 1 πόντο.

Η προσπάθεια του ΟΦΗ

Από την πλευρά του ΟΦΗ, ο μοναδικός παίκτης που κατάφερε να πετύχει διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Μιχάλοβιτς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους. Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να μπορέσει η ομάδα του Φρανκ Ντεπέστελε να διεκδικήσει κάτι από την αναμέτρηση.

Οι Κρητικοί είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με μια άνετη νίκη επί του ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Παρά την αρχική τους επιτυχία, δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό απέναντι στον Φοίνικα Σύρου, με αποτέλεσμα την ήττα με 3-0 σετ.

Αναλυτικά οι πόντοι και οι συνθέσεις των ομάδων

Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 43 επιθέσεις, 12 μπλοκ, 5 άσσους και 19 λάθη αντιπάλου. Αντίστοιχα, οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 36 επιθέσεις, 10 μπλοκ, 3 άσσους και 21 λάθη αντιπάλου.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Άκης Χατζηαντωνίου): Νέλι 25 (21/36 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Βαλτσίνοφ 15 (12/29 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 20% υπ. – 15% άριστες), Τελκίσκι 5 (1/3 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Μέγερ 3 (0/3 επ., 3 μπλοκ), Χαπανιέμι 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Χάκας 8 (7/17 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 11% άριστες) / Συναδινός (λ., 65% υπ. – 40% άριστες), Σαλταφερίδης 1 (1/1 επ.), Κονίδης, Αλιάι (λ.), Ιντρισλλάρι.

ΟΦΗ (Φρανκ Ντεπέστελε): Μάκινεν 6 (6/22 επ., 46% υπ. – 31% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ), Μιχαΐλοβιτς 13 (11/20 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Πουλ 9 (8/19 επ., 1 μπλοκ, 71% υπ. – 38% άριστες), Οζοκόγε 5 (2/9 επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς 5 (1/2 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ., 56% υπ. – 20% άριστες), Παπαδοσήφος 1 (1 άσος), Πασχαλέρης 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Ρουμελιωτάκης, Σπηλιώτης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta