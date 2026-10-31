Ο Αστέρας Τρίπολης στην Τούμπα χωρίς τον Μπαρτόλο

Ο Αστέρας AKTOR ετοιμάζεται για μια απαιτητική αναμέτρηση στην Τούμπα, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική της Super League. Η ομάδα της Τρίπολης ανακοίνωσε την αποστολή της, στην οποία ξεχωρίζει η απουσία του Χουλιάν Μπαρτόλο, ενώ ο Γιάννης Κοντοέ θα βρίσκεται στον πάγκο ως υπηρεσιακός τεχνικός.

Η αποστολή για τη Θεσσαλονίκη

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας για τον επικείμενο αγώνα με τους «Ασπρόμαυρους», ο κόουτς του Αστέρα Β' AKTOR, Γιάννης Κοντοέ, ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη. Η αποστολή περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Γκέζος, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Κιμπιόκα και Πέρες.

Αυτή η λίστα αντιπροσωπεύει τους διαθέσιμους παίκτες για το πρώτο παιχνίδι υπό τις οδηγίες του υπηρεσιακού τεχνικού, σε μια έδρα που παραδοσιακά είναι δύσκολη για κάθε φιλοξενούμενη ομάδα. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Απουσίες και επιστροφές στο ρόστερ

Σημαντική είναι η απουσία του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, Χουλιάν Μπαρτόλο, από την αποστολή του Αστέρα AKTOR. Ο Μπαρτόλο δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Τετάρτης, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Η απουσία του αποτελεί πλήγμα για την επιθετική γραμμή της ομάδας, δεδομένου του ρόλου του στο παιχνίδι.

Εκτός παραμένει και ο Αντριάν Ριέρα, ο οποίος δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα στις αγωνιστικές επιλογές της ομάδας. Ωστόσο, υπάρχει και ένα θετικό νέο για τον Αστέρα, καθώς ο Μπρούνο Πέρες επιστρέφει στην αποστολή. Η παρουσία του Πέρες προσθέτει μια επιπλέον επιλογή για τον Γιάννη Κοντοέ, ενισχύοντας το βάθος του ρόστερ ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία

Ο αγώνας στην Τούμπα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Αστέρα AKTOR, καθώς είναι το πρώτο παιχνίδι μετά την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας έχει αναλάβει, σε υπηρεσιακό επίπεδο, ο Γιάννης Κοντοέ. Ο κ. Κοντοέ, ο οποίος είναι ο κόουτς του Αστέρα Β' AKTOR, θα βρίσκεται στον πάγκο για να οδηγήσει την ομάδα σε αυτή την απαιτητική έξοδο.

Η ανάληψη των καθηκόντων από τον Γιάννη Κοντοέ, έστω και προσωρινά, δείχνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις εσωτερικές λύσεις. Ο ίδιος είχε την ευθύνη της προετοιμασίας της ομάδας για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας την αποστολή και προσπαθώντας να προσαρμόσει την ομάδα στα νέα δεδομένα ενόψει της αναμέτρησης.

Η αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και Αστέρα AKTOR είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00. Ο αγώνας διεξάγεται στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία για τους Αρκάδες. Η αναμέτρηση στην έδρα του ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τους βαθμούς της νίκης.

Ο Αστέρας καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες του και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, προκειμένου να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικός απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Η ομάδα θα επιδιώξει να ξεκινήσει θετικά τη νέα περίοδο υπό τον υπηρεσιακό προπονητή, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta