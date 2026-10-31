Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου για την πρώτη νίκη του Αμαρουσίου: «Ελέγξαμε τα πάντα για 30 λεπτά»

Το Μαρούσι σημείωσε την πρώτη του νίκη στη φετινή Stoiximan GBL, επικρατώντας εύκολα του Προμηθέα στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της ομάδας, Ηλίας Παπαθεοδώρου, αναφέρθηκε στα σημεία που οδήγησαν στην επιτυχία. Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην απόδοση των παικτών του και αφιέρωσε την επικράτηση σε ένα κοντινό του πρόσωπο.

Η εμφάνιση του Αμαρουσίου και ο έλεγχος του αγώνα

Ο προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, στις δηλώσεις που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, στάθηκε στην εξαιρετική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του για ένα σημαντικό διάστημα του αγώνα. Ειδικότερα, ο κ. Παπαθεοδώρου υπογράμμισε ότι οι παίκτες του πραγματοποίησαν μία «πάρα πολύ καλή εμφάνιση για 30 λεπτά», αναδεικνύοντας την αγωνιστική τους προσήλωση και την αποτελεσματικότητά τους.

Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών δεκαλέπτων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο προπονητής, η ομάδα του Αμαρουσίου «ελέγξαμε τα πάντα και στις δύο πλευρές» του γηπέδου. Αυτός ο πλήρης έλεγχος, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, ήταν καθοριστικός παράγοντας για την επικράτηση. Παρότι υπήρξε μία φάση χαλάρωσης προς το τέλος του παιχνιδιού, η συνολική εικόνα και η κυριαρχία για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν εμφανής και οδήγησε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η σημασία της πρώτης νίκης στη Stoiximan GBL

Η συγκεκριμένη νίκη είχε πολλαπλή σημασία για το Μαρούσι, καθώς σηματοδότησε τον «σεφτέ» της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου εξήγησε ότι η κατάκτηση αυτής της πρώτης νίκης ήταν εξαιρετικά κρίσιμη για την ψυχολογία και την περαιτέρω πορεία της ομάδας, καθώς προσέδωσε «αξία η δουλειά που κάναμε όλη την εβδομάδα».

Η εντατική προετοιμασία και η σκληρή προπόνηση που πραγματοποιήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας βρήκαν την ανταμοιβή τους στο παρκέ του κλειστού του Αγίου Θωμά. Η επιτυχία επί του Προμηθέα δεν ήταν απλώς ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά και μία επιβεβαίωση της προσπάθειας και της αφοσίωσης τόσο των αθλητών όσο και του τεχνικού επιτελείου. Αυτή η πρώτη νίκη αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό εφαλτήριο για τις επόμενες αγωνιστικές προκλήσεις.

Η στήριξη του κόσμου και οι αναφορές στην περσινή σεζόν

Ο προπονητής του Αμαρουσίου δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι βρέθηκαν στο πλευρό των παικτών και τους στήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. «Ο κόσμος μας στηρίζει, είναι μαζί μας, πέρασε ό,τι πέρασε μαζί μας πέρυσι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, αναγνωρίζοντας τη σταθερή και αδιάκοπη αφοσίωση των οπαδών.

Επιπλέον, ο κ. Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε στην περσινή αγωνιστική περίοδο, η οποία, όπως είπε, ήταν δύσκολη για την ομάδα. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «υποφέραμε την περσινή χρονιά, για λόγους που δεν άπτονται της περσινής σεζόν», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Ευχαρίστησε εκ νέου τους φιλάθλους για την παρουσία τους στο γήπεδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υποστήριξής τους σε κάθε στιγμή της ομάδας.

Η συγκινητική αφιέρωση της νίκης σε φίλο

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου επέλεξε να αφιερώσει την πρώτη νίκη της ομάδας του σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. «Θα ήθελα να αφιερώσω τη νίκη σε ένα φίλο που χάθηκε την περασμένη Τρίτη και ήταν πάρα κοντά μας», δήλωσε ο προπονητής, με εμφανή τη συγκίνηση στη φωνή του.

Η αφιέρωση αυτή αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού και τους ισχυρούς δεσμούς που δημιουργούνται εκτός των αγωνιστικών χώρων. Ο προπονητής του Αμαρουσίου ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του επαναλαμβάνοντας την αφιέρωση προς τον εκλιπόντα φίλο του, δηλώνοντας: «Του αφιερώνουμε τη νίκη», στέλνοντας ένα μήνυμα μνήμης και τιμής.

Με πληροφορίες από: Athletiko