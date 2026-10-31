Η Βουλιαγμένη μπήκε με το δεξί στους ομίλους του Champions League

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης έκανε ιδανική πρεμιέρα στην φάση των ομίλων του Champions League, καταφέρνοντας να πάρει τη νίκη με 17-8 απέναντι στην ομάδα της Σαν Αντρέου. Η ελληνική ομάδα μπήκε με το δεξί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της.

Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από τη δυναμική εμφάνιση των παικτριών του Κώστα Χατζηδάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε όλες τις διαθέσιμες αθλήτριες. Συγκεκριμένα, δέκα από τις δώδεκα παίκτριες της Βουλιαγμένης κατάφεραν να σκοράρουν τουλάχιστον μία φορά, ενώ οι Φουντωτού, Γιούστρα και Μολχάουζεν ξεχώρισαν ως πρώτες σκόρερ, σημειώνοντας τρία γκολ η καθεμία.

Η δυναμική πρεμιέρα στον όμιλο

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης ξεκίνησε την πορεία του στους ομίλους του Champions League με μία εμφατική νίκη, δείχνοντας την αγωνιστική του ετοιμότητα. Η ομάδα του Κώστα Χατζηδάκη παρουσίασε ένα δυνατό σύνολο, το οποίο κατάφερε να επιβληθεί από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Η ευρεία συμμετοχή των παικτριών στο σκοράρισμα υπογραμμίζει το βάθος του ρόστερ και την ομαδική λειτουργία, καθώς δέκα διαφορετικές αθλήτριες βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Φουντωτού, η Γιούστρα και η Μολχάουζεν ξεχώρισαν με τα τρία γκολ που πέτυχε η καθεμία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της Βουλιαγμένης.

Η εξέλιξη του αγώνα: πρώτο οκτάλεπτο

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, η Σαν Αντρέου κέρδισε το σπριντ, ωστόσο τα πρώτα τρία λεπτά πέρασαν χωρίς κάποιο γκολ. Τελικά, η Αθηνά Γιαννοπούλου ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ για τη Βουλιαγμένη από το κέντρο. Ακολούθησαν αποκρούσεις και από τις δύο ομάδες, πριν η Φουντωτού πετύχει το 0-2 και στη συνέχεια βρει για δεύτερη φορά τα δίχτυα, ανεβάζοντας το σκορ σε 0-3.

Οι γηπεδούχες δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν άμεσα, και με επίθεση με παίκτρια παραπάνω, η Λόλα Μολχάουζεν έκανε το 0-4. Στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα του οκταλέπτου, η Φουράκη δέχθηκε αποβολή, δίνοντας την ευκαιρία στη Ράμος Φερνάντεζ να σκοράρει για τη Σαν Αντρέου, διαμορφώνοντας το 1-4.

Το δεύτερο οκτάλεπτο και η αντίδραση της Σαν Αντρέου

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Σαν Αντρέου κέρδισε πέναλτι, με την Γιούτε να ευστοχεί και να μειώνει σε 2-4. Ωστόσο, τρία λεπτά αργότερα, η Μολχάουζεν πέτυχε το δεύτερο προσωπικό της γκολ, ανεβάζοντας το σκορ σε 2-5. Η απάντηση από την πλευρά της Σαν Αντρέου ήταν άμεση, με τη Βιλαντότ να σκοράρει.

Παρόλα αυτά, η Ξενάκη βρήκε τα δίχτυα για τη Βουλιαγμένη, μετά από ασίστ της Μολχάουζεν, κάνοντας το 3-6. Στην επόμενη επίθεση, η Φερνάντεζ μείωσε ξανά για τις γηπεδούχες σε 4-6. Μετά από τρία λεπτά με αποκρούσεις από την Κοτσιώνη και την Νταλμασές, η Γιούτε μείωσε σε 5-6 για τη Σαν Αντρέου, κρατώντας την ομάδα της κοντά στο σκορ.

Η Βουλιαγμένη επιβάλλεται στην τρίτη περίοδο

Στην τρίτη περίοδο, η Γιαννοπούλου κέρδισε το σπριντ, και η Γιούστρα επανέφερε τη διαφορά των δύο τερμάτων. Ένα λεπτό αργότερα, η ίδια σκόραρε ξανά, ανεβάζοντας το σκορ σε 5-8. Μετά από ένα άστοχο σουτ της Γουέστον, η Γιαννοπούλου πέτυχε το 5-9.

Δύο λεπτά μετά, η Φουντωτού έκανε το 5-10, διπλασιάζοντας το σκορ. Ακολούθησαν μπλοκαρισμένα σουτ και για τις δύο ομάδες, πριν η Ελευθεριάδου σκοράρει για πρώτη φορά, διαμορφώνοντας το 5-11. Ένα λεπτό αργότερα, η Νταλμάσες μείωσε σε 6-11 για τη Σαν Αντρέου, αλλά η Καλογεροπούλου βρήκε τα δίχτυα στα τελευταία 31 δευτερόλεπτα, πετυχαίνοντας το 6-12.

Το τέταρτο οκτάλεπτο και η τελική επικράτηση

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη κέρδισε και πάλι το σπριντ, ωστόσο η Σαν Αντρέου μπλόκαρε τα σουτ των Ανδρεάδη και Ξενάκη. Μετά από δύο λεπτά, η Φερνάντες σκόραρε πρώτη για τις γηπεδούχες, μειώνοντας σε 7-12. Η Μολχάουζεν απάντησε άμεσα, κάνοντας το 7-13, ενώ η Γιούστρα με γκολ έφερε και πάλι τη διαφορά στο διπλάσιο σκορ, 7-14.

Δύο λεπτά αργότερα, η Ανδρεάδη σκόραρε, ενώ η Καλογεροπούλου δέχθηκε την τρίτη της αποβολή. Στα τελευταία 31 δευτερόλεπτα, η Φουράκη βρήκε επίσης τα δίχτυα για τον ΝΟ Βουλιαγμένης, ολοκληρώνοντας την επικράτηση με τελικό σκορ 17-8. Για τη 2η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ο ΝΟ Βουλιαγμένης θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στην έδρα του, την Παλανουότο Τριέστε.

Με πληροφορίες από: Athletiko