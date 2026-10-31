Το Μαρούσι επικράτησε του Προμηθέα και πήρε την πρώτη του νίκη στη Stoiximan GBL

Το Μαρούσι σημείωσε την πρώτη του νίκη στο φετινό ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, επικρατώντας του Προμηθέα Πάτρας με σκορ 87-76. Ο αγώνας, που διεξήχθη στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, βρήκε τους γηπεδούχους να παρουσιάζουν την κορυφαία τους εμφάνιση για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Η επικράτηση αυτή έφερε το Μαρούσι σε ρεκόρ 1-4, ενώ ο Προμηθέας υποχώρησε επίσης στο 1-4.

Κυρίαρχη εμφάνιση από το Μαρούσι

Οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου μπήκαν στο παρκέ αποφασισμένοι και πραγματοποίησαν μια «γεμάτη» εμφάνιση απέναντι στους Πατρινούς. Ο επιθετικός δείκτης της ομάδας από τα βόρεια προάστια ήταν υψηλότατος καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ οι αθλητές του Παπαθεοδώρου έλαβαν «δέκα με τόνο» και στον αμυντικό τομέα. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το Μαρούσι να προηγείται με 25-9, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτηση.

Το σύνολο από την Αθήνα δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης σχετικά με την ανωτερότητά του. Προηγούταν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με διαφορές που ξεπερνούσαν τους 20 πόντους, παίζοντας όμορφο και συνδυαστικό μπάσκετ. Μετά την αρχική κυριαρχία, οι γηπεδούχοι προχώρησαν σε απλή διαχείριση του προβαδίσματος μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Η «σκιά» του Προμηθέα και η προηγούμενη ήττα

Από την πλευρά του, ο Προμηθέας Πάτρας παρουσίασε μια τραγική εικόνα για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Οι Πατρινοί ήταν η «σκιά του εαυτού τους» και δεν κατάφεραν να αντισταθούν στην ορμή των γηπεδούχων. Αυτή η εμφάνιση έρχεται μετά την «40άρα» που δέχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο «Δημήτρης Τόφαλος» από τον Ολυμπιακό, γεγονός που υπογραμμίζει τη δύσκολη περίοδο που διανύει η ομάδα.

Παρά την κυριαρχία του Αμαρουσίου, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να «τρέξουν» ένα επιμέρους σκορ της τάξης του 32-17 στην τελευταία περίοδο. Αυτό το επιμέρους σκορ οδήγησε την τελική διαφορά στους 11 πόντες, ένα αποτέλεσμα που μπορεί να χαρακτηριστεί μέχρι και κολακευτικό για τον Προμηθέα, δεδομένης της συνολικής εικόνας του αγώνα.

Κορυφαίοι σκόρερ και αγωνιστικά στοιχεία

Πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού για το Μαρούσι αναδείχθηκε ο Γουέαρ, ο οποίος κυριάρχησε και στις δύο ρακέτες με 14 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ. Πολύ παραγωγικοί υπήρξαν επίσης οι Λούντζης, ο οποίος σημείωσε 13 πόντους, πέντε ριμπάουντ και πέντε ασίστ, καθώς και ο Κασελάκης με 11 πόντους, τρία ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Για τον Προμηθέα, ο μόνος που κατάφερε να «διασωθεί» ήταν ο Κόλεμαν, ο οποίος πέτυχε 12 πόντους και μοίρασε επτά ασίστ. Ωστόσο, ο Κόλεμαν βγήκε πολύ νωρίς από το παρκέ, καθώς «φορτώθηκε» με φάουλ, γεγονός που περιόρισε την παρουσία του και την προσφορά του στην ομάδα.

Ο αγώνας υπό τη σκιά του σκανδάλου

Η αναμέτρηση της 31ης Οκτωβρίου είχε ιδιαίτερη σημασία για το Μαρούσι, καθώς διεξήχθη υπό τη σκιά του σκανδάλου που έχει συνταράξει το ελληνικό μπάσκετ. Οι ιθύνοντες των γηπεδούχων είχαν ταχθεί εδώ και καιρό κατά του προφυλακισμένου Βαγγέλη Λιόλιου. Το κοινό του Αμαρουσίου εξέφρασε επίσης τη θέση του, με την πραγματοποίηση «show» και την ανάρτηση πανό σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου και οι παίκτες του αφοσιώθηκαν στα αγωνιστικά τους καθήκοντα, καταφέρνοντας να ισοπεδώσουν τον Προμηθέα Πάτρας. Οι γηπεδούχοι «χτύπησαν» την αναμέτρηση εξ’ αρχής και την κέρδισαν απόλυτα δίκαια, επιδεικνύοντας την καλύτερη τους εικόνα μέχρι στιγμής στη σεζόν.

Με πληροφορίες από: Athletiko