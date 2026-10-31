Ο Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό της Βιέννης μετά τη νίκη επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ

Ο Κάρλος Αλκαράθ εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του τουρνουά ATP 500 της Βιέννης, επικρατώντας του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-0 σετ. Η νίκη αυτή αποτελεί την 25η διαδοχική για τον Ισπανό τενίστα σε διοργανώσεις ATP 500, ένα επίτευγμα που τον οδηγεί στον 37ο τελικό της επαγγελματικής του πορείας και στον 5ο τελικό μέσα στο τρέχον έτος, το 2026.

Η πορεία προς τον τελικό

Ο 23χρονος Κάρλος Αλκαράθ αντιμετώπισε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον ημιτελικό της Βιέννης, καταφέρνοντας να τον νικήσει με σκορ 6-4, 7-6(2). Η αναμέτρηση περιλάμβανε και ένα εντυπωσιακό ράλι 32 χτυπημάτων, το οποίο αναδείχθηκε ως μία από τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα. Με αυτή την επικράτηση, ο Αλκαράθ πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η σταθερή του απόδοση τον οδήγησε σε μία ακόμα σημαντική νίκη, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε τους κρίσιμους πόντους, ιδιαίτερα στο δεύτερο σετ που οδηγήθηκε σε tie-break, έδειξε την αποφασιστικότητα και την ψυχραιμία του.

Επιστροφή σε φόρμα μετά τον τραυματισμό

Ο Κάρλος Αλκαράθ, όσο περνά ο καιρός, δείχνει να ανακτά πλήρως τον καλό του εαυτό μετά τον τραυματισμό και την επέμβαση στον δεξιό καρπό. Η επιστροφή του στα κορτ συνοδεύεται από μία σειρά επιτυχιών, σηματοδοτώντας την πλήρη επάνοδό του στην κορυφαία αγωνιστική του κατάσταση.

Η προσπάθεια αποκατάστασης φαίνεται να έχει αποδώσει καρπούς, καθώς ο Ισπανός τενίστας εμφανίζεται δυναμικός και αποτελεσματικός στους αγώνες του, διεκδικώντας τίτλους σε υψηλό επίπεδο.

Εντυπωσιακά ρεκόρ και στατιστικά

Ο Αλκαράθ έφτασε στην 25η διαδοχική του νίκη σε τουρνουά της κατηγορίας ATP 500, ένα σερί που υπογραμμίζει την κυριαρχία του σε αυτές τις διοργανώσεις. Η επίδοση αυτή τον φέρνει στον 37ο τελικό της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας την καθιέρωσή του ανάμεσα στους κορυφαίους τενίστες παγκοσμίως.

Επιπλέον, η πρόκριση στον τελικό της Βιέννης αποτελεί τον 5ο τελικό για τον ίδιο μέσα στο 2026, γεγονός που αναδεικνύει τη συνέπεια και την ανταγωνιστικότητά του καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν.

Ο στόχος του 28ου τίτλου

Ο Κάρλος Αλκαράθ έχει πλέον την ευκαιρία να διεκδικήσει τον 28ο τίτλο της καριέρας του. Εάν καταφέρει να επικρατήσει στον τελικό της Βιέννης, θα προσθέσει στην τροπαιοθήκη του τον 4ο τίτλο για το 2026. Οι προηγούμενοι τίτλοι του για το τρέχον έτος περιλαμβάνουν το Australian Open, το ATP 500 στην Ντόχα τον Φεβρουάριο, καθώς και το ATP 500 στο Τόκιο, το οποίο κατέκτησε πριν από τέσσερις εβδομάδες.

Η κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη και θα επιβεβαιώσει την εξαιρετική του πορεία για το 2026.

Ο αντίπαλος στον τελικό της Κυριακής

Στον τελικό της Κυριακής, 1η Νοεμβρίου, ο Κάρλος Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και του Άλεξ ντε Μινόρ. Ο αγώνας αυτός θα κρίνει τον πρωταθλητή του ATP 500 της Βιέννης.

Η αναμονή για τον αντίπαλο προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στον τελικό, καθώς και οι δύο πιθανοί αντίπαλοι αποτελούν ισχυρούς τενίστες, ικανούς να προσφέρουν έναν συναρπαστικό αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta