Bundesliga: Η Λειψία σταθερά στην τετράδα, τεσσάρα η Στουτγκάρδη στη Λεβερκούζεν

Η Λειψία συνέχισε την ανοδική της πορεία στη Bundesliga, καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της και διατηρώντας τη θέση της στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Παράλληλα, η Στουτγκάρδη πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση εκτός έδρας, επικρατώντας με σκορ 4-2 της Λεβερκούζεν, σε έναν αγώνα με πολλά τέρματα και ανατροπές. Οι αγώνες της ημέρας περιλάμβαναν επίσης τη νίκη της Βέρντερ Βρέμης, την ανατροπή της Φράιμπουργκ και μία ισοπαλία.

Η Λειψία σταθερά στην τετράδα με νίκη επί της Σάλκε

Η Λειψία πέτυχε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Σάλκε, επικρατώντας με 2-0 και ζευγαρώνοντας έτσι τις απανωτές της επιτυχίες στο πρωτάθλημα. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «Ταύροι» διατήρησαν σταθερά τη θέση τους στην 4η θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για την κορυφή.

Το πρώτο γκολ για τη Λειψία σημειώθηκε στο 37ο λεπτό από τον Νούσα, ο οποίος άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη. Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 78ο λεπτό, όταν ο Ρομούλο Καρντόσο βρήκε δίχτυα, «κλειδώνοντας» το τρίποντο για τους φιλοξενούμενους και εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς.

Θρίαμβος της Στουτγκάρδης στην έδρα της Λεβερκούζεν

Μία από τις πιο εντυπωσιακές αναμετρήσεις της αγωνιστικής ήταν αυτή μεταξύ Λεβερκούζεν και Στουτγκάρδης, με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με μία μεγάλη νίκη 4-2 από την έδρα της αντιπάλου τους. Η Στουτγκάρδη ξεκίνησε δυναμικά, ανοίγοντας το σκορ στο 14ο λεπτό με τον Ντεμίροβιτς.

Λίγο αργότερα, στο 22ο λεπτό, ο Λέβελινγκ εκμεταλλεύτηκε ένα χάος στην περιοχή της Λεβερκούζεν και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Η Λεβερκούζεν αντέδρασε μειώνοντας σε 1-2 στο 28ο λεπτό με κεφαλιά του Σικ, έπειτα από κόρνερ, ενώ στο 43ο λεπτό παραλίγο να ισοφαρίσει με τον Ντανιέλ.

Στην επανάληψη, η Στουτγκάρδη δεν άφησε πολλά περιθώρια στην αντίπαλό της. Ο Xανούς διεύρυνε τη διαφορά στο 51ο λεπτό, κάνοντας το 1-3. Η νίκη «κλειδώθηκε» οριστικά στο 65ο λεπτό, όταν ο Ντεμίροβιτς, με σουτ μέσα από την περιοχή, πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 1-4. Η Λεβερκούζεν μείωσε σε 2-4 στο 80ο λεπτό με κεφαλιά του Μάζα, αλλά ο χρόνος που είχε απομείνει δεν ήταν αρκετός για να αλλάξει κάτι.

Η Βέρντερ Βρέμης ανέβηκε στην πέμπτη θέση

Στο δρόμο των επιτυχιών παρέμεινε και η Βέρντερ Βρέμης, η οποία επικράτησε της Χόφενχαϊμ με 2-0. Αυτή η νίκη ήταν η δεύτερη διαδοχική για τη Βέρντερ στο πρωτάθλημα, γεγονός που την οδήγησε στην 5η θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία.

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ήταν «στείρο» από γκολ, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να σκοράρουν. Ωστόσο, στην επανάληψη, ο Νίκλας Φίλκρουγκ άνοιψε το σκορ στο 57ο λεπτό. Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 82ο λεπτό από τον Ντίντσκι, ο οποίος εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς για τους γηπεδούχους.

Ανατροπή για τη Φράιμπουργκ στην Άουγκσμπουργκ

Η Φράιμπουργκ κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στην Άουγκσμπουργκ. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα στο 18ο λεπτό με ένα τρομερό σουτ του Γκρεγκόριτς, ενώ απείλησαν ξανά στο 32ο λεπτό με τον ίδιο παίκτη, αλλά ο τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ απέκρουσε.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Άουγκσμπουργκ παραλίγο να διπλασιάσει τα τέρματά της με τον Ιμπραΐμοβιτς. Ωστόσο, η Φράιμπουργκ απάντησε στο 65ο λεπτό, όταν ο Ματάνοβιτς σούταρε από την άκρη της περιοχής και ισοφάρισε σε 1-1. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 86ο λεπτό, με τον Ιριέ να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ με κεφαλιά, υπογράφοντας το τελικό 1-2.

Ισοπαλία χωρίς τέρματα σε Γκλάντμπαχ – Πάντερμπορν

Στην αναμέτρηση μεταξύ Γκλάντμπαχ και Πάντερμπορν, το τελικό σκορ ήταν 0-0, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα, δείχνοντας τις προθέσεις τους από νωρίς.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα στο 35ο λεπτό με κεφαλιά του Σκάλι, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε λόγω φάουλ στην αρχή της φάσης. Και οι δύο ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες στην επανάληψη, αλλά καμία δεν κατάφερε να τις μετατρέψει σε γκολ, με αποτέλεσμα το 0-0 να παραμείνει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta