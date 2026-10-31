Ο Ολυμπιακός νικητής στο ελληνικό ντέρμπι του Champions League Γυναικών

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη φάση των ομίλων του Champions League Γυναικών, καθώς κατέκτησε τη νίκη στο ελληνικό ντέρμπι απέναντι στον Εθνικό με τελικό σκορ 19-10. Οι Πρωταθλήτριες Ευρώπης πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές προβάδισμα από το δεύτερο οκτάλεπτο και διατηρώντας τη διαφορά μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Η εικόνα της αναμέτρησης και οι πρωταγωνίστριες

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του στο πρώτο ματς των ομίλων του Champions League, επικρατώντας του Εθνικού. Η ομάδα του Πειραιά εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων της, σκοράροντας οκτώ γκολ στο δεύτερο οκτάλεπτο, γεγονός που της επέτρεψε να πάρει μια σημαντική διαφορά. Παρά τις προσπάθειες του Εθνικού, ο Ολυμπιακός κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα.

Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό αναδείχθηκε η αρχηγός της ομάδας, Βάσω Πλευρίτου, η οποία σημείωσε πέντε γκολ. Η συνάντηση αυτή ήταν η δεύτερη φετινή μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς είχαν αναμετρηθεί και στην Water Polo League Γυναικών, όπου οι «ερυθρόλευκες» είχαν επικρατήσει με 13-10.

Η εξέλιξη του πρώτου οκταλέπτου

Στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Ολυμπιακός κέρδισε το σπριντ και η Βάσω Πλευρίτου άνοιξε το σκορ με σουτ για το 1-0. Η ίδια παίκτρια σκόραρε ξανά 40 δευτερόλεπτα αργότερα, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 2-0. Ο Εθνικός στη συνέχεια άσκησε πίεση και δύο λεπτά μετά, η Σταυρίδου με γυριστό σουτ από τα δύο μέτρα μείωσε σε 2-1.

Ακολούθησαν άστοχες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, μέχρι που η Μιμίδη από τα δύο μέτρα ισοφάρισε για τον Εθνικό. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε άμεσα από την Νίνου, η οποία έκανε το 3-2. Ωστόσο, ο Εθνικός βγήκε στην επίθεση και με σουτ της Τσιμάρα από την περιφέρεια διαμόρφωσε το 3-3 για το πρώτο οκτάλεπτο.

Το δεύτερο οκτάλεπτο και το προβάδισμα του Ολυμπιακού

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Νίνου κέρδισε το σπριντ και η Σιούτη βρήκε τα δίχτυα, ενώ 28 δευτερόλεπτα αργότερα η Κουρέτα από τα δύο μέτρα έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στον Ολυμπιακό, κάνοντας το σκορ 5-3. Ένα λεπτό μετά, ο Εθνικός βρήκε λύσεις με την Κρίσμας, ενώ στη συνέχεια η Τέρνερ σκόραρε για την ισοφάριση σε 5-5.

Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση, με τη Βάσω Πλευρίτου και τη Τορνάρου να σκοράρουν μέσα σε ένα λεπτό, διαμορφώνοντας το 7-5. Μετά από τάιμ άουτ των «ερυθρόλευκων», η Τριχά έστειλε τη διαφορά στο +3, ενώ η Πλευρίτου πέτυχε και το 9-5. Ο Εθνικός δυσκολεύτηκε στην παίκτρια παραπάνω, ενώ η Σάντα κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε η Τριχά στο δοκάρι. Λιγότερο από ένα λεπτό μετά, η Σάντα βγήκε στην κόντρα και έκανε το double score, ενώ η Χάιντου πέτυχε το 11-5 και η Κανετίδου στα τελευταία πέντε δευτερόλεπτα σκόραρε για το 11-6 του δεύτερου οκταλέπτου.

Η τρίτη περίοδος και η εδραίωση της διαφοράς

Στην τρίτη περίοδο, η Τέρνερ ήταν η πρώτη που βρήκε τα δίχτυα για τον Εθνικό, με την Κουρέτα να απαντά άμεσα για τον Ολυμπιακό, κάνοντας το 12-7. Στη συνέχεια, η Κρίσμας πέτυψε το δεύτερο προσωπικό της γκολ, όμως η Νίνου επανάφερε αμέσως τη διαφορά στο +5, σκοράροντας για το 13-8.

Ακολούθησαν διαδοχικά άουτ σουτ στα επόμενα τρία λεπτά. Ένα λεπτό και σαράντα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της περιόδου, η Χάιντου έκανε το +6 για τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά σκόραρε ξανά, διαμορφώνοντας το 15-8, που ήταν και το σκορ του τρίτου οκταλέπτου.

Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League Γυναικών, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Εκίπε Οριζόντε. Ο Εθνικός, από την πλευρά του, θα αναμετρηθεί με την Τεράσα. Και οι δύο αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το Σάββατο 14 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: Athletiko