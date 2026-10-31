Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Κρόνου με 90-47 και παραμένει αήττητος

Ο Αθηναϊκός υπερασπίστηκε την έδρα του και σημείωσε μια άνετη νίκη επί του Κρόνου, επικρατώντας με τελικό σκορ 90-47. Το αποτέλεσμα αυτό διατήρησε την ομάδα του Ηλία Ζούρου στην κορυφή της Allwyn Women’s Basketball League 1, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, με τον Αθηναϊκό να επιβεβαιώνει την κυριαρχία του.

Εντυπωσιακή επικράτηση στην 5η αγωνιστική

Η αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Allwyn Women’s Basketball League 1 βρήκε τον Αθηναϊκό να υποδέχεται τον Κρόνο στην έδρα του. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου παρουσιάστηκε σε εξαιρετική κατάσταση, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από την αρχή του αγώνα. Το τελικό σκορ 90-47 μαρτυρά την ευκολία με την οποία ο Αθηναϊκός κατάφερε να φτάσει στη νίκη, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλη ομάδα.

Η διαφορά των 43 πόντων στο τέλος του παιχνιδιού υπογραμμίζει την ανωτερότητα του Αθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Οι παίκτριες του Αθηναϊκού έδειξαν συνέπεια στην απόδοσή τους, εξασφαλίζοντας ένα θετικό αποτέλεσμα που ενισχύει την ψυχολογία της ομάδας και την εδραιώνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αήττητη πορεία και ρεκόρ 5-0

Μετά την άνετη επικράτηση επί του Κρόνου, ο Αθηναϊκός διατήρησε το απόλυτο των νικών στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει καταφέρει να σημειώσει πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες, διαμορφώνοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 5-0. Αυτή η αήττητη πορεία αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τον σύλλογο και δείχνει τη σταθερότητα και την ποιότητα του συνόλου.

Το θετικό αυτό σερί των πέντε νικών δίνει στον Αθηναϊκό ένα ισχυρό προβάδισμα στη διεκδίκηση των στόχων του. Η ομάδα έχει επιδείξει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα σε όλες τις αναμετρήσεις μέχρι στιγμής, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου στην Allwyn Women’s Basketball League 1.

Μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας

Η νίκη επί του Κρόνου είχε ως αποτέλεσμα ο Αθηναϊκός να παραμείνει μόνος πρώτος στην κορυφή της Allwyn Women’s Basketball League 1. Η ομάδα έχει καταφέρει να αποκτήσει σημαντική διαφορά από τους διώκτες της, εδραιώνοντας τη θέση της ως ηγέτης του πρωταθλήματος. Η πρωτιά αυτή είναι καρπός της σκληρής δουλειάς και της συνέπειας που έχει επιδείξει ολόκληρο το αγωνιστικό τμήμα.

Συγκεκριμένα, ο Αθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με μία νίκη διαφορά από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αυτό το προβάδισμα, αν και μικρό, είναι κρίσιμο για την πορεία του πρωταθλήματος και δίνει στην ομάδα του Ηλία Ζούρου την ευκαιρία να διαχειριστεί καλύτερα τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της, διατηρώντας την ψυχολογική της υπεροχή.

Ο ρόλος του προπονητή Ηλία Ζούρου

Ο προπονητής Ηλίας Ζούρος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία του Αθηναϊκού μέχρι στιγμής. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα σταθερό και αποτελεσματικό αγωνιστικό πρόσωπο, οδηγώντας την σε πέντε συνεχόμενες νίκες και στην κορυφή της βαθμολογίας. Η στρατηγική του και η προετοιμασία των παικτριών έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη αυτών των θετικών αποτελεσμάτων.

Η παρουσία του Ηλία Ζούρου στον πάγκο του Αθηναϊκού φαίνεται να έχει προσδώσει στην ομάδα την απαραίτητη συνοχή και πειθαρχία, στοιχεία που είναι εμφανή στην απόδοσή της σε κάθε αγώνα. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται το έμψυχο υλικό και να εμπνέει τις αθλήτριες του έχει αποδειχθεί καθοριστική για την αήττητη πορεία και την πρωτιά στην Allwyn Women’s Basketball League 1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta