Η Καρδίτσα επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 81-65

Η Καρδίτσα επέδειξε καθολική υπεροχή και επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με τελικό σκορ 81-65, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης». Η νίκη αυτή αποτελεί την τρίτη για την ομάδα στο πρωτάθλημα της GBL, στην 5η αγωνιστική, ενώ παράλληλα διατήρησε το απόλυτο των εντός έδρας νικών της σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η κυριαρχία της Καρδίτσας από την έναρξη

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να επιβάλλουν τον ρυθμό τους από το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως αρκετά «physical». Η Καρδίτσα κατάφερε να χτίσει μια μικρή διαφορά, εκμεταλλευόμενη την επιθετική και αμυντική σύγχυση των Ροδιτών. Η περίοδος ολοκληρώθηκε με την ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου να προηγείται με έξι πόντους, φτάνοντας το σκορ στο 24-18.

Από την αρχή, η θεσσαλική ομάδα δεν άφησε περιθώρια στον Κολοσσό να διεκδικήσει τη νίκη, δείχνοντας τις προθέσεις της για μια άνετη επικράτηση. Η υπεροχή της Καρδίτσας ήταν εμφανής σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με τους παίκτες της να λειτουργούν ως ένα καλά συντονισμένο σύνολο.

Διεύρυνση της διαφοράς και προβλήματα για τον Κολοσσό

Η κακή εικόνα του Κολοσσού Ρόδου εντάθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ιδιαίτερα άστοχοι, ακόμα και σε θεωρητικά εύκολα σουτ, ενώ αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα στον έλεγχο των ριμπάουντ. Η Καρδίτσα υπερείχε κατά κράτος σε αυτόν τον τομέα, φτάνοντας τα 24 ριμπάουντ έναντι 13 του Κολοσσού στην ανάπαυλα.

Με αρκετούς παίκτες να διακρίνονται, μεταξύ των οποίων ο Μακ Ρέϊ και ο Πετρόπουλος, οι οποίοι σημείωσαν από 8 πόντους έκαστος στο πρώτο μέρος, και με σημαντική βοήθεια από τον πάγκο, η Καρδίτσα έκλεισε το ημίχρονο με διαφορά 15 πόντων, οδηγώντας το σκορ στο 46-31.

Το τρίτο δεκάλεπτο και η αύξηση της απόστασης

Το δεύτερο μέρος του αγώνα ξεκίνησε με τον κόουτς Λυκογιάννη του Κολοσσού να επιχειρεί αλλαγές σε πρόσωπα και σχήματα, στην προσπάθειά του να ανατρέψει την κατάσταση. Ωστόσο, οι νησιώτες παρέμειναν άστοχοι και χωρίς επιθετικό ρυθμό, με αποτέλεσμα η διαφορά να συνεχίσει να αυξάνεται.

Στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, η Καρδίτσα είχε φτάσει τη διαφορά στο +19, εδραιώνοντας πλήρως την κυριαρχία της. Τα «βαριά χαρτιά» των Ροδιτών, με μοναδική εξαίρεση τον Άπσον και κάποια μεμονωμένα ξεσπάσματα των Γουίλις και Μάνιον, έμειναν σε χαμηλές πτήσεις, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους χωρίς λύσεις.

Η τελική επικράτηση και οι πρωταγωνιστές

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Η Καρδίτσα διατήρησε τον έλεγχο και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Κολοσσό να επιστρέψει στο ματς. Η ομάδα ολοκλήρωσε μια άνετη επικράτηση με το τελικό σκορ 81-65, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της.

Ανάμεσα στους μεγάλους πρωταγωνιστές της Καρδίτσας ξεχώρισαν ο Φράνσις με 8 πόντους και 9 ριμπάουντ, καθώς και οι Πετρόπουλος, Τζάκσον, Τέρνερ και Μακ Ρέϊ, οι οποίοι σημείωσαν από 13 πόντους ο καθένας. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, έχοντας 13 πόντους με 3/4 τρίποντα, καθώς έβαλε σημαντικά σουτ σε κρίσιμες στιγμές. Ο Μακ Ρέϊ, με επίσης 13 πόντους, ήταν ο κορυφαίος στο πρώτο μέρος και άξιος συμπαραστάτης στην προσπάθεια της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta