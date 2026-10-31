Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ στην ενδεκάδα κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals

Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται στη Λεωφόρο για την αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals, με τον προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να έχει ανακοινώσει τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα. Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα, έγινε γνωστό το σχήμα των «ερυθρόλευκων», το οποίο περιλαμβάνει τον Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Η ομάδα του Πειραιά επιδιώκει να διατηρήσει το θετικό της μομέντουμ στον αγώνα αυτό.

Η αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε να παρατάξει τον Ολυμπιακό σε διάταξη 4-2-3-1 για την αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals. Στην εστία βρίσκεται ο Ορτέγκα, ενώ την τετράδα της άμυνας αποτελούν οι Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα και Τικνιζιάν. Αυτοί οι τέσσερις παίκτες θα έχουν την ευθύνη της αμυντικής λειτουργίας μπροστά από τον τερματοφύλακα.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο των χαφ απαρτίζεται από τους Φρόιλερ και Πουέρτα, οι οποίοι θα αναλάβουν τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά καθήκοντα. Πιο μπροστά, σε επιτελικό ρόλο, θα αγωνιστεί ο Τσικίνιο, με στόχο να συνδέσει τη μεσαία γραμμή με την επίθεση. Στις πτέρυγες, ως εξτρέμ, έχουν επιλεγεί οι Ζότα Σίλβα και Ρόκα, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ρήγματα από τα άκρα.

Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης και ως μοναδικός προωθημένος, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εμπιστεύτηκε τον Γιάρεμτσουκ. Η παρουσία του στην ενδεκάδα σηματοδοτεί την επιλογή του προπονητή για την αιχμή του δόρατος της ομάδας στον αγώνα αυτό.

Οι αναπληρωματικοί των «ερυθρόλευκων»

Στον πάγκο για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βρίσκονται αρκετοί παίκτες που μπορούν να δώσουν λύσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι διαθέσιμοι αναπληρωματικοί είναι οι Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Μπέιλι, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο και Μάριους.

Αυτοί οι παίκτες είναι σε ετοιμότητα να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον προπονητή, προσφέροντας φρεσκάδα ή αλλάζοντας το αγωνιστικό πλάνο ανάλογα με τις ανάγκες της αναμέτρησης.

Η σύνθεση της Κηφισιάς Tutu Deals

Από την πλευρά της Κηφισιάς Tutu Deals, ο προπονητής Σεμπάστιαν Λέτο έχει επίσης καθορίσει την αρχική ενδεκάδα της ομάδας του. Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Ραμίρεζ. Την αμυντική γραμμή της Κηφισιάς αποτελούν οι Μάνσο, Βαν Άιμα, Ζολιμπουά και Αμπάντα, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις του Ολυμπιακού.

Στη μεσαία γραμμή, οι Ρουκουνάκης και Μπένι έχουν επιλεγεί για να καλύψουν τους χώρους και να συμβάλουν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Στις πτέρυγες, οι Σαγκάλ, Πόμπο και Αντόνισε θα έχουν ως ρόλο να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να τροφοδοτήσουν τον προωθημένο. Στην κορυφή της επίθεσης για την Κηφισιά Tutu Deals βρίσκεται ο Χριστόπουλος.

Οι επιλογές του Σεμπάστιαν Λέτο στον πάγκο

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει στη διάθεσή του και μια σειρά από αναπληρωματικούς παίκτες για την Κηφισιά Tutu Deals. Στον πάγκο βρίσκονται οι Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Κούσουλος, Ούγκο Σόουζα και Μαγγανάς.

Αυτοί οι παίκτες είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της ομάδας τους, αν χρειαστεί, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις και ενισχύοντας την ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός εισέρχεται στην αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals έχοντας ένα αξιοσημείωτο νικηφόρο σερί. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν οκτώ συνεχόμενες νίκες στις τελευταίες τους αναμετρήσεις. Αυτό το σερί ξεκίνησε μετά την ήττα που υπέστη η ομάδα από τον ΟΦΗ στο Φάληρο.

Η ομάδα του Πειραιά, μετά την εν λόγω ήττα, έχει επιδείξει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, καταγράφοντας μια σειρά από θετικά αποτελέσματα. Η συνέχεια αυτού του σερί αποτελεί έναν από τους στόχους της ομάδας στον σημερινό αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta