Η Τσέλσι νίκησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Η Τσέλσι επικράτησε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με σκορ 2-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Premier League, στις 31 Οκτωβρίου 2026. Οι «Μπλε» κατάφεραν να ανασυνταχθούν μετά από πρόσφατες ήττες και να πάρουν τους τρεις βαθμούς, ανεβαίνοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» συμπλήρωσαν δύο μήνες χωρίς νίκη, παραμένοντας μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η πορεία της Τσέλσι πριν τον αγώνα

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο προερχόταν από μια περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα. Είχε προηγηθεί εντός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα από την Τότεναμ, γεγονός που είχε δημιουργήσει προβληματισμό.

Επιπλέον, η Τσέλσι είχε αποκλειστεί από το League Cup, χάνοντας στα πέναλτι από τη Λίβερπουλ. Παρά τις αυτές τις προηγούμενες αποτυχίες, οι «Μπλε» κατάφεραν να ανασυνταχθούν και να επιστρέψουν στις νίκες, εξασφαλίζοντας τρεις σημαντικούς βαθμούς.

Η κρίση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Για τους «κόκκινους διάβολους», η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς συμπλήρωσαν πλέον δύο μήνες και ένατο ματς χωρίς νίκη. Αυτό το αρνητικό σερί τους έχει φέρει σε δυσχερή θέση στη βαθμολογία.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, γεγονός που εντείνει την πίεση. Ο Μάικλ Κάρικ, ο οποίος μέχρι τώρα είχε αποδειχθεί «εφτάψυχος» στη θέση του, αναμένεται πλέον να περάσει την πόρτα της εξόδου από το «Ολντ Τράφορντ».

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο 45λεπτο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα φετινά της παιχνίδια, δείχνοντας διάθεση και δημιουργώντας ευκαιρίες. Ωστόσο, παρά τις μοναδικές ευκαιρίες που δημιούργησε, δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα και το ημίχρονο έληξε χωρίς τέρματα.

Στην επανάληψη, η Τσέλσι ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ. Στο 50ό λεπτό, ο Μόργκαν Ρότζερς με μια ατομική προσπάθεια κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρότζερς αποτελεί τον ακριβότερο Άγγλο ποδοσφαιριστή, μετά τη μεταγραφή του από την Άστον Βίλα το καλοκαίρι, έναντι 137 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αποβολή και το πέναλτι

Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στο 63ο λεπτό, όταν ο Λισάντρο Μαρτίνες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέτρεψε τον Φοφανά. Για αυτή την ενέργεια, ο Μαρτίνες αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα την αποβολή του και την ομάδα του να μείνει με δέκα παίκτες.

Από το σημείο του πέναλτι που καταλογίστηκε, ο Κόουλ Πάλμερ δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ 2-0 υπέρ της Τσέλσι. Αυτό το γκολ ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη για τους γηπεδούχους.

Η βαθμολογία της Premier League

Μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής, η Τσέλσι ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 16 βαθμούς σε εννέα αγώνες. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη νέα ήττα, παραμένει στην 16η θέση με 7 βαθμούς, επίσης σε εννέα αγώνες.

Αναλυτικά, η βαθμολογία της Premier League μετά την 9η αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής: Μάντσεστερ Σίτι 21, Άρσεναλ 21, Μπράιτον 16, Τσέλσι 16, Λίβερπουλ 15, Μπρέντφορντ 11, Λιντς 11, Νιούκαστλ 11, Άστον Βίλα 11, Χαλ 10, Έβερτον 10, Ίπσουιτς 10, Μπόρνμουθ 9, Τότεναμ 9, Φούλαμ 8, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 7, Κρίσταλ Πάλας 7, Νότιγχαμ Φόρεστ 6, Κόβεντρι 6, Σάντερλαντ 5.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta