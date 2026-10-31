Η αποστολή του Παναθηναϊκού κατέφθασε στη Θεσσαλονίκη ενόψει του αγώνα με τον Άρη

Η αποστολή της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, με απευθείας πτήση από την Τουρκία. Οι «πράσινοι» προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προετοιμαζόμενοι για την αυριανή αναμέτρηση με τον Άρη, η οποία είναι προγραμματισμένη για την 1η Νοεμβρίου, στις 17:00.

Η ομάδα καλείται να αφήσει πίσω της την πρόσφατη αρνητική εμφάνιση και την ήττα που υπέστη στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην Αναντολού Εφές. Η παρουσία της στη συμπρωτεύουσα σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας για ένα σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Η άφιξη της αποστολής στη Θεσσαλονίκη

Οι παίκτες και οι προπονητές του Παναθηναϊκού AKTOR έκαναν την εμφάνισή τους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Η άφιξη της αποστολής πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, μετά από ένα ταξίδι που ξεκίνησε από την Τουρκία.

Η μετάβαση των «πρασίνων» στη συμπρωτεύουσα έγινε με απευθείας πτήση, γεγονός που υπογραμμίζει την άμεση μετάβαση από τη μία αγωνιστική υποχρέωση στην επόμενη. Η ομάδα βρίσκεται πλέον στην πόλη όπου θα διεξαχθεί ο αυριανός αγώνας.

Το προηγούμενο παιχνίδι και η εικόνα των «πρασίνων»

Πριν την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη, οι «πράσινοι» είχαν αγωνιστεί στην Πόλη, όπου αντιμετώπισαν την Αναντολού Εφές. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίασε μία τραγική εικόνα, με αποτέλεσμα να χάσει εύκολα από την τουρκική ομάδα.

Το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα και η εμφάνιση που το συνόδευσε, καλούνται να μείνουν άμεσα πίσω για την αποστολή. Η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί στην επόμενη πρόκληση και να φωνάξει «παρών» στην αναμέτρηση που ακολουθεί.

Η αναμέτρηση με τον Άρη

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άρη αύριο, την 1η Νοεμβρίου, στις 17:00 το απόγευμα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου βρίσκεται ήδη η αποστολή των «πρασίνων».

Πρόκειται για μία σημαντική αναμέτρηση στο πλαίσιο των αγωνιστικών υποχρεώσεων του «τριφυλλιού». Η προσοχή στρέφεται πλέον αποκλειστικά σε αυτό το παιχνίδι, μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού από την Τουρκία.

Ο «αναγεννημένος» Άρης και ο Βασίλης Σπανούλης

Ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, ο Άρης, περιγράφεται ως μία «αναγεννημένη» ομάδα. Η αγωνιστική της εικόνα έχει αλλάξει, παρουσιάζοντας βελτίωση και δυναμισμό.

Στο τιμόνι του Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος έχει οδηγήσει την ομάδα σε καταπληκτικές εμφανίσεις στο EuroCup. Αυτές οι επιδόσεις καθιστούν τον Άρη έναν υπολογίσιμο αντίπαλο για τους «πράσινους».

Το μήνυμα της ομάδας κατά την άφιξη

Κατά την άφιξή της στη Θεσσαλονίκη, η ομάδα του Παναθηναϊκού AKTOR έστειλε και ένα μήνυμα. Το μήνυμα αυτό, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «We ’re here ☘️ Thessaloniki ???? #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment».

Αυτό το μήνυμα επιβεβαιώνει την παρουσία της αποστολής στην πόλη και εκφράζει το πνεύμα της ομάδας ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι «πράσινοι» δηλώνουν έτοιμοι για τη συνέχεια.

Με πληροφορίες από: Athletiko