Η εθνική Κ15 κατέκτησε την τρίτη θέση στον κόσμο με νίκη επί της Παραγουάης

Η Εθνική Ελλάδας Κ15 κατέκτησε την τρίτη θέση στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026, το οποίο διεξήχθη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη αποκλειστικά από ποδοσφαιριστές του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΠΟ «Αναγέννηση», επικράτησε της Παραγουάης με σκορ 6-2 στον Μικρό Τελικό της διοργάνωσης. Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Στέλιου Μπίκα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε την πορεία του με μια εντυπωσιακή νίκη, καταλαμβάνοντας το τρίτο σκαλί του βάθρου ανάμεσα σε 189 συμμετέχουσες ομάδες.

Η πορεία προς το βάθρο

Η ομάδα του Στέλιου Μπίκα πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή πορεία κατά τη διάρκεια του τουρνουά που φιλοξενήθηκε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Οι νεαροί διεθνείς κέρδισαν στα εννέα από τα δέκα παιχνίδια που έδωσαν, επιδεικνύοντας σταθερότητα και υψηλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Αυτή η επίδοση τους οδήγησε στην κατάκτηση της τρίτης θέσης, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε συνολικά 189 ομάδες που συμμετείχαν στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026. Μετά την ήττα στον ημιτελικό με 6-2 από την Ισπανία, οι «μικροί» του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος έδειξαν χαρακτήρα και ολοκλήρωσαν την παρουσία τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο μικρός τελικός και η «εξάρα» επί της Παραγουάης

Στον Μικρό Τελικό, η Εθνική Κ15 αντιμετώπισε την Παραγουάη, σε έναν αγώνα που έληξε με το εντυπωσιακό σκορ 6-2 υπέρ της Ελλάδας. Παρότι η Παραγουάη άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, η απάντηση της ελληνικής ομάδας ήταν άμεση και αποτελεσματική.

Στο 9ο λεπτό, ο Πριόβολος τροφοδότησε τον Κορμανό, ο οποίος με δυνατό σουτ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το 1-1. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 12ο λεπτό, οι δύο ποδοσφαιριστές συνεργάστηκαν ξανά, αυτή τη φορά με τον Κορμανό να δημιουργεί και τον Πριόβολο να ολοκληρώνει τη φάση, δίνοντας το προβάδισμα στην Ελλάδα με 2-1.

Καταιγιστικός ρυθμός και εντυπωσιακά γκολ

Η Ελλάδα συνέχισε στον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό, πιέζοντας την αντίπαλη άμυνα. Στο 27ο λεπτό, ο Κορμανός, έπειτα από δημιουργία του Δημητρακόπουλου, ανέβασε το σκορ στο 3-1 με ένα πλασέ από πλάγια θέση, διευρύνοντας το προβάδισμα της ομάδας.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 31ο λεπτό, ο Κακαλής πέτυψε το τέταρτο ελληνικό γκολ. Στη συνέχεια, στο 36ο λεπτό, σημειώθηκε μία από τις ομορφότερες φάσεις της αναμέτρησης: η μπάλα ξεκίνησε από τον τερματοφύλακα, πέρασε από τρεις διαδοχικές μεταβιβάσεις και κατέληξε στον Πριόβολο, ο οποίος γύρισε στον Δημητρακόπουλο, με τον τελευταίο να σκοράρει με ένα υπέροχο «σκάψιμο» για το 5-1.

Το φινάλε της αναμέτρησης

Η Παραγουάη κατάφερε να μειώσει το σκορ στο 39ο λεπτό με ένα σουτ έξω από την περιοχή, ωστόσο η Εθνική Ελλάδας Κ15 είχε τον τελευταίο λόγο στον αγώνα. Στο 40ό λεπτο, ο Παπαγεωργόπουλος έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Σολωμίδης με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 6-2, βάζοντας το ιδανικό φινάλε στην αναμέτρηση και σφραγίζοντας την ιστορική νίκη.

Η επιτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ομάδα αποτελείται αποκλειστικά από ποδοσφαιριστές που προέρχονται από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με την ονομασία «Αναγέννηση».

Η εντυπωσιακή διαδρομή της ομάδας

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά με μια νίκη 4-1 επί της Κροατίας. Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, επικρατώντας της Αγίας Λουκίας με 4-2, της Αρούμπα με 7-0, της Υεμένης με 3-2, της Παλαιστίνης με 3-0 και της Αυστραλίας με 7-2, δείχνοντας από νωρίς τις δυνατότητές του.

Στη συνέχεια, οι νεαροί διεθνείς ξεπέρασαν το εμπόδιο της Ουρουγουάης στη διαδικασία των πέναλτι με 4-2, έπειτα από το ισόπαλο 1-1 της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Ακολούθησε η νίκη με 2-1 απέναντι στη Γουινέα, αποτέλεσμα που τους εξασφάλισε την παρουσία στα ημιτελικά της διοργάνωσης, πριν φτάσουν στην κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko