Η χαμένη ευκαιρία του Μπασίρου και ο λιγοστός χρόνος του Γαλανόπουλου στον Άρη

Η πρόσφατη αναμέτρηση Κυπέλλου του Άρη με τον Παναθηναϊκό αποτέλεσε μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για τον Ντέλε Μπασίρου να επανέλθει στο βασικό σχήμα της ομάδας. Ο στόχος ήταν να αποδείξει την αξία του και να καθιερωθεί ως μία αξιόπιστη λύση για τη μεσαία γραμμή των «κιτρινόμαυρων». Ωστόσο, η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο δεν κατάφερε να πείσει, αφήνοντας τον παίκτη και πάλι κατώτερο των προσδοκιών.

Η απόδοση του Ντέλε Μπασίρου στο κύπελλο

Ο αμυντικός μέσος, με καταγωγή από τη Νιγηρία, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης. Η εικόνα του παρέμεινε σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να χάσει μία ακόμη ευκαιρία να κερδίσει πόντους στα μάτια του προπονητή του Άρη, Μιχάλη Γρηγορίου.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν κρίσιμη για τον 27χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος καλούνταν να δείξει ότι μπορεί να προσφέρει τα αναμενόμενα. Παρά την εμπιστοσύνη που του δόθηκε, η απόδοσή του δεν ήταν αυτή που θα τον καθιστούσε μία σταθερή επιλογή για το μέλλον της ομάδας.

Οι επιλογές του προπονητή και η εικόνα του μέσου

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στον Μπασίρου, κάνοντας παράλληλα διαχείριση του ρόστερ. Η απόφαση αυτή ελήφθη και για να καλυφθεί η απουσία του Ράτσιτς, ο οποίος δεν ταξίδεψε στην Αθήνα και παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη.

Παρά την ευκαιρία που του δόθηκε, η εικόνα του Ντέλε Μπασίρου δεν ήταν πειστική. Ο παίκτης φάνηκε βαρύς στις κινήσεις του και δεν είχε την απαιτούμενη ταχύτητα, στοιχεία που επηρέασαν αρνητικά την παρουσία του στον αγώνα.

Επιπλέον, ο Νιγηριανός μέσος δυσκολεύτηκε να προσφέρει την απαραίτητη ασφάλεια μπροστά από την αμυντική γραμμή της ομάδας. Για ακόμη μία φορά, ο Μπασίρου δεν δικαιολόγησε την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Έλληνας τεχνικός, αφήνοντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητά του.

Η πορεία του Μπασίρου στη φετινή σεζόν

Το ζήτημα γύρω από τον Ντέλε Μπασίρου αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο παίκτης είχε ξεκινήσει τη σεζόν με την προοπτική να έχει έναν σημαντικό ρόλο στο ρόστερ του Άρη. Οι αρχικές προσδοκίες ήταν υψηλές για την προσφορά του στη μεσαία γραμμή.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο Μπασίρου δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σταθερά στις απαιτήσεις της θέσης. Η αδυναμία του να καθιερωθεί αφήνει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη συνολική του συνεισφορά στην ομάδα.

Ο ελάχιστος χρόνος συμμετοχής του Κώστα Γαλανόπουλου

Την ίδια στιγμή που ο Μπασίρου αναζητά τον ρόλο του, προκαλεί εντύπωση ο ελάχιστος χρόνος συμμετοχής του Κώστα Γαλανόπουλου. Ο Έλληνας αμυντικός μέσος έχει καταγράψει μόλις τρεις ολιγόλεπτες παρουσίες ως αλλαγή στους αγώνες του Άρη.

Ο συγκεκριμένος αριθμός εμφανίσεων δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τη δεδομένη ποιότητα που διαθέτει ο Γαλανόπουλος. Επίσης, η εμπειρία του στο ελληνικό πρωτάθλημα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα, κάτι που δεν αξιοποιείται στον βαθμό που θα περίμενε κανείς.

Οι εναλλακτικές στη μεσαία γραμμή του Άρη

Στη νευραλγική θέση του άξονα, οι Ράτσιτς και Χόνγκλα αποτελούν πλέον, δικαιολογημένα, τις βασικές επιλογές του προπονητή. Η σταθερή τους παρουσία έχει περιορίσει τις ευκαιρίες για τους υπόλοιπους παίκτες της μεσαίας γραμμής.

Ο Κώστας Γαλανόπουλος, μαζί με τον Ντέλε Μπασίρου και τον Βοριαζίδη, είναι οι εναλλακτικές λύσεις που έχει στη διάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου για τη συγκεκριμένη θέση. Η διαχείριση αυτών των παικτών είναι καθοριστική για την ισορροπία της ομάδας.

Όσο ο Μπασίρου δεν πείθει με τις εμφανίσεις του, τόσο η μικρή συμμετοχή του Έλληνα μέσου, Κώστα Γαλανόπουλου, θα τίθεται στη ζυγαριά και θα γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο Μιχάλης Γρηγορίου κληθεί να βρει τις κατάλληλες ισορροπίες στη θέση «έξι», για διάφορους λόγους που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Athletiko