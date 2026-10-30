Η Ρεάλ Μαδρίτης «σαρώνει» με 10 σερί νίκες και εκπληκτικό μέσο όρο πόντων

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε μια εντυπωσιακή αγωνιστική φόρμα, έχοντας πετύχει δέκα συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επιδεικνύει ένα τρομακτικό επιθετικό ταλέντο, με τον μέσο όρο των πόντων της να προσεγγίζει νούμερα που συναντώνται συνήθως στο NBA. Η «βασίλισσα» έχει απαντήσει με τον καλύτερο τρόπο στην κριτική που δέχτηκε στο ξεκίνημα της σεζόν, θέτοντας τις βάσεις για μια πρωταγωνιστική πορεία.

Η εντυπωσιακή πορεία της «βασίλισσας»

Μετά από ένα αρνητικό ξεκίνημα στη EuroLeague, όπου κατέγραψε τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια (0-3), η Ρεάλ Μαδρίτης δέχθηκε έντονη κριτική για τις εμφανίσεις της. Ωστόσο, η ομάδα κατάφερε να αντιστρέψει πλήρως την κατάσταση, σημειώνοντας δέκα συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει.

Η τελευταία ήττα για τη «βασίλισσα» καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου, σε αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Έκτοτε, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει δημιουργήσει ένα αήττητο σερί, το οποίο συνεχίζει να «τρομάζει» τους αντιπάλους της τόσο στην Liga Endesa όσο και στη EuroLeague.

Η επιθετική κυριαρχία και ο υψηλός μέσος όρος πόντων

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της φετινής πορείας της Ρεάλ Μαδρίτης είναι το επιθετικό της ταλέντο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «τρομακτικό». Το σύνολο του Μαρτίνεθ «σαρώνει» κάθε αντίπαλο στο μπροστινό μέρος του παρκέ, επιδεικνύοντας μια επιθετική παραγωγικότητα που σπάνια συναντάται στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, στα τελευταία δέκα παιχνίδια, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει έναν μέσο όρο 108.2 πόντων ανά αγώνα. Αυτός ο αριθμός αφορά τόσο τις αναμετρήσεις στο ισπανικό πρωτάθλημα όσο και αυτές στη EuroLeague, και προσεγγίζει νούμερα που είναι συνήθως χαρακτηριστικά του NBA, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική δουλειά που γίνεται.

Η απάντηση στους επικριτές και η «δήλωση» στη Φενέρμπαχτσε

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ και οι παίκτες του έδωσαν την καλύτερη απάντηση σε όλους τους επικριτές που είχαν εκφράσει αμφιβολίες μετά το αρχικό 0-3 στη EuroLeague. Η εντυπωσιακή σειρά νικών που ακολούθησε αποτελεί την πιο ηχηρή απάντηση στις αρχικές αρνητικές κριτικές.

Η νίκη της ομάδας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ήταν μία ακόμα εμφάνιση που λειτούργησε ως «δήλωση». Με αυτή την εμφάνιση, η Ρεάλ Μαδρίτης κατέστησε σαφές πως και αυτή τη σεζόν αποτελεί ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου της EuroLeague, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές της φιλοδοξίες.

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν

Πέρα από τις τρομερές εμφανίσεις σε Liga Endesa και EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Η «βασίλισσα» αναδείχθηκε νικήτρια στο Super Cup της EuroLeague, προσθέτοντας μια ακόμα διάκριση στην τροπαιοθήκη της.

Στον τελικό της διοργάνωσης, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό, τον οποίο και νίκησε, κατακτώντας έτσι τον τίτλο. Αυτή η επιτυχία έχει θέσει τις βάσεις, προκειμένου η ομάδα να πρωταγωνιστήσει και στην κανονική διάρκεια των διοργανώσεων, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της.

Το έργο του Ισπανού τεχνικού

Η εξαιρετική πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης και η επιθετική της κυριαρχία αποτυπώνουν την εξαιρετική δουλειά που πραγματοποιεί ο Ισπανός τεχνικός, Πέδρο Μαρτίνεθ. Το σύνολο των παικτών του έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις, παρουσιάζοντας ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Οι τρομερές εμφανίσεις και ο σπάνιος αριθμός πόντων για ευρωπαϊκά δεδομένα, αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη της επιτυχούς στρατηγικής και της προετοιμασίας που έχει εφαρμόσει ο προπονητής. Η ομάδα συνεχίζει να «οργιάζει» στα τελευταία παιχνίδια, διατηρώντας το εντυπωσιακό της σερί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta