Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός: Επαγγελματισμός και κυριαρχία στην Euroleague

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τον «επαγγελματισμό» που διακρίνει τους «αιώνιους αντιπάλους» στην Euroleague, τονίζοντας την ικανότητά τους να προσαρμόζουν την απόδοσή τους, να ξεπερνούν απουσίες και κάθε είδους προβλήματα. Οι δύο ελληνικές ομάδες αναδεικνύονται ως οι πιο αποτελεσματικές της εφετινής διοργάνωσης, έχοντας συμπληρώσει πλέον το 20% της κανονικής περιόδου.

Η εκτίμηση είναι ότι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης θα αποτελέσει αποκλειστικά υπόθεση των «αιωνίων αντιπάλων» για τη φετινή χρονιά.

Η κυριαρχία των «αιωνίων» και οι προβλέψεις

Με την πάροδο του χρόνου και την ολοκλήρωση του πρώτου πέμπτου της κανονικής περιόδου, οι αρχικές αμφιβολίες για την κυριαρχία των δύο ελληνικών ομάδων στην Euroleague φαίνεται να μειώνονται. Ο Αντώνης Καλκαβούρας τονίζει ότι η ποιότητα και το βάθος των ρόστερ τους, οι προπονητές που βρίσκονται στους πάγκους, η αμέριστη υποστήριξη του κόσμου, καθώς και η οικονομική ευχέρεια των ιδιοκτητών τους, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες.

Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι έχει φτάσει η στιγμή να παρακολουθήσουμε έναν πολυαναμενόμενο ελληνικό «εμφύλιο» τελικό σε ένα Final Four. Η συνολική εικόνα των δύο ομάδων, παρά τις όποιες δυσκολίες, ενισχύει αυτή την πρόβλεψη.

Οι άλλοι διεκδικητές και η δυναμική τους

Παρά την έντονη δυναμική των ελληνικών ομάδων, ο σχολιαστής λαμβάνει υπόψη του και άλλες αξιότιμες δυνάμεις της Euroleague. Αναφέρεται στην ραγδαία ανερχόμενη Ρεάλ, η οποία μετράει αισίως έξι συνεχόμενες νίκες, με την τελευταία να είναι επί της Φενέρ. Ωστόσο, η Φενέρ στην εποχή του Saras πείθει λιγότερο από ποτέ, σύμφωνα με την άποψη που εκφράζεται.

Επίσης, γίνεται μνεία σε λοιπές ομάδες όπως η Χάποελ, η Βαλένθια, η Ζάλγκιρις, το Ντουμπάι, η Μπαρτσελόνα και ο Ερυθρός Αστέρας. Η εκτίμηση είναι ότι όλες ή τουλάχιστον οι περισσότερες εξ' αυτών, θα βελτιωθούν προϊόντος του χρόνου. Θα κυνηγούν τις δύο ελληνικές ομάδες, με αποτέλεσμα να γίνονται ολοένα και πιο απειλητικές στην πορεία της διοργάνωσης.

Αποτελεσματικότητα εν μέσω δυσκολιών

Ένα ακόμη αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα που αποσπά τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό από τους υπόλοιπους διώκτες τους, είναι η εικόνα που παρουσίασαν στις δύο τελευταίες αγωνιστικές και τα αποτελέσματα που είχαν. Αυτό συνέβη εν μέσω σημαντικών απουσιών για τους Πειραιώτες και με «ολικό ανακάτεμα της τράπουλας» στους «πράσινους».

Η ικανότητά τους να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις και να παραμένουν αποτελεσματικοί, υπογραμμίζει τον επαγγελματισμό τους και την αντοχή τους στις απαιτήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτή η προσαρμοστικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας τους μέχρι στιγμής.

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού και οι προσεχείς αγώνες

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, έχει επιδείξει αξιοσημείωτη πορεία. Νίκησε στην Πόλη χωρίς τέσσερις παίκτες, τους Μιλουτίνοφ, Μοντέρο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ. Αυτοί οι παίκτες, αν ήταν υγιείς και παρόντες, μαζί με τον Βεζένκοβ, θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν τους πέντε που περνούν τον περισσότερο χρόνο στο παρκέ. Η ομάδα που υποτίθεται κυνηγούν όλες οι υπόλοιπες 19 για να της αφαιρέσουν τα σκήπτρα που κατέκτησε πέρυσι στο “Telecom Center Athens”, έχει βγάλει με μεγάλη επιτυχία πέντε νίκες σε έξι αγώνες, ολοκληρώνοντας το ένα τρίτο των ταξιδιών που θα κάνει φέτος στην regular season, μετά από 38 μέρες αγωνιστικής περιόδου.

Απόψε, στις 21.15, ο Ολυμπιακός ανοίγει την αυλαία ενός 40ημέρου χωρίς ουσιαστικά εκτός έδρας αγώνα. Στον Πειραιά επικρατεί πλήρης ικανοποίηση από το εφετινό ξεκίνημα στην διοργάνωση. Η ομάδα ετοιμάζεται για μία σειρά επτά βατών αγώνων, με στόχο να εδραιωθεί στην πρώτη δυάδα πριν την πρώτη εφετινή επίσκεψή της στο ΟΑΚΑ, όπου θα αντιμετωπίσει τον μεγάλο της αντίπαλο στις 11 Δεκεμβρίου. Έξι από αυτούς τους αγώνες θα διεξαχθούν στην “Sunel Arena”, ενώ ο ενδιάμεσος με την Μακάμπι θα γίνει εκτός έδρας, αλλά υπό άκρως ευνοϊκές συνθήκες, καθώς αν το ματς γίνει στο Βελιγράδι θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta