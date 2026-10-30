Οι Χοκς αντέδρασαν μετά την ήττα από τους Χιτ, νικώντας τους Καβαλίερς

Οι Χοκς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας των Καβαλίερς με σκορ 114-111, δείχνοντας αντίδραση μετά την πρόσφατη ήττα τους. Παράλληλα, οι Πέλικανς κατέκτησαν την πρώτη τους νίκη για τη φετινή σεζόν, ενώ οι Γκρίζλις συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, διατηρώντας το αήττητο και την κορυφή της βαθμολογίας. Οι αναμετρήσεις προσέφεραν έντονες στιγμές και σημαντικές επιδόσεις από τους πρωταγωνιστές των ομάδων.

Η αντίδραση των Χοκς και η επικράτηση επί των Καβαλίερς

Η ομάδα από την Ατλάντα, οι Χοκς, κατάφεραν να πάρουν μια σημαντική νίκη απέναντι στους Καβαλίερς με τελικό σκορ 114-111. Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε ως απάντηση στην προηγούμενη ήττα τους από τους Χιτ, στην ομάδα των οποίων αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμππο. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε ως ντέρμπι καθόλη τη διάρκειά της, με τις δύο ομάδες να μάχονται για κάθε κατοχή.

Οι Χοκς εκμεταλλεύτηκαν την κυριαρχία τους κατά τη διάρκεια του δεύτερου και του τρίτου δωδεκαλέπτου, όπου κατάφεραν να χτίσουν ένα προβάδισμα που τους οδήγησε στη νίκη. Αυτή ήταν η τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, ένα αποτέλεσμα που τους δίνει ώθηση για τη συνέχεια. Κορυφαίος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Οκόνγκου, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 πόντους και 12 ριμπάουντ, δείχνοντας την αξία του στο παρκέ.

Από την πλευρά των Καβαλίερς, ξεχώρισε η εμφάνιση του Τζέιμς Χάρντεν. Ο έμπειρος παίκτης σημείωσε 24 πόντους, συνέλεξε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Παρά την προσπάθειά του, οι Καβαλίερς δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα.

Η πρώτη νίκη των Πέλικανς για φέτος

Οι Πέλικανς πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας των Κινγκς με σκορ 132-120. Η ομάδα από τη Νέα Ορλεάνη έδειξε από νωρίς την πρόθεσή της να κυριαρχήσει στην αναμέτρηση, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και ελέγχοντας το παιχνίδι.

Η άνετη νίκη ήρθε στο φινάλε, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα των Πέλικανς. Ο Φιρς ήταν ο κορυφαίος παίκτης για τους νικητές, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με μια εντυπωσιακή επίδοση 22 πόντων, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ, όντας ο οργανωτής και εκτελεστής της ομάδας του. Άξιος συμπαραστάτης του αναδείχθηκε ο Γουίλιαμσον, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίδυμο στην επίθεση.

Στον αντίποδα, για τους ηττημένους Κινγκς, ξεχώρισε η εμφάνιση του Άκουφ. Ο παίκτης σημείωσε 34 πόντους, ενώ πρόσθεσε στην στατιστική του 14 ασίστ και 6 ριμπάουντ, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα στο παιχνίδι, παρά την ήττα της ομάδας του.

Το αήττητο σερί των Γκρίζλις συνεχίζεται

Οι Γκρίζλις αποδείχθηκαν αρνητές της ήττας για ακόμη μία φορά, καταφέρνοντας να επικρατήσουν των Μπλέιζερς με σκορ 124-103. Η ομάδα από το Μέμφις συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στο πρωτάθλημα, σημειώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της.

Με αυτή την επικράτηση, οι Γκρίζλις διατηρούν το αήττητο ρεκόρ τους και παραμένουν σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους φόρμα. Η συνολική τους απόδοση στο παιχνίδι ήταν εντυπωσιακή, δείχνοντας συνέπεια και αποτελεσματικότητα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπούζερ, ο οποίος πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση, πετυχαίνοντας triple-double. Συγκεκριμένα, κατέγραψε 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Από την πλευρά των ηττημένων Μπλέιζερς, ξεχώρισε ο Αβντίγια, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, προσπαθώντας να αντισταθεί στην ανωτερότητα των αντιπάλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta