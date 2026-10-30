Η βαθμολογία της Euroleague μετά τα πρώτα ματς της 9ης αγωνιστικής και οι αναμετρήσεις των «αιωνίων»

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στο παιχνίδι της με τη Φενέρμπαχτσε, φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες νίκες στην EuroLeague. Παράλληλα, ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρί σημείωσαν επίσης σημαντικές επικρατήσεις στα πρώτα παιχνίδια της ένατης αγωνιστικής. Η βαθμολογία της διοργάνωσης διαμορφώνεται πλέον ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα αγωνιστούν αύριο, 30 Οκτωβρίου. Αυτοί οι αγώνες θα σηματοδοτήσουν το κλείσιμο της τρίτης «διαβολοβδομάδας» της τρέχουσας σεζόν 2026-27.

Η κυριαρχία της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε τον τίτλο της «Βασίλισσας» της EuroLeague, κατακτώντας μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Η ισπανική ομάδα επικράτησε εύκολα της τουρκικής με τελικό σκορ 95-76, σε ένα παιχνίδι που αρχικά θεωρούνταν ντέρμπι.

Με αυτή την επικράτηση, η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τις έξι συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση, δείχνοντας σταθερά ανοδική πορεία. Η νίκη αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στη διαμόρφωση της βαθμολογίας, καθώς ενίσχυσε τη θέση της ισπανικής ομάδας στην κορυφή, πριν καν ολοκληρωθεί η ένατη αγωνιστική.

Άλλα αποτελέσματα της Πέμπτης

Πέρα από την αναμέτρηση της Ρεάλ, η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου επεφύλασσε και άλλα ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την ένατη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχθηκε την Μπάγερν Μονάχου στο Βελιγράδι, όπου πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα «σκόρπισε» την Μπάγερν, επικρατώντας με ευρύ σκορ 103-73. Παράλληλα, η Παρί κατάφερε να αποσπάσει ένα μεγάλο «διπλό» από την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, κερδίζοντας με 94-99. Αυτά τα τρία παιχνίδια ήταν τα πρώτα που διεξήχθησαν για την 9η αγωνιστική, διαμορφώνοντας έτσι την αρχική εικόνα της βαθμολογίας.

Οι αγώνες των «αιωνίων»

Το ενδιαφέρον της ένατης αγωνιστικής κορυφώνεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με τους σπουδαίους αγώνες των «αιωνίων» ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Πόλη, όπου θα κοντραριστεί με την Αναντολού Εφές. Το τζάμπολ για αυτή την αναμέτρηση είναι προγραμματισμένο για τις 19.30.

Λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Ολίμπια Μιλάνο στη SUNEL Arena. Η ιταλική ομάδα έχει στις τάξεις της τον Άλεκ Πίτερς, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο ενδιαφέροντος στην αναμέτρηση. Το τζάμπολ για τον αγώνα του Ολυμπιακού έχει οριστεί για τις 21.15. Αυτοί οι δύο αγώνες θα ολοκληρώσουν την τρίτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν 2026-27, προσφέροντας σημαντικές συγκινήσεις στους φιλάθλους.

Η διαμόρφωση της βαθμολογίας ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων

Μετά τα πρώτα τρία παιχνίδια της ένατης αγωνιστικής, η βαθμολογία της EuroLeague έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Φενέρμπαχτσε, καθώς και οι επικρατήσεις του Ερυθρού Αστέρα και της Παρί, έχουν επηρεάσει τις θέσεις των ομάδων στον πίνακα.

Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές και του Ολυμπιακού με την Ολίμπια Μιλάνο είναι καθοριστικές. Τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων θα συμπληρώσουν την εικόνα της βαθμολογίας για την ένατη αγωνιστική, διαμορφώνοντας περαιτέρω τις ισορροπίες και τις προοπτικές των ομάδων ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko