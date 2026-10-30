Η Ρεάλ Μαδρίτης ασταμάτητη, επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 95-76 και έκανε το 10/10

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρέμεινε ασταμάτητη στη EuroLeague, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 95-76 σε μια επιβλητική εμφάνιση στη «Movistar Arena» της Μαδρίτης, στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πανηγύρισε την έκτη διαδοχική της νίκη στη διοργάνωση, φτάνοντας τις δέκα συνολικά στην EuroLeague και τις δέκα σερί σε όλες τις διοργανώσεις. Κορυφαίος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Τεό Μαλεντόν, ο οποίος οδήγησε τους Μαδριλένους σε ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα.

Η κυριαρχία της «Βασίλισσας» και το αήττητο σερί

Η Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε την απόλυτη κυριαρχία της απέναντι στην τουρκική ομάδα, κατακτώντας μια άνετη νίκη με 95-76. Αυτή η επικράτηση, που σημειώθηκε στην ένατη αγωνιστική της EuroLeague, σηματοδοτεί την έκτη συνεχόμενη νίκη της «Βασίλισσας» στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα. Συνολικά, η ομάδα της Μαδρίτης έχει πλέον δέκα νίκες στη EuroLeague, ενώ μετράει δέκα σερί θετικά αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι Μαδριλένοι, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ, ήταν απολύτως επιβλητικοί, ρίχνοντας τη Φενέρμπαχτσε στο «καναβάτσο» χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να βγάλει την απαιτούμενη αντίδραση απέναντι στην «τρομακτική» Ρεάλ, η οποία έκανε το 10/10.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι πρωταγωνιστές

Ο αγώνας ξεκίνησε με τη Φενέρμπαχτσε να παίρνει ένα αρχικό προβάδισμα, φτάνοντας στο 4-11 στο πρώτο πεντάλεπτο, χάρη και στις προσπάθειες του Γουέιντ Μπόλντγουιν. Ωστόσο, ο Φακούντο Καμπάτσο πήρε την κατάσταση στα χέρια του, σημειώνοντας 10 διαδοχικούς πόντους και φέρνοντας τη Ρεάλ μπροστά με 14-13. Ο Χόρτον-Τάκερ απάντησε με ένα δικό του σερί επτά αναπάντητων πόντων, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην τουρκική ομάδα για το 20-24 στο δεκάλεπτο.

Στη συνέχεια, η Ρεάλ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Έτρεξε ένα σερί 10-0, μετατρέποντας το σκορ σε 32-24. Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, είδε τα πράγματα να στραβώνουν στη δεύτερη περίοδο, αναγκάζοντας τον να καλέσει δύο τάιμ άουτ μέσα σε τέσσερα λεπτά. Με τον Τεό Μαλεντόν να συνεχίζει σε υψηλό ρυθμό, παρά ένα χτύπημα στο δεξί πόδι, η «Βασίλισσα» απέκτησε διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο 39-26. Οι Κι, Μέλι και Χόρτον-Τάκερ προσπάθησαν να κρατήσουν τη Φενέρμπαχτσε κοντά στο σκορ, μειώνοντας σε 47-42 πριν από την ανάπαυλα.

Το ξέσπασμα του δευτέρου ημιχρόνου

Η υπεροχή των Μαδριλένων συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος, με τους Ταβάρες, Μαλεντόν και Πρόσιντα να δίνουν τον ρυθμό. Παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα στο σκοράρισμα για τις δύο ομάδες στο πρώτο πεντάλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου, τρία διαδοχικά τρίποντα από τους Πρόσιντα, Οκέκι και Φελίς έδωσαν ξανά διψήφιο προβάδισμα στη Ρεάλ για το 61-49.

Οι Αμπάλδε και Λουβαβού-Καμπαρό ανέβασαν τη διαφορά μέχρι και τους 18 πόντους, διαμορφώνοντας το 68-50 στο 29ο λεπτό. Η Φενέρμπαχτσε, με τους Φόρεστ και Κλάιμπερν, επιχείρησε να μειώσει, φτάνοντας αρχικά στο 68-55 και στη συνέχεια, με ένα σερί 9-0, πλησίασε στους οκτώ πόντους (72-64). Το τρίποντο του Κλάιμπερν έφερε τη διαφορά στους επτά (78-71), αλλά η απάντηση της Ρεάλ ήταν άμεση.

Η τελική επικράτηση και οι διακριθέντες

Ο Φελίς πέτυχε καλάθι και φάουλ για το 81-71, ενώ ο Μαλεντόν ευστόχησε στη συνέχεια από την περιφέρεια, διατηρώντας τη διαφορά ασφαλείας για τους Μαδριλένους. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έλεγξε πλήρως την κατάσταση στα τελευταία λεπτά, εξασφαλίζοντας τη νίκη της.

Ο Τεό Μαλεντόν αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος σημείωσε double-double με 10 πόντους και 10 ασίστ, όντας μάλιστα αλάνθαστος, καθώς και ο Έντι Ταβάρες με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε, ξεχώρισαν ο Κλάιμπερν με 18 πόντους και ο Χόρτον-Τάκερ με 16 πόντους, αν και οι εμφανίσεις τους δεν ήταν αρκετές για να αλλάξουν την έκβαση της βραδιάς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko