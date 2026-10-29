Ο Γιώργος Κούτσιας οδήγησε τη Φαμαλικάο στα ημιτελικά του κυπέλλου Πορτογαλίας

Ο Γιώργος Κούτσιας αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή για τη Φαμαλικάο, οδηγώντας την ομάδα του στην πρόκριση στα ημιτελικά του πορτογαλικού League Cup. Ο 22χρονος Έλληνας διεθνής επιθετικός πραγματοποίησε μια ηγετική εμφάνιση στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπράγκα, σημειώνοντας δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Η Φαμαλικάο επικράτησε της Μπράγκα στη διαδικασία των πέναλτι, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης.

Η ηγετική εμφάνιση του Έλληνα επιθετικού

Ο Γιώργος Κούτσιας, ο 22χρονος Έλληνας διεθνής επιθετικός, ξεχώρισε στην αναμέτρηση των προημιτελικών του πορτογαλικού League Cup, όπου η Φαμαλικάο αντιμετώπισε εκτός έδρας την Μπράγκα. Η παρουσία του στο γήπεδο ήταν καθοριστική, καθώς με την απόδοσή του έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση της ομάδας του.

Ο νεαρός στράικερ έδειξε από την αρχή του αγώνα την αποφασιστικότητά του, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση της Φαμαλικάο. Η συνεισφορά του ήταν καίρια, καθώς τα δύο του τέρματα διαμόρφωσαν το σκορ σε κρίσιμα σημεία του πρώτου ημιχρόνου, δίνοντας στην ομάδα του ένα σημαντικό προβάδισμα.

Δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο

Ο Γιώργος Κούτσιας «χτύπησε» δύο φορές μέσα στο πρώτο 45λεπτο, βάζοντας τη Φαμαλικάο σε θέση οδηγού. Μόλις στο 16ο λεπτό, ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους με ένα εξαιρετικό μονοκόμματο σουτ στην κίνηση, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Παρόλο που η Μπράγκα κατάφερε να απαντήσει στο 37ο λεπτό με τον Ρικάρντο Όρτα, ισοφαρίζοντας προσωρινά σε 1-1, ο Κούτσιας είχε και πάλι τον τελευταίο λόγο πριν την ανάπαυλα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η Φαμαλικάο κέρδισε πέναλτι και ο Έλληνας φορ ανέλαβε την εκτέλεση. Με απόλυτη ψυχραιμία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-1 υπέρ της ομάδας του και φτάνοντας τα επτά τέρματα στη συνολική φετινή συγκομιδή του σε όλες τις διοργανώσεις.

Η αγωνία της ισοφάρισης

Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, με την Μπράγκα να πιέζει για την ισοφάριση. Οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να διεκδικούν ένα θετικό αποτέλεσμα. Η επιμονή τους απέδωσε καρπούς λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Συγκεκριμένα, στο 89ο λεπτό, ο Ρικάρντο Όρτα, ο οποίος είχε σκοράρει και νωρίτερα, ισοφάρισε εκ νέου για την Μπράγκα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Αυτό το γκολ οδήγησε την αναμέτρηση απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς δεν υπήρξε παράταση, ανεβάζοντας την αγωνία στα ύψη για τις δύο ομάδες.

Η ψυχραιμία των πέναλτι και η πρόκριση

Στη διαδικασία των πέναλτι, οι παίκτες της Φαμαλικάο έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία και ευστοχία. Αντιμετώπισαν την πίεση του αγώνα με αποφασιστικότητα, εκτελώντας επιτυχημένα τα χτυπήματά τους από την άσπρη βούλα. Η ετοιμότητα και η συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών της Φαμαλικάο ήταν εμφανής σε αυτή την κρίσιμη φάση.

Με σκορ 3-1 στα πέναλτι, η Φαμαλικάο «σφράγισε» πανηγυρικά το εισιτήριο για τα ημιτελικά του πορτογαλικού League Cup. Η πρόκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την ομάδα, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει ένα δύσκολο εμπόδιο απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, με τον Γιώργο Κούτσια να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία αυτή.

Με πληροφορίες από: Athletiko