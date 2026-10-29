Θλάση ο Γιάννης Μιχαηλίδης στον ΠΑΟΚ, αμφίβολος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, καθώς ο Γιάννης Μιχαηλίδης υπέστη θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού. Η συγκεκριμένη εξέλιξη καθιστά τον νεαρό αμυντικό εκτός του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ τον θέτει σε αγώνα δρόμου για να προλάβει το κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η είδηση αυτή έγινε γνωστή λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του με τον «Δικέφαλο».

Η διάγνωση για τον Γιάννη Μιχαηλίδη

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης ένιωσε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ, κάτι που τον άφησε εκτός της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, ο Έλληνας στόπερ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία. Τα αποτελέσματα της εξέτασης έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού, επιβεβαιώνοντας την ατυχία για τον παίκτη.

Λόγω της θλάσης, ο Γιάννης Μιχαηλίδης δεν συμμετείχε στην προπόνηση της ομάδας και συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του. Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται συνεχώς από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, καθώς η αποκατάσταση απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση.

Ανανέωση συμβολαίου και αγώνας δρόμου

Η είδηση του τραυματισμού του Μιχαηλίδη ήρθε σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ είχε μόλις ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας του με τον παίκτη. Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα παραμείνει στην Τούμπα μέχρι το 2030, γνωστοποιήθηκε η θλάση που υπέστη. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα για την παρουσία του στους επερχόμενους αγώνες.

Ο νεαρός αμυντικός θα απουσιάσει σίγουρα από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την 1η Νοεμβρίου του 2026 στις 19:00. Επιπλέον, θα δώσει έναν αγώνα δρόμου για να προλάβει το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου του 2026 στις 21:00 στο «Καραϊσκάκης». Για την ώρα, θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολος για την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση.

Προβλήματα και για Πέλκα και Λουσέ

Τα προβλήματα τραυματισμών δεν περιορίζονται μόνο στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Δημήτρης Πέλκας αντιμετωπίζει επίσης θέματα, καθώς έκανε θεραπεία και δεν συμμετείχε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας μέσος θα προσπαθήσει να προλάβει την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή Αλέσιο Λίσι για τον αγώνα της Κυριακής με τους Αρκάδες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Λουσέ συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα στο γήπεδο, ακολουθώντας ειδική αγωγή για την αποκατάστασή του. Η απουσία αυτών των παικτών προσθέτει δυσκολίες στον προπονητή ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της ομάδας.

Η προετοιμασία του «Δικεφάλου»

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης ξεκίνησε με τα παραπάνω προβλήματα τραυματισμών. Η ομάδα είχε πάρει μια σημαντική ανάσα με τη νίκη που πέτυχε σε βάρος της ΑΕΚ, γεγονός που της επιτρέπει να βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα του «Δικεφάλου» περιλαμβάνει δύο παιχνίδια πριν από τη διακοπή: με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα και τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης».

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική εντεκάδα της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν σε υψηλή ένταση, ξεκινώντας με προθέρμανση και συνεχίζοντας με rondo, passing game, παιχνίδι κατοχής και παιχνίδι μικρού χώρου. Η επόμενη προπόνηση του «Δικεφάλου» έχει οριστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 10:30 στη Νέα Μεσημβρία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta