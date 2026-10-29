Η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Παναθλητικού στο EuroCup Γυναικών

Ο Παναθλητικός πανηγύρισε την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη, καθώς επικράτησε της Μπροντ να Σάβι με σκορ 79-63 σε αγώνα του EuroCup Γυναικών. Η ομάδα των Συκεών σημείωσε έτσι την παρθενική της επιτυχία στη διοργάνωση, αλλά και συνολικά στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Αυτό το αποτέλεσμα δίνει στον Παναθλητικό σημαντικό πλεονέκτημα στον δρόμο για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στον όμιλο, μια θέση που μπορεί να οδηγήσει στην επόμενη φάση.

Η ιστορική νίκη και η πορεία στον όμιλο

Η αναμέτρηση με την Μπροντ να Σάβι στέφθηκε με επιτυχία για τον Παναθλητικό, ο οποίος υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Βελτσίστα, κατάφερε να επιβληθεί με 79-63. Αυτή η επικράτηση δεν αποτελεί απλώς μια νίκη, αλλά σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η ομάδα των Συκεών γεύεται τη χαρά της επιτυχίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα στο φετινό EuroCup Γυναικών.

Η παρθενική αυτή νίκη είναι κρίσιμη για την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθλητικού. Της δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στον όμιλο της διοργάνωσης. Η εξασφάλιση αυτής της θέσης είναι πιθανό να ανοίξει τον δρόμο για την πρόκριση στην επόμενη φάση, διατηρώντας ζωντανό το όνειρο της περαιτέρω ευρωπαϊκής διάκρισης.

Κορυφαίες επιδόσεις για τον Παναθλητικό

Στην επιθετική λειτουργία του Παναθλητικού, ξεχώρισαν αρκετές παίκτριες με τις επιδόσεις τους. Πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης για την ελληνική ομάδα αναδείχθηκε η Εσμέρι Μαρτίνεθ, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση, σημειώνοντας συνολικά 18 πόντους.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμβολή της Αμάντας Ζαουί, η οποία πρόσθεσε άλλους 16 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας. Τον ίδιο αριθμό πόντων, δηλαδή 16, κατέγραψε και η Ναταλία Μαρτίσκοβα, συμπληρώνοντας έτσι ένα ισχυρό επιθετικό τρίο που οδήγησε τον Παναθλητικό στη νίκη.

Η αντίσταση της Μπροντ να Σάβι

Από την πλευρά της αντιπάλου, Μπροντ να Σάβι, η ομάδα αγωνίστηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς παρατάχθηκε με μόλις έξι παίκτριες. Παρόλα αυτά, προσπάθησε να αντισταθεί, με την Ζάι Γκριν να αποτελεί την πρωταγωνίστρια της ομάδας της, σημειώνοντας 16 πόντους πριν αποβληθεί με πέντε φάουλ.

Στην επίθεση της Μπροντ να Σάβι, η Λάιλα Φέλια σταμάτησε στους 15 πόντους, δείχνοντας την επιθετική της ικανότητα. Επιπλέον, από 13 πόντους σημείωσαν τόσο η Άνα Βιργιόχε όσο και η Άννα Βοΐτουλεκ, προσπαθώντας να κρατήσουν την ομάδα τους μέσα στο παιχνίδι παρά τις ελλείψεις.

Επόμενη αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη

Μετά την επιτυχημένη αυτή αναμέτρηση, ο Παναθλητικός στρέφει πλέον την προσοχή του στην επόμενη ευρωπαϊκή του υποχρέωση. Η ομάδα θα αγωνιστεί ξανά εντός έδρας, στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με την έναρξη του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για τις 20:15.

Αντίπαλος του Παναθλητικού σε αυτή την αναμέτρηση θα είναι η ομάδα της Χάνθερμ. Ο αγώνας αυτός αναμένεται να είναι καθοριστικός για την περαιτέρω πορεία της ελληνικής ομάδας στον όμιλο του EuroCup Γυναικών, καθώς θα επιδιώξει να διευρύνει το πλεονέκτημά της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta