Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε χατ τρικ με την Αλ Νασρ και πλησιάζει τα 1.000 γκολ καριέρας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πραγματοποίησε μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση το βράδυ της Πέμπτης (29/10), οδηγώντας την Αλ Νασρ σε νίκη με 5-3 επί της Αλ Κολούντ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέτυχε χατ τρικ, φτάνοντας τα 985 γκολ στην πλούσια καριέρα του. Με αυτόν τον τρόπο, πλησιάζει όλο και περισσότερο το απίθανο φράγμα των 1.000 τερμάτων, από το οποίο τον χωρίζουν πλέον μόλις 15 γκολ.

Η πορεία προς το ιστορικό ορόσημο

Ο στόχος των 1.000 γκολ, που κάποτε φάνταζε ανέφικτος, βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 41 ετών επιθετικός της Αλ Νασρ δείχνει «διψασμένος» να καταρρίψει αυτό το ρεκόρ όσο το δυνατόν συντομότερα, προσθέτοντας τρία ακόμη τέρματα στο ενεργητικό του κατά την πρόσφατη αναμέτρηση με την Αλ Κολούντ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, με την εμφάνισή του την Πέμπτη, έκανε τρία σημαντικά βήματα προς το απίθανο κατόρθωμα. Έχοντας φτάσει τα 985 τέρματα καριέρας, βρίσκεται πλέον 15 γκολ μακριά από το φράγμα των 1.000. Με τον ρυθμό που έχει επιδείξει, αναμένεται να γράψει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο πολύ σύντομα.

Ο Ρονάλντο πρωταγωνιστής στη νίκη της Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Αλ Νασρ με σκορ 5-3 απέναντι στην Αλ Κολούντ. Παρόλο που βρήκε δίχτυα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη δεν τον απογοήτευσε, καθώς συνέχισε να πιέζει για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Πριν ο Πορτογάλος άσος αναλάβει δράση στο δεύτερο ημίχρονο, οι συμπαίκτες του είχαν ήδη ξεκινήσει τον χορό των τερμάτων. Ο Αντζέλο ήταν αυτός που σκόραρε στο 24ο λεπτό, ενώ ο Μανέ ακολούθησε με γκολ στο 38ο λεπτό, δίνοντας προβάδισμα στην Αλ Νασρ.

Το πρώτο γκολ και η συμβολή του Ζοάο Φέλιξ

Το πρώτο προσωπικό του γκολ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο ήρθε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Από πάσα του Ζοάο Φέλιξ, ο Πορτογάλος επιθετικός βρήκε δίχτυα σε κενή εστία, διαμορφώνοντας το σκορ σε 3-2 υπέρ της Αλ Νασρ. Αυτό το τέρμα σηματοδότησε την αρχή του χατ τρικ του.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 72ο λεπτό, ο Ζοάο Φέλιξ ήταν ξανά ο δημιουργός, τροφοδοτώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 41 ετών επιθετικός εκμεταλλεύτηκε την πάσα και με μια δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-2 και πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ στον αγώνα.

Ολοκλήρωση του χατ τρικ και τελικό σκορ

Το εντυπωσιακό χατ τρικ του Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκληρώθηκε στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από πάσα του Μανέ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε για τρίτη φορά, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-2. Αυτό το τέρμα ήταν το 985ο στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Η Αλ Νασρ κατάφερε να επικρατήσει της Αλ Κολούντ με τελικό σκορ 5-3, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, φέρνοντας την ομάδα του πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων της και τον ίδιο πιο κοντά σε ένα ιστορικό ρεκόρ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko