Το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 40.000 φιλάθλους

Τεράστιο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ, το οποίο θα διεξαχθεί την 1η Νοεμβρίου στις 19:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσέλευση που θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 40.000 φιλάθλους, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στις εξέδρες. Ο αγώνας αποτελεί μέρος της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η πορεία των εισιτηρίων και οι προσδοκίες

Η προπώληση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ κινείται με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς, γεγονός που οδηγεί την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην προσδοκία ότι πάνω από 40.000 φίλοι της ομάδας θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ. Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η «πράσινη» ΠΑΕ το βράδυ της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου, ο αριθμός των διατεθέντων εισιτηρίων είχε ήδη φτάσει τις 30.000. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και οι περίπου 16.500 κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.

Η αυξημένη ζήτηση που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ώρες ενισχύει την εκτίμηση πως η τελική προσέλευση στο Ολυμπιακό Στάδιο θα υπερβεί σημαντικά τις 40.000. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ετοιμάζονται να δώσουν ένα δυναμικό «παρών» σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της φετινής αγωνιστικής περιόδου, με την εικόνα στις εξέδρες να αναμένεται να θυμίσει άλλες εποχές.

Οι λόγοι της μεγάλης ανταπόκρισης

Το τεράστιο ενδιαφέρον των φίλων του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο ντέρμπι οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Η πορεία της ομάδας, η πρωτιά της στο πρωτάθλημα, καθώς και η εικόνα και το όραμα που έχει δώσει η εφετινή ομάδα στον κόσμο του «τριφυλλιού», έχουν «απογειώσει» τη διάθεση και την ανταπόκριση των φιλάθλων. Αυτοί οι λόγοι συντελούν στην αυξημένη ζήτηση για εισιτήρια.

Επιπλέον, οι 13 νίκες που έχει καταγράψει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία 14 παιχνίδια αποτελούν έναν ακόμα καθοριστικό παράγοντα για τον ενθουσιασμό του κόσμου. Η δυναμική αυτή δημιουργεί την προσδοκία για μια εντυπωσιακή εικόνα στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, η οποία αναμένεται να θυμίσει άλλες εποχές με μαζική παρουσία φιλάθλων.

Διαδικασία προπώλησης και διαθέσιμα πακέτα

Η online προπώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα με την ΑΕΚ ξεκίνησε την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου. Η «πράσινη» ΠΑΕ έχει γνωστοποιήσει ότι τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών διάθεσης εισιτηρίων της και της πλατφόρμας Ticketmaster, εξασφαλίζοντας την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση των φιλάθλων.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν ένα «Combo Πακέτο» που αφορά τόσο τον αγώνα με την ΑΕΚ όσο και την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Το πακέτο αυτό προσφέρει ένα οικονομικότερο συνολικό κόστος σε σύγκριση με την αγορά δύο μεμονωμένων εισιτηρίων, δίνοντας κίνητρο για την παρακολούθηση και των δύο σημαντικών αναμετρήσεων.

Ενδιαφέρον και για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Εκτός από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, η online προπώληση εισιτηρίων περιλαμβάνει και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 5 Νοεμβρίου στις 22:00. Η δυνατότητα αγοράς μεμονωμένων εισιτηρίων ή του «Combo Πακέτου» για τους δύο αγώνες δείχνει την πρόθεση της ΠΑΕ να διευκολύνει τους φιλάθλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν περισσότερες από μία αναμετρήσεις της ομάδας. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις θύρες και τις τιμές για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχουν επίσης γνωστοποιηθεί.

Με πληροφορίες από: Athletiko