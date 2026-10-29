Η Ατλάντα Ντριμ επικράτησε των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις και οδήγησε τους τελικούς του WNBA σε game 7

Οι Ατλάντα Ντριμ κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση και να επικρατήσουν των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις με 80-69 στον έκτο αγώνα των τελικών του WNBA. Η νίκη αυτή οδήγησε τη σειρά σε έβδομο και καθοριστικό παιχνίδι, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, με τον τίτλο να κρίνεται πλέον σε μία τελευταία αναμέτρηση.

Η εξέλιξη του έκτου αγώνα

Η ομάδα της Ατλάντα κυριάρχησε από το ξεκίνημα του αγώνα, δείχνοντας τις διαθέσεις της για την ανατροπή της σειράς. Με ένα εκρηκτικό πρώτο δωδεκάλεπτο, οι Ατλάντα Ντριμ κατάφεραν να αποκτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα.

Η ανωτερότητα τους συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με διαφορά 20 πόντων στο ημίχρονο. Αυτή η σταθερή απόδοση τους επέτρεψε να μείνουν ζωντανές στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αναγκάζοντας τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις να δώσουν τη μάχη του τίτλου στην έδρα τους.

Ιστορική στιγμή για το WNBA

Η εξέλιξη των φετινών τελικών του WNBA αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τη διοργάνωση. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του WNBA που οι τελικοί φτάνουν σε Game 7, αναδεικνύοντας την αγωνία και την ένταση της σειράς μεταξύ των δύο ομάδων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην τελική αναμέτρηση, καθώς ο τίτλος θα κριθεί σε έναν και μόνο αγώνα, όπου όλα είναι πιθανά. Η ιστορική αυτή στιγμή αναμένεται να καθηλώσει τους φίλους του μπάσκετ.

Οι πρωταγωνίστριες της Ατλάντα

Στον έκτο αγώνα, καθοριστικό ρόλο για τη νίκη των Ατλάντα Ντριμ έπαιξαν οι Έιντζελ Ρις, Ράιν Χάουαρντ και Αλίσα Γκρέι. Οι τρεις αυτές παίκτριες σημείωσαν μαζί συνολικά 59 πόντους, οδηγώντας την ομάδα τους στην επικράτηση.

Η Έιντζελ Ρις ξεχώρισε και στην συγκομιδή των ριμπάουντ, προσθέτοντας 14 στην προσωπική της στατιστική. Αυτή ήταν η τέταρτη φορά που η Ρις κατέγραφε νταμπλ-νταμπλ στη σειρά των τελικών, υπογραμμίζοντας την σταθερή της συνεισφορά.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αλίσα Γκρέι

Ιδιαίτερα καθοριστική για την Ατλάντα Ντριμ αποδείχθηκε η Αλίσα Γκρέι, η οποία πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση. Η Γκρέι σημείωσε 23 πόντους, συνεισφέροντας σημαντικά στο σκοράρισμα της ομάδας της.

Εκτός από τους πόντους, η Αλίσα Γκρέι είχε πλούσια στατιστική σε πολλές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, κατέγραψε 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 μπλοκ και 2 κλεψίματα, ενώ ευστόχησε σε 5 τρίποντα με 8/12 εντός πεδιάς, δείχνοντας την πολυδιάστατη παρουσία της στο παρκέ.

Το καθοριστικό game 7

Πλέον, η υπόθεση του τίτλου θα κριθεί στον έβδομο και τελευταίο αγώνα της σειράς. Το Game 7 θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής, με την ώρα έναρξης να έχει οριστεί στις 2:00 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο Chase Center, την έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις στο Σαν Φρανσίσκο. Οι Βάλκιρις θα έχουν έτσι την ευκαιρία να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα μπροστά στο κοινό τους, σε έναν αγώνα που αναμένεται να είναι δραματικός και συγκλονιστικός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta