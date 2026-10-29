Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και τα κρίσιμα σενάρια πρόκρισης

Η 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα κριθούν οι ομάδες που θα προκριθούν στην τετράδα. Το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεσπόζει στο πρόγραμμα, με σημαντικές επιπτώσεις για την πρόκριση. Εκτός από τους δύο «αιώνιους», την είσοδο στην τετράδα διεκδικούν επίσης ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, η Καλαμάτα και ο Ατρόμητος.

Το ντέρμπι των «αιωνίων» και οι διεκδικητές της τετράδας

Με τα τρέχοντα δεδομένα, είναι βέβαιο ότι ένας εκ των Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού θα εξασφαλίσει θέση στην τετράδα. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να προκριθούν και οι δύο ομάδες, στην περίπτωση που ο μεταξύ τους αγώνας λήξει ισόπαλος.

Πέρα από το μεγάλο ντέρμπι, την πρόκριση στην τετράδα διεκδικούν ενεργά ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, η Καλαμάτα και ο Ατρόμητος. Κάθε αποτέλεσμα στα παιχνίδια τους μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της βαθμολογίας και των θέσεων πρόκρισης.

Τα σενάρια για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τον αγώνα με την Καλαμάτα. Αν ο «Δικέφαλος του Βορρά» καταφέρει να κερδίσει, θα βρίσκεται τουλάχιστον στην τρίτη θέση της κατάταξης. Η δεύτερη θέση θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων, εφόσον υπάρξει ηττημένος στο ντέρμπι του Φαλήρου.

Το σενάριο να τερματίσει πρώτος ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση ισοπαλίας στο ντέρμπι των «αιωνίων» που θα οδηγήσει σε τριπλή ισοβαθμία στους 10 βαθμούς, μοιάζει δύσκολο. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν συντρίψει την Καλαμάτα με πέντε γκολ διαφορά, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο +3 στα γκολ, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στο +7.

Σε περίπτωση ισοπαλίας με την Καλαμάτα, οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να περιμένουν τα αποτελέσματα των αγώνων της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR και του Ατρόμητου με τον Νέστο Χρυσούπολης. Με ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα στραβοπάτημα είτε από την ΑΕΚ είτε από τον Ατρόμητο για να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Η μάχη ΑΕΚ και Ατρόμητου

Η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος είναι δύο ομάδες που είναι πιθανό να ισοβαθμήσουν στους 9 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή, η ΑΕΚ έχει σημαντικό προβάδισμα στη διαφορά τερμάτων, καθώς βρίσκεται στο +7, ενώ οι Περιστεριώτες έχουν διαφορά +2. Η διαφορά τερμάτων αποτελεί το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας.

Η «Ένωση» επιδιώκει τη νίκη στον αγώνα της με τον Αστέρα AKTOR, προκειμένου να μην εξαρτάται από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Φυσικά, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να καλυφθεί η διαφορά των πέντε γκολ που χωρίζει την ΑΕΚ από τον Ατρόμητο στη διαφορά τερμάτων. Από την πλευρά της, η Καλαμάτα, για να προκριθεί, χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη επί του ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα να μην κερδίσει ένας εκ των ΑΕΚ ή Ατρόμητου.

Το πλήρες πρόγραμμα της αγωνιστικής

Οι αγώνες της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας έχουν ως εξής:

Άρης - Πανσερραϊκός

Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα - ΠΑΟΚ

Κηφισιά - ΑΕΛ

Νίκη Βόλου - Μαρκό

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΟΦΗ - Βόλος

ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που προκύψει ισοβαθμία μεταξύ ομάδων, για την κατάταξη συντάσσεται ένας νέος, βοηθητικός πίνακας, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας:

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων. Η καλύτερη επίθεση. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας. Οι περισσότερες νίκες. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Η φάση των playoffs και οι προημιτελικοί

Μετά την ολοκλήρωση της League Phase, ακολουθεί η φάση των playoffs. Τα ζευγάρια που θα προκύψουν είναι τα εξής: ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο. Οι αγώνες αυτής της φάσης είναι μονοί και θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται υψηλότερα στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ακολουθεί απευθείας η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς να υπάρξει παράταση.

Στους προημιτελικούς της διοργάνωσης θα συμμετάσχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs, μαζί με τις τέσσερις ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 στην τελική βαθμολογία της League Phase. Από αυτές τις ομάδες θα προκύψουν τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta