Ο Παναγιώτης Φασούλας διάδοχος του Βαγγέλη Λιόλιου στην ΕΟΕ

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) προχώρησε σε ανακοίνωση, καλώντας τον Παναγιώτη Φασούλα να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στην Επιτροπή. Η κίνηση αυτή έρχεται ως διάδοχη κατάσταση του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος παραιτήθηκε από τη συγκεκριμένη θέση. Ο κ. Φασούλας αναμένεται να αποτελέσει τον νέο εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ, κατόπιν θεσμικής πρόσκλησης από την ίδια την ΕΟΚ.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΟΕ

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μέσω της ανακοίνωσής της, ζήτησε τον Παναγιώτη Φασούλα για διάδοχο του Βαγγέλη Λιόλιου στη θέση του εκπροσώπου της ΕΟΚ στην ΕΟΕ. Η Επιτροπή δηλώνει ότι προχωρά σε πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης, μακριά από σκοπιμότητες και τη δημιουργία εντυπώσεων.

Με απόλυτο σεβασμό στον ελληνικό αθλητισμό, στους αθλητές και στους φιλάθλους, η ΕΟΕ παραθέτει την αλληλουχία των πρόσφατων γεγονότων. Τα γεγονότα αυτά, όπως αναφέρεται, αποκαλύπτουν την πραγματικότητα και επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αμφισβήτηση την θεσμική λειτουργία της Επιτροπής.

Οι εξελίξεις με τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΟΕ, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, ο έως τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), κ. Λιόλιος, απολογήθηκε στον ανακριτή. Η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση ελήφθη την ίδια ημέρα, περίπου στις 10 το βράδυ.

Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε την ανάγκη για άμεση ενημέρωση και διαχείριση της εκπροσώπησης της ΕΟΚ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Η ΕΟΕ ενήργησε άμεσα για να διασφαλίσει τη συνέχεια και τη νομιμότητα των διαδικασιών.

Η επικοινωνία μεταξύ ΕΟΕ και ΕΟΚ

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή απέστειλε επιστολή προς την ΕΟΚ. Μέσω αυτής της επιστολής, η ΕΟΕ ζήτησε επίσημη έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την εφεξής εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην Επιτροπή.

Η απάντηση από την ΕΟΚ ήρθε το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026. Η ΕΟΚ γνωστοποίησε επισήμως στην ΕΟΕ ότι ο κ. Λιόλιος είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου της. Αυτή η επίσημη ενημέρωση ήταν κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία των διαδικασιών.

Η πρόσκληση στον Παναγιώτη Φασούλα

Στην ίδια απαντητική επιστολή της, η ΕΟΚ ενημέρωσε την ΕΟΕ ότι είχε καλέσει τον αναπληρωματικό εκπρόσωπό της, κ. Παναγιώτη Φασούλα, να αναλάβει καθήκοντα. Η πρόσκληση αυτή είναι σύμφωνη με τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας, οι οποίες είχαν διεξαχθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο Παναγιώτης Φασούλας, ως εκ τούτου, αναμένεται να αναλάβει την εκπροσώπηση της ΕΟΚ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Η ΕΟΚ τον κάλεσε θεσμικά να αναλάβει την εκπροσώπησή της, επιβεβαιώνοντας έτσι την αλλαγή στην εκπροσώπηση.

Η τήρηση της θεσμικής διαδικασίας

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επισημαίνει ότι ενήργησε αμελλητί καθ' όλη τη διάρκεια των εξελίξεων. Οι ενέργειές της ήταν σύμφωνες με το Καταστατικό της και την κείμενη νομοθεσία, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα κάθε βήματος.

Καθίσταται σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η ΕΟΕ τήρησε την προβλεπόμενη διαδικασία και εξάντλησε τα περιθώρια άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή διασφάλισε την ομαλή μετάβαση και τη συνέχεια της εκπροσώπησης της ΕΟΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta