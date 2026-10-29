Ένα σημαντικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης μεταξύ του Βόλου Elabet και του Ατρομήτου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο μεσοεπιθετικός του Ατρομήτου, Τσιλούλης, κέρδισε ένα πέναλτι από τον αμυντικό του Βόλου Elabet, Κάργα, εντός της περιοχής. Παρόλα αυτά, ο ίδιος παίκτης που κέρδισε την παράβαση, δεν κατάφερε να τη μετατρέψει σε γκολ, εκτελώντας άστοχα από την άσπρη βούλα.

Ο αγώνας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τον Ατρόμητο να έχει ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι του Βόλου Elabet. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ατρομήτου πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου, προηγούμενη με σκορ 1-3. Αυτό το προβάδισμα των δύο γκολ έδινε στον Ατρόμητο ένα σαφές πλεονέκτημα στην εξέλιξη του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο αγώνας εντασσόταν στην 4η αγωνιστική της League Phase του θεσμού, γεγονός που υπογράμμιζε τη σημασία του για τις δύο ομάδες. Το σκορ του ημιχρόνου, 1-3 υπέρ του Ατρομήτου, διαμόρφωνε ένα συγκεκριμένο σκηνικό για το δεύτερο μέρος, με τον Βόλο Elabet να καλείται να ανατρέψει τη διαφορά.

Το περιστατικό του πέναλτι

Το κρίσιμο περιστατικό που καθόρισε ένα μέρος της εικόνας του πρώτου ημιχρόνου συνέβη στο 45ο λεπτό, και συγκεκριμένα στο 45+1'. Σε εκείνο το σημείο, ο Τσιλούλης, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός του Ατρομήτου, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Κατάφερε να διαφύγει στην πλάτη της αμυντικής γραμμής του Βόλου Elabet, εισερχόμενος με ταχύτητα στην περιοχή των αντιπάλων.

Εκεί, ο Τσιλούλης ανατράπηκε από τον αμυντικό Κάργα, με τον διαιτητή να υποδεικνύει την παράβαση και να καταλογίζει πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου. Η φάση αυτή έδωσε την ευκαιρία στον Ατρόμητο να διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά του, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα τέταρτο γκολ.

Η άστοχη εκτέλεση του Τσιλούλη

Την ευθύνη της εκτέλεσης του πέναλτι ανέλαβε ο ίδιος ο παίκτης που το κέρδισε, ο Τσιλούλης. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός στάθηκε στην άσπρη βούλα, έχοντας την ευκαιρία να ανεβάσει το σκορ στο 1-4 και να δώσει στον Ατρόμητο ένα ακόμα πιο ισχυρό πλεονέκτημα. Ωστόσο, η εκτέλεση δεν ήταν αυτή που θα περίμεναν οι συμπαίκτες του και οι φίλαθλοι της ομάδας του Περιστερίου.

Ο Τσιλούλης έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας, την οποία υπερασπιζόταν ο τερματοφύλακας του Βόλου Elabet, Σιαμπάνης. Η άστοχη αυτή εκτέλεση στέρησε από τον Ατρόμητο την ευκαιρία να κάνει το 1-4, διατηρώντας το σκορ στο 1-3 μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η μεγάλη αυτή ευκαιρία για την επίτευξη ενός ακόμα τέρματος χάθηκε, αφήνοντας το προβάδισμα στα δύο γκολ.

Οι καθυστερήσεις και η χαμένη ευκαιρία για το 1-4

Το περιστατικό του χαμένου πέναλτι συνέβη ακριβώς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, προσθέτοντας μια δραματική νότα στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Στο 45+1', ο Ατρόμητος είχε την ιδανική ευκαιρία να «κλειδώσει» ουσιαστικά το παιχνίδι από νωρίς, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά τριών τερμάτων.

Παρά το γεγονός ότι ο Ατρόμητος διατηρούσε ένα προβάδισμα δύο γκολ (1-3) έναντι του Βόλου Elabet, η χαμένη αυτή ευκαιρία για το 1-4 ήταν σημαντική. Ο Τσιλούλης, αν και κέρδισε την παράβαση, δεν κατάφερε να την αξιοποιήσει, με την μπάλα να καταλήγει άουτ, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, μπροστά στα μάτια του τερματοφύλακα Σιαμπάνη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta