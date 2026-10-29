Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Στιβ Σολβέ της Σαμπάχ

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει συνδεθεί με την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού Στιβ Σολβέ, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα της Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν. Το ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου αναφέρεται σε ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας Equipe, το οποίο δημοσιεύτηκε σχετικά με τις μεταγραφικές κινήσεις. Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με την τρέχουσα ομάδα του έως το 2027, γεγονός που καθιστά την περίπτωσή του αντικείμενο συζήτησης στην αγορά. Οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να επιδιώκουν την απόκτησή του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Στιβ Σολβέ στο στόχαστρο του Ολυμπιακού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Equipe, ο Ολυμπιακός έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Στιβ Σολβέ, έναν κεντρικό αμυντικό που αγωνίζεται για λογαριασμό της Σαμπάχ. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατάγεται από τη Γουαδελούπη, αποτελεί έναν από τους στόχους των «ερυθρόλευκων» για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από μια έγκυρη πηγή του γαλλικού αθλητικού Τύπου, υπογραμμίζοντας το ενδεχόμενο μεταγραφικό σενάριο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Σολβέ, με ύψος 1.91 μέτρα, προσφέρει μια επιλογή με ιδιαίτερα φυσικά προσόντα στην άμυνα. Η παρουσία του στην Σαμπάχ, μια ομάδα που φέτος αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Champions League, έχει προσελκύσει το βλέμμα ευρωπαϊκών συλλόγων. Η Σαμπάχ, ως εκπρόσωπος του Αζερμπαϊτζάν, αγωνίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, κάτι που αναδεικνύει και την αξία των παικτών της στην ευρωπαϊκή σκηνή του ποδοσφαίρου.

Το συμβόλαιο και οι κινήσεις του Ολυμπιακού

Το συμβόλαιο του Στιβ Σολβέ με την ομάδα της Σαμπάχ έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027. Αυτή η χρονική δέσμευση σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, εφόσον επιθυμεί την απόκτησή του, θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία τόσο με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και με τον σύλλογό του. Το ρεπορτάζ της Equipe αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να επιτύχει μια συμφωνία με τον παίκτη από τον Ιανουάριο, με στόχο την ένταξή του στο δυναμικό του για το προσεχές καλοκαίρι, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η στρατηγική αυτή υποδηλώνει μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί ο παίκτης πριν από την έναρξη της επόμενης μεταγραφικής περιόδου, εκμεταλλευόμενος πιθανώς την κατάσταση του συμβολαίου του. Ο Σολβέ εντάχθηκε στην ομάδα του Αζερμπαϊτζάν το καλοκαίρι του 2025, συμπληρώνοντας έτσι έναν χρόνο παρουσίας στον σύλλογο και αποκτώντας εμπειρία στο πρωτάθλημα.

Η θέση της Σαμπάχ και το ενδιαφέρον άλλων ομάδων

Από την πλευρά της, η Σαμπάχ καταβάλλει προσπάθειες να διατηρήσει τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της. Ο σύλλογος του Αζερμπαϊτζάν προσπαθεί να πείσει τον Στιβ Σολβέ να ανανεώσει το συμβόλαιό του, προκειμένου να αποφύγει την απώλειά του ως ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι. Η ανανέωση του συμβολαίου θα διασφάλιζε την παραμονή ενός βασικού παίκτη στην ομάδα και θα απέτρεπε την αποχώρησή του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα για τον σύλλογο.

Πέρα από τον Ολυμπιακό, υπάρχει και άλλο ενδιαφέρον για τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό. Συγκεκριμένα, η Αλ Καλίτζ από τη Σαουδική Αραβία βρίσκεται επίσης στο «κυνήγι» του Σολβέ. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ανταγωνισμό για την απόκτηση του παίκτη, ανεβάζοντας ενδεχομένως το ενδιαφέρον γύρω από την περίπτωσή του στην μεταγραφική αγορά.

Η πορεία του ποδοσφαιριστή

Ο Στιβ Σολβέ έχει καταγράψει σημαντικό αριθμό συμμετοχών τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Σαμπάχ. Συνολικά, έχει αγωνιστεί σε 12 αναμετρήσεις, δείχνοντας την ενεργή του παρουσία στο γήπεδο. Από αυτές, οι 9 συμμετοχές του αφορούν τα προκριματικά και τη League Phase του Champions League, γεγονός που αναδεικνύει την εμπειρία του σε υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκών διοργανώσεων και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε απαιτητικά παιχνίδια.

Πριν ενταχθεί στην Σαμπάχ, ο Σολβέ είχε περάσει από διάφορες άλλες ομάδες. Μεταξύ αυτών, αναφέρονται η Ορλεάν και η Ντιζόν, συλλόγους στους οποίους είχε αγωνιστεί στο παρελθόν, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία. Η πορεία του σε διαφορετικά πρωταθλήματα και ομάδες έχει διαμορφώσει την αγωνιστική του ταυτότητα και την εμπειρία του στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Newsit