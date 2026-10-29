Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Κώστα Σλούκα κόντρα στην Εφές

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τον Κώστα Σλούκα στην αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 30 Οκτωβρίου στις 19:30. Ο αγώνας αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague και θα διεξαχθεί στην Πόλη. Η απουσία του αρχηγού του «τριφυλλιού» οφείλεται σε λόγους προφύλαξης, καθώς η ομάδα ακολουθεί ένα ιδιαίτερα προσεκτικό πλάνο διαχείρισης για τον αθλητή.

Η απουσία του Κώστα Σλούκα από τον αγώνα

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές στην Πόλη, χωρίς να έχει στη διάθεσή της έναν από τους βασικούς της παίκτες, τον Κώστα Σλούκα. Ο αγώνας είναι κρίσιμος για την 9η αγωνιστική της EuroLeague και θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:30.

Ο Κώστας Σλούκας δεν ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση στην τουρκική πόλη. Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την προφύλαξη του αθλητή, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, καθώς η ομάδα επιδιώκει να διασφαλίσει την πλήρη αποκατάσταση και ετοιμότητά του για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο λόγος της προφύλαξης του αρχηγού

Η απουσία του 36χρονου αθλητή από τον αγώνα της EuroLeague δεν οφείλεται σε τραυματισμό, αλλά στην ανάγκη για προφύλαξη. Ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος φέρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο «τριφύλλι», έχει επιστρέψει στην ενεργό δράση μόλις πρόσφατα, μετά από ένα διάστημα απουσίας.

Για τον λόγο αυτό, η τεχνική ηγεσία και η διοίκηση της ομάδας ακολουθούν μια ιδιαιτέρως προσεκτική διαχείριση του χρόνου συμμετοχής και της επιβάρυνσης του παίκτη. Στόχος είναι να αποφευχθούν τυχόν υποτροπές ή υπερκόπωση, διασφαλίζοντας ότι ο Σλούκας θα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κορυφαίο επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η αναμενόμενη επιστροφή του Σλούκα

Παρά την απουσία του από τον αγώνα της EuroLeague, ο Κώστας Σλούκας αναμένεται να επανέλθει άμεσα στην αγωνιστική δράση. Η επιστροφή του 36χρονου αθλητή τοποθετείται χρονικά στον αγώνα πρωταθλήματος που ακολουθεί για τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του «τριφυλλιού» προβλέπεται να αγωνιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στον Άρη. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί την 1η Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 17:00, και θα φιλοξενηθεί στο Αλεξάνδρειο. Η παρουσία του Σλούκα σε αυτό το παιχνίδι σηματοδοτεί την επανένταξή του στην ομάδα για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Άλλες απουσίες για τον Παναθηναϊκό

Πέρα από την προληπτική απουσία του Κώστα Σλούκα, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες και ενός ακόμα παίκτη του. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Η κατάσταση του Νίκου Ρογκαβόπουλου είναι διαφορετική από αυτή του Σλούκα, καθώς αφορά πραγματικό τραυματισμό, ο οποίος τον κρατάει εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Η απουσία του προστίθεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενόψει των επερχόμενων αναμετρήσεων, τόσο στην EuroLeague όσο και στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta