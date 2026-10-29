Αχιλλέας Μπέος: Προαναγγέλλει προσφυγή στο CAS χαρακτηρίζοντας «έωλη και διάτρητη» την απόφαση της Εφέσεων

Ο Αχιλλέας Μπέος, ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος ELABET, προανήγγειλε προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS), μετά την απόρριψη της έφεσης της ομάδας του από την Επιτροπή Εφέσεων. Ο κ. Μπέος χαρακτήρισε την εν λόγω απόφαση ως «έωλη και διάτρητη», τονίζοντας ότι νομικά δεν ευσταθεί. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί την αφαίρεση τριών βαθμών από την ΠΑΕ Βόλος ELABET, ωθώντας την ομάδα να αναζητήσει δικαίωση σε ανώτερο επίπεδο.

Η απόφαση της επιτροπής εφέσεων

Η Επιτροπή Εφέσεων απέρριψε την έφεση της ΠΑΕ Βόλος ELABET, επικυρώνοντας έτσι την αρχική απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για αφαίρεση τριών βαθμών. Αυτό σημαίνει ότι η ποινή παραμένει σε ισχύ και σε δεύτερο βαθμό, αφήνοντας ως μοναδική οδό για τους «κυανέρυθρους» την προσφυγή στο CAS. Η ίδια κατάσταση ισχύει και για την ομάδα των Σερρών, τον Πανσερραϊκό, για την οποία επίσης απορρίφθηκε η έφεση.

Ο Αχιλλέας Μπέος, με ανάρτησή του στα social media, έκανε γνωστή την πρόθεση της ΠΑΕ Βόλος να προσφύγει στο CAS, επιδιώκοντας την ανατροπή της απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας και την επιστροφή των τριών βαθμών. Η κίνηση αυτή αποτελεί το τελευταίο νομικό βήμα για την ΠΑΕ, προκειμένου να διεκδικήσει τη δικαίωσή της.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αφορά την αφαίρεση τριών βαθμών από την ΠΑΕ Βόλος ELABET, μια απόφαση που λήφθηκε αρχικά από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Η ποινή αυτή σχετίζεται με τα ματς που διεξήχθησαν με τον Πανσερραϊκό κατά τη διάρκεια των playoffs του 2024. Ο Πανσερραϊκός, από την πλευρά του, είχε τιμωρηθεί με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για την ίδια υπόθεση.

Και οι δύο ομάδες είχαν καταθέσει έφεση κατά των αποφάσεων αυτών, ωστόσο, όπως προέκυψε, οι εφέσεις τους απορρίφθηκαν από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον Βόλο, και πιθανότατα και τον Πανσερραϊκό, στην απόφαση να αναζητήσουν δικαίωση στο CAS, το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο.

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου

Σε δήλωσή του, ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων. Χαρακτήρισε την απόφαση «έωλη και διάτρητη», υποστηρίζοντας ότι «νομικά δεν ευσταθεί». Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος τόνισε ότι «κανένας από τους νομικούς ισχυρισμούς της ΠΑΕ Βόλος δεν απαντήθηκε» από την επιτροπή.

Ο κ. Μπέος προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας ότι «γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους εκδόθηκε η απόφαση αυτή». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει μια βαθύτερη γνώση των παρασκηνίων της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις για τους λόγους αυτούς.

Εξάντληση νομικών μέσων και προσδοκία δικαίωσης

Ο Αχιλλέας Μπέος υπογράμμισε τη δέσμευση της ΠΑΕ Βόλος να εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα νομικά ένδικα μέσα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η ΠΑΕ Βόλος θα εξαντλήσει όλα τα νομικά ένδικα μέσα και στο τέλος είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιωθεί». Η προσφυγή στο CAS αποτελεί το επιστέγασμα αυτής της δέσμευσης, με την ομάδα να ελπίζει στην ανατροπή της απόφασης και την επιστροφή των αφαιρεθέντων βαθμών.

Η πεποίθηση για τη δικαίωση της ομάδας είναι ισχυρή, όπως δήλωσε ο κ. Μπέος, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να ακολουθήσει τη νομική οδό μέχρι τέλους. Η προσφυγή στο CAS αναμένεται να είναι το επόμενο κεφάλαιο σε αυτή τη δικαστική διαμάχη.

Σκληρή κριτική και μήνυμα

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος δεν δίστασε να εκφράσει την οργή του με σκληρά λόγια. «Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά αλλά θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Ντροπή και μόνο ντροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτή η φράση αντικατοπτρίζει την έντονη απογοήτευση και την αίσθηση αδικίας που νιώθει η πλευρά του Βόλου.

Επιπλέον, ο Αχιλλέας Μπέος απηύθυνε ένα μήνυμα προς τους εμπλεκόμενους, υπογραμμίζοντας ότι «και οι κρίνοντες κρίνονται». Η δήλωση αυτή, που έγινε μέσω ανάρτησης στα social media, υποδηλώνει ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά και ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα αξιολογηθούν περαιτέρω.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta