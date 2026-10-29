Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση Παναθηναϊκό, Κοντοέ, Περιστέρι και άλλες ομάδες για περιστατικά βίας

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) ανακοίνωσε σειρά κλήσεων σε ακρόαση, οι οποίες αφορούν σε διάφορα περιστατικά βίας και παραβατικής συμπεριφοράς που φέρονται να έλαβαν χώρα σε αθλητικούς χώρους. Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής βρίσκονται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο προπονητής Γιάννης Κοντοές, η ΚΑΕ Περιστέρι, καθώς και οι ποδοσφαιρικές ομάδες «Κυανούς Αστήρ Βάρης» και «Εθνικός Αστέρας Καισαριανής 1927».

Ο Παναθηναϊκός στο μικροσκόπιο της ΔΕΑΒ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα από φιλάθλους της ομάδας στον περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Αυτό συνέβη πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ Βόλος – ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος διεξήχθη στις 25 Οκτωβρίου 2026.

Ο συγκεκριμένος αγώνας αφορούσε την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, περιόδου 2026/2027. Η ΔΕΑΒ κάλεσε την «πράσινη» ΠΑΕ να παρουσιαστεί για ακρόαση στις 3 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να εξεταστούν τα γεγονότα που συνέβησαν παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Επεισόδια σε αγώνα Γ' Εθνικής

Στις κλήσεις της ΔΕΑΒ περιλαμβάνονται επίσης οι ομάδες «Κυανούς Αστήρ Βάρης» και «Εθνικός Αστέρας Καισαριανής 1927». Οι δύο σύλλογοι καλούνται σε ακρόαση αναφορικά με σοβαρά επεισόδια που φέρονται να εκτυλίχθηκαν μεταξύ παικτών και παραγόντων τους.

Τα επεισόδια αυτά συνέβησαν με τη λήξη του μεταξύ τους αγώνα ποδοσφαίρου, στις 25 Οκτωβρίου 2026, στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης. Ο αγώνας ήταν για την 5η αγωνιστική του 9ου ομίλου του πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής κατηγορίας της ΕΠΟ, περιόδου 2026/2027. Η ακρόαση για τις δύο ομάδες έχει οριστεί για τις 3 Νοεμβρίου 2026.

Κλήση στον προπονητή του Αστέρα Τρίπολης Β', Γιάννη Κοντοέ

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση, στις 4 Νοεμβρίου 2026, τον προπονητή της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης Β΄, Γιάννη Κοντοέ. Ο κ. Κοντοές κατηγορείται για φερόμενη παραβατική συμπεριφορά, η οποία συνίσταται σε πρόκληση-παρότρυνση επεισοδίων.

Τα εν λόγω επεισόδια φέρονται να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα ΑΠΣ Πανθρακικός ΠΑΕ – ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης Β. Ο αγώνας διεξήχθη στις 25 Οκτωβρίου 2026, στο ΔΑΚ Κομοτηνής, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Superleague 2, περιόδου 2026/2027. Παράλληλα, η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης καλείται επίσης λόγω της αντικειμενικής της ευθύνης για το περιστατικό.

Το πανό της ΚΑΕ Περιστέρι

Τέλος, η Επιτροπή κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ Περιστέρι ΓΣ, η οποία έχει οριστεί για τις 4 Νοεμβρίου 2026. Η κλήση αφορά σε φερόμενη παραβατική συμπεριφορά φιλάθλων της ομάδας. Συγκεκριμένα, η συμπεριφορά αυτή συνίσταται σε ανάρτηση πανό με ιδεολογικό-πολιτικό χαρακτήρα και εξυβριστικό περιεχόμενο.

Το πανό αναρτήθηκε εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου Περιστερίου, στις 24 Οκτωβρίου 2026. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ Περιστέρι ΓΣ – ΚΑΕ Μαρούσι, για την 4η αγωνιστική της Α΄ φάσης του Πρωταθλήματος Stoiximan GBL.

Η νομική βάση των κλήσεων

Όλες οι παραπάνω κλήσεις σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ πραγματοποιούνται βάσει του άρθρου 1 του νόμου 4326/2015. Ο συγκεκριμένος νόμος έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 104 του νόμου 5224/2025. Αυτό το νομικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παραβατικής συμπεριφοράς στον αθλητισμό, επιτρέποντας στην Επιτροπή να εξετάζει και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta