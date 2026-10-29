Το NBA Europe θέλει Παναθηναϊκό και άλλες πέντε ομάδες της Euroleague

Νέες πληροφορίες από τη Σερβία φέρνουν στο προσκήνιο τα σχέδια του NBA Europe για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής λίγκας, με έξι ομάδες της EuroLeague να βρίσκονται στο στόχαστρό του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Meridian Sport», ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ομάδες που έχει ξεχωρίσει ο «μαγικός πλανήτης» για το νέο αυτό εγχείρημα. Η αποκάλυψη έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα κεφάλαιο στις συζητήσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι ομάδες στο στόχαστρο του NBA Europe

Το NBA Europe φέρεται να έχει «κυκλώσει» συγκεκριμένους συλλόγους από την κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης, με στόχο την ένταξή τους στις «επάλξεις» της ευρωπαϊκής λίγκας που επιθυμεί να δημιουργήσει. Εκτός από τον Παναθηναϊκό, η λίστα περιλαμβάνει τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα, τη Βιλερμπάν (ASVEL), την Μπάγερν Μονάχου και τη Φενέρμπαχτσε. Συνολικά, πρόκειται για έξι ομάδες της EuroLeague που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των Αμερικανών.

Το ρεπορτάζ της «Meridian Sport» αναφέρει πως το NBA βλέπει στα πλάνα του για το ευρωπαϊκό εγχείρημα τις συγκεκριμένες ομάδες. Ωστόσο, μένει να φανεί ποιο είναι το ενδιαφέρον των έξι αυτών συλλόγων για το NBA, καθώς και για τα επόμενα βήματα της EuroLeague.

Οι πόλεις και οι αγορές που εξετάζονται

Πέρα από τις ομάδες, οι Αμερικανοί έχουν επίσης «σημαδέψει» συγκεκριμένες πόλεις, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές αγορές για το εγχείρημα. Οι πόλεις αυτές είναι η Αθήνα, η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, το Μόναχο, το Λυόν και η Κωνσταντινούπολη. Αυτές οι τοποθεσίες έχουν αναφερθεί ξανά και έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο για το ίδιο εγχείρημα, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία τους.

Η «Meridian Sport» είχε αποκαλύψει πρώτη τη λίστα με τις πόλεις που εξέταζε η αμερικανική λίγκα για το εγχείρημα. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, η Κωνσταντινούπολη, το Μόναχο και η Αθήνα, από τις οποίες προέρχονται οι περισσότερες από τις ομάδες που αναφέρονται τώρα. Το ενδιαφέρον εκτείνεται και στις αγορές που αντιστοιχούν σε αυτές τις περιοχές.

Η δήλωση του Τσους Μπουένο για τη συνεργασία

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη συνύπαρξη της EuroLeague με τους Αμερικανούς, ο Τσους Μπουένο είχε αναφερθεί στο θέμα του NBA Europe. Μιλώντας στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Μπουένο δήλωσε πως θα ήθελε να είχε φτάσει νωρίτερα για να συνεργαστεί με το NBA από την αρχή του μοντέλου. Τόνισε ότι υπάρχουν πλέον δύο πολύ διαφορετικά μοντέλα, γεγονός που καθιστά την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας πιο δύσκολη.

Ουσιαστικά, ο Μπουένο υπογράμμισε την επιθυμία του για συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, την EuroLeague και το NBA Europe. Η δήλωσή του αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της κατάστασης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο οργανισμοί στην προσπάθεια για κοινή πορεία.

Τα σχέδια της Euroleague και οι προηγούμενες αποκαλύψεις

Ενώ το NBA Europe προχωρά με τα δικά του σχέδια, η EuroLeague συνεχίζει να αναπτύσσει το δικό της μοντέλο franchise. Το νέο ρεπορτάζ από τη Σερβία έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα κεφάλαιο στην υπόθεση, δίχως να δείχνει να επηρεάζεται από τις αποφάσεις ή τις αναφορές που προέκυψαν από τη συνάντηση των ιδιοκτητών στη Λίμνη Κόμο.

Η «Meridian Sport» ήταν αυτή που είχε αποκαλύψει πρώτη τα σχέδια του NBA για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής ευρωπαϊκής διοργάνωσης τον Νοέμβριο του 2024. Επίσης, είχε δημοσιεύσει πρώτη τη λίστα με τις πόλεις που εξέταζε η αμερικανική λίγκα για το εγχείρημα, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, η Κωνσταντινούπολη, το Μόναχο και η Αθήνα, από τις οποίες προέρχονται οι περισσότερες από τις ομάδες που αναφέρονται τώρα.

Το ενδιαφέρον των συλλόγων και οι επόμενες κινήσεις

Παρά τις αποκαλύψεις, ακόμα μένει να φανεί ποιο είναι το πραγματικό ενδιαφέρον των έξι αυτών συλλόγων για το NBA. Επίσης, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το επόμενο βήμα της EuroLeague. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες του Meridian Sport, το NBA βλέπει στα πλάνα του για το ευρωπαϊκό εγχείρημα τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μπάγερν, ASVEL και Παναθηναϊκό.

Το πώς θα ενταχθεί αυτό το ενδιαφέρον στη συμφωνία που επιθυμούν να πετύχουν από κοινού οι ιδιοκτήτες της EuroLeague, όπως ανέφερε ο Μπουένο, αποτελεί ένα ακόμα σημείο που αναμένει διευκρινίσεις. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να αναμένονται με ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Athletiko