Χάρι Κέιν: Η «Χρυσή Μπάλα» και η συζήτηση για τον τίτλο του «Sir»

Ο Χάρι Κέιν κατέκτησε τη «Χρυσή Μπάλα», μία διάκριση που προκάλεσε έντονη συζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία σχετικά με το ενδεχόμενο να τιμηθεί με τον τίτλο του «Sir». Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιτυχία του, ωστόσο παραδέχτηκε ότι η προσφώνηση του τιμητικού τίτλου του ακούγεται κάπως παράξενη.

Για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας», ο Κέιν δέχτηκε συγχαρητήρια και από τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της διάκρισης για το αγγλικό ποδόσφαιρο και τον ρόλο του ως πρότυπο για τους νεαρούς αθλητές.

Η ιστορική διάκριση του Χάρι Κέιν

Ο Χάρι Κέιν έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατακτά τη «Χρυσή Μπάλα» μετά τον Μάικλ Όουεν, ενώ είναι ο πέμπτος στην ιστορία συνολικά που πετυχαίνει αυτή τη σπουδαία διάκριση. Η επιτυχία του αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό επίτευγμα για το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, ο Κέιν είναι ο πρώτος Άγγλος νικητής του βραβείου έπειτα από 25 χρόνια, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην κατάκτησή του. Η διάκριση αυτή αναγνωρίστηκε ευρέως, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Μεγάλης Βρετανίας.

Η συζήτηση για τον τίτλο του «Sir»

Μετά την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας», ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν ο Χάρι Κέιν θα πρέπει να τιμηθεί με τον τίτλο του «Sir». Αυτή η τιμή απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στη χώρα τους.

Ο ίδιος ο Κέιν κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο αυτό μετά τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 6-1 επί της Μαγδεμβούργου για το Κύπελλο Γερμανίας, όπου και έκανε τις σχετικές δηλώσεις του.

Οι δηλώσεις του Άγγλου επιθετικού

Ο Χάρι Κέιν εξέφρασε την χαρά του για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας», ενώ αναφέρθηκε και στον τίτλο του «Sir». Τόνισε ότι θα ένιωθε μεγάλη υπερηφάνεια αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ωστόσο παραδέχτηκε ότι η προσφώνηση αυτού του τίτλου ευγενείας του ακούγεται κάπως παράξενη.

Συγκεκριμένα, ο Κέιν δήλωσε: «Δεν θα έλεγα όχι σε αυτό, αυτό είναι σίγουρο. Αν συμβεί, θα είναι απίστευτο και κάτι για το οποίο θα είμαι εξαιρετικά περήφανος. Αλλά δεν θέλω να παρασυρθώ πολύ».

Σχετικά με την προοπτική να τον αποκαλούν «Sir», ο Άγγλος επιθετικός συμπλήρωσε: «Θα ακουγόταν καλό, αλλά θα ένιωθα περίεργα αν όλοι με αποκαλούσαν έτσι. Οπότε θα το κρατήσουμε απλώς ως Χάρι προς το παρόν».

Τα συγχαρητήρια της βρετανικής κυβέρνησης

Συγχαρητήρια για την τέραστια επιτυχία του Κέιν ήρθαν και από τη βρετανική κυβέρνηση. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ μετέφερε τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διάκρισης για το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος, η κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» αποτελεί ένα σπουδαίο επίτευγμα. Επισήμανε επίσης ότι ο διεθνής επιθετικός αποτελεί πρότυπο για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της χώρας, αναδεικνύοντας την επιρροή του πέρα από το γήπεδο.

Όταν ρωτήθηκε αν ο πρωθυπουργός θα ήθελε να δει τον παίκτη να χρίζεται με τον τιμητικό αυτόν τίτλο, ο εκπρόσωπος απάντησε: «Στην ερώτησή σας για τον τίτλο του ιππότη, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαν, ο Χάρι Κέιν έχει προσφέρει πάρα πολλά στο αγγλικό ποδόσφαιρο και αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για αυτόν και τη χώρα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta