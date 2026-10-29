Μαρούσι: Ανακοίνωσε τον Τρέι Ντρέσελ

Το Μαρούσι προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Αμερικανού αθλητή Τρέι Ντρέσελ. Ο 30χρονος γκαρντ-φόργουορντ εντάσσεται στην ομάδα των Βορείων Προαστίων ως αντικαταστάτης του Ρόναλντ Μαρτς, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο νέος παίκτης βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και έχει τεθεί στη διάθεση του προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου για τον επερχόμενο αγώνα με τον Προμηθέα.

Ο νέος γκαρντ-φόργουορντ του Αμαρουσίου

Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοίνωσε την απόκτηση του Thomas Bruce “Trey” Drechsel, γνωστού ως Τρέι Ντρέσελ. Ο Αμερικανός αθλητής, γεννημένος στις 27 Ιουλίου 1996 στη Woodinville της Washington, είναι 30 ετών και αγωνίζεται στις θέσεις του γκαρντ και του φόργουορντ. Η μεταγραφική αυτή κίνηση ενισχύει το Μαρούσι, με τον Ντρέσελ να είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του άμεσα.

Ο Τρέι Ντρέσελ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Grand Canyon, απ' όπου ξεκίνησε την αθλητική του πορεία. Η παρουσία του στην Αθήνα επιβεβαιώνει την ταχύτητα των διαδικασιών, καθιστώντας τον διαθέσιμο για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας υπό την καθοδήγηση του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Η πορεία του στην Ευρώπη και το Μεξικό

Η επαγγελματική καριέρα του Τρέι Ντρέσελ ξεκίνησε το 2020, όταν υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με την Παρτίζαν Βελιγραδίου. Στη συνέχεια, παραχωρήθηκε δανεικός στην σερβική Mladost Zemun, όπου είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί και να αποκτήσει εμπειρίες. Η πορεία του τον οδήγησε στην Πολωνία, όπου εντάχθηκε στην ομάδα Stal Ostrów Wielkopolski.

Τον Ιούνιο του 2022, ο Αμερικανός παίκτης μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Baskets Oldenburg. Ακολούθησε ένα πέρασμα από την λιθουανική Lietkabelis Panevėžys, με την οποία είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί και στο Eurocup, μία σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έπειτα, πέρασε δύο χρόνια στην πορτογαλική Μπενφίκα, πριν καταλήξει στην τελευταία του ομάδα, τους Diablos Rojos του Μεξικού, από όπου και αποκτήθηκε από το Μαρούσι.

Τίτλοι και προσωπικά ρεκόρ

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Μπενφίκα, ο Τρέι Ντρέσελ πανηγύρισε αρκετούς τίτλους. Συγκεκριμένα, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, το 2024 και το 2025, ένα κύπελλο το 2024, καθώς και ένα Super Cup το 2023. Η επιτυχία τον ακολούθησε και στην Πολωνία, όπου στέφθηκε κυπελλούχος το 2023 με την Stal Ostrów Wielkopolski.

Πέρα από τους συλλογικούς τίτλους, ο Ντρέσελ έχει σημειώσει και αξιοσημείωτα προσωπικά ρεκόρ στην καριέρα του. Με τη φανέλα της Mladost, κατέγραψε 37 πόντους και 17 ριμπάουντ σε έναν αγώνα, ενώ με την Μπενφίκα, έφτασε τις 10 ασίστ σε μία αναμέτρηση, αναδεικνύοντας τις πολύπλευρες ικανότητές του στο παρκέ.

Τα στατιστικά από την τελευταία του ομάδα και άλλες δραστηριότητες

Πριν ενταχθεί στο Μαρούσι, ο Τρέι Ντρέσελ αγωνιζόταν για τους Diablos Rojos του Μεξικού. Εκεί, κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά, με μέσο όρο 17.8 πόντους ανά παιχνίδι. Παράλληλα, συνέλεγε 5.4 ριμπάουντ, μοίραζε 2.2 ασίστ και πραγματοποιούσε 1.8 κλεψίματα ανά αγώνα, δείχνοντας την συμβολή του σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

Εκτός από την αγωνιστική του δράση, ο Τρέι Ντρέσελ διατηρεί και ένα προσωπικό κανάλι στο YouTube. Σε αυτό το κανάλι, ανεβάζει βίντεο που αφορούν mentoring και προσωπικό vlogging, προσφέροντας μια διαφορετική πτυχή της προσωπικότητάς του πέρα από τα γήπεδα του μπάσκετ.

Η αποχώρηση του Ρόναλντ Μαρτς

Παράλληλα με την ανακοίνωση της απόκτησης του Τρέι Ντρέσελ, η ΚΑΕ Μαρούσι προχώρησε και στην ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας της με τον αθλητή Ρόναλντ Μαρτς. Η ομάδα ευχαρίστησε τον Ρόναλντ Μαρτς για τη συνεργασία τους και του ευχήθηκε καλή συνέχεια τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην επαγγελματική του καριέρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta