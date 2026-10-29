Απορρίφθηκαν οι εφέσεις Βόλου και Πανσερραϊκού για την υπόθεση Σούντγκρεν, παραμένουν οι αφαιρέσεις βαθμών

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) απέρριψε τις εφέσεις που είχαν υποβάλει ο Βόλος και ο Πανσερραϊκός σχετικά με την υπόθεση του ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι οι αρχικές αφαιρέσεις βαθμών που είχαν επιβληθεί στις δύο ομάδες παραμένουν σε ισχύ. Και οι δύο ΠΑΕ είχαν προσφύγει κατά των πρωτόδικων αποφάσεων, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν ευδοκίμησαν ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής.

Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ

Οι εφέσεις που κατέθεσαν οι ΠΑΕ Βόλος και Πανσερραϊκός, αναφορικά με την υπόθεση του Σούντγκρεν, κρίθηκαν αβάσιμες από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Η επιτροπή, μετά την εξέταση των υποθέσεων, αποφάσισε να απορρίψει τις προσφυγές των δύο συλλόγων, επικυρώνοντας έτσι τις αρχικές ποινές.

Αυτή η εξέλιξη διατηρεί τις βαθμολογικές συνέπειες που είχαν επιβληθεί στις ομάδες, επηρεάζοντας την πορεία τους στα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Η υπόθεση Σούντγκρεν είχε οδηγήσει σε αρχικές αποφάσεις που επέβαλαν αφαιρέσεις βαθμών, και οι οποίες τώρα καθίστανται οριστικές μετά την απόρριψη των εφέσεων.

Οι επιπτώσεις για τον Βόλο

Για την ομάδα του Βόλου, η απόρριψη της έφεσής της σημαίνει ότι η ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών από τη Super League παραμένει σε πλήρη ισχύ. Η αρχική αυτή ποινή είχε επιβληθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης Σούντγκρεν και, με την οριστικοποίησή της, ο Βόλος συνεχίζει τη φετινή αγωνιστική περίοδο χωρίς κανένα βαθμό στον πίνακα της Super League.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογική θέση της ομάδας, η οποία καλείται πλέον να αγωνιστεί για την ανάκαμψή της χωρίς τούς τρεις αυτούς βαθμούς. Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ είναι δεσμευτική και δεν επιτρέπει περαιτέρω ανατροπές για την ΠΑΕ Βόλος σε αυτή την υπόθεση.

Η ποινή του Πανσερραϊκού

Αντίστοιχα, για τον Πανσερραϊκό, η έφεση που είχε υποβάλει κατά της απόφασης περί αφαίρεσης βαθμών απορρίφθηκε επίσης από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Η ομάδα των Σερρών είχε τιμωρηθεί με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών, ποινή η οποία πλέον είναι οριστική.

Παρά την απώλεια των τεσσάρων βαθμών, ο Πανσερραϊκός βρίσκεται στην 7η θέση της Superbet League 2, έχοντας συγκεντρώσει δέκα βαθμούς. Η διατήρηση της ποινής αναδιαμορφώνει τα δεδομένα για τον σύλλογο στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, απαιτώντας από την ομάδα να καλύψει το χαμένο έδαφος. Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας επιβεβαιώνει την αρχική ποινή, διατηρώντας την βαθμολογική επίπτωση για τον Πανσερραϊκό.

Οι τυπικές και ουσιαστικές απορρίψεις και η έφεση Πεταυράκη

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ χαρακτηρίζονται από την τυπική αποδοχή και την ουσιαστική απόρριψη των εφέσεων. Συγκεκριμένα, η έφεση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ κατά της υπ’ αρ. 7/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. έγινε τυπικά δεκτή, αλλά απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν.

Παρόμοια, η έφεση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της ίδιας Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. δέχτηκε την ίδια μεταχείριση, δηλαδή έγινε τυπικά δεκτή και απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν.

Επιπλέον, στην ίδια σειρά αποφάσεων, η Επιτροπή Δεοντολογίας εξέτασε και την έφεση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Πεταυράκη. Η έφεση του κ. Πεταυράκη, η οποία αφορούσε επίσης την υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο., δέχτηκε και αυτή τυπικά και απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για την εξέταση των εφέσεων πληρούνταν, το περιεχόμενο και τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν δεν κρίθηκαν επαρκή για την ανατροπή των αρχικών αποφάσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit