Η 70ή τελετή της «Χρυσής Μπάλας» στο Λονδίνο με Γιαμάλ, Κέιν και Μπαπέ

Η 70ή τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας», του κορυφαίου ατομικού βραβείου του ποδοσφαίρου στον κόσμο, πρόκειται να διεξαχθεί στο Λονδίνο. Η μεγάλη βραδιά, που διοργανώνεται από το γαλλικό αθλητικό περιοδικό “France Football” από το 1956, θα φιλοξενηθεί στο θέατρο London Palladium. Οι Λαμίν Γιαμάλ, Χάρι Κέιν και Κιλιάν Μπαπέ προβάλουν ως οι επικρατέστεροι διεκδικητές για τη διαδοχή του Ουσμάν Ντεμπελέ.

Η ιστορία και η επιλογή του Λονδίνου

Η «Χρυσή Μπάλα» καθιερώθηκε από το “France Football” το 1956 και αποτελεί έκτοτε το σημαντικότερο ατομικό βραβείο στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η φετινή διοργάνωση είναι η 70ή στην ιστορία του θεσμού. Ενώ στο παρελθόν οι τελετές φιλοξενήθηκαν στη Ζυρίχη από το 2010 έως το 2015 και συχνά στο Παρίσι, οι διοργανωτές επέλεξαν αυτή τη φορά το Λονδίνο ως τόπο διεξαγωγής.

Η επιλογή της βρετανικής πρωτεύουσας αποτελεί φόρο τιμής στον Στάνλεϊ Μάθιους, ο οποίος ήταν ο πρώτος νικητής στην ιστορία του τροπαίου το 1956. Ο Μάθιους, μια εμβληματική μορφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, αγωνιζόταν τότε στην Μπλάκπουλ, και η επιλογή του Λονδίνου τιμά την κληρονομιά του ως πρωτοπόρου του θεσμού.

Οι βασικοί διεκδικητές του τροπαίου

Η φετινή «Χρυσή Μπάλα» θεωρείται από τις πιο αμφίρροπες των τελευταίων ετών, καθώς κανένας ποδοσφαιριστής δεν προβάλει σαν το απόλυτο φαβορί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχηματικές εταιρείες, τρεις παίκτες διεκδικούν τον θρόνο και τη διαδοχή του προηγούμενου νικητή, Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ανάμεσα στους επικρατέστερους είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία και πρωταθλητής Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα, έχοντας μια εντυπωσιακή πορεία. Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, έρχεται από μία εκπληκτική χρονιά με την Μπάγερν, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Κύπελλο Γερμανίας, επιδεικνύοντας σταθερά υψηλή απόδοση. Τρίτος στη λίστα των φαβορί είναι ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος, αν και χωρίς τίτλο, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της La Liga, πρώτος σκόρερ στο Champions League 2025/26, καθώς και πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ 2026 και στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του δεινότητα.

Η τελετή απονομής και οι παρουσιαστές

Η τελετή για τη «Χρυσή Μπάλα» (Ballon d’Or) του 2026 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 22:00, στο London Palladium του Λονδίνου. Την παρουσίαση της μεγάλης βραδιάς θα αναλάβει ο Τιερί Ανρί, μια εμβληματική μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, στο πλευρό της συναδέλφου του από το CBS, Κέιτ Σκοτ.

Συνολικά, 13 βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της τελετής, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της κορυφαίας «Χρυσής Μπάλας», αναγνωρίζοντας τις κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς.

Η διαδικασία επιλογής και ψηφοφορίας

Η «Χρυσή Μπάλα» απονέμεται βάσει της ψηφοφορίας μιας διεθνούς κριτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένους δημοσιογράφους. Για την κατηγορία των ανδρών, συμμετέχει ένας εκπρόσωπος ανά χώρα, επιλεγμένος μεταξύ των 100 κορυφαίων στην τελευταία κατάταξη της FIFA, πριν από τη δημοσίευση των λιστών των υποψηφίων. Αντίστοιχα, για τις γυναίκες, η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο ανά χώρα, μεταξύ των 50 κορυφαίων.

Ο Μάνος Σταραμόπουλος ψηφίζει για την Ελλάδα από το 1988, εκτελώντας χρέη μόνιμου ανταποκριτή της L’ Equipe. Κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής καλείται να επιλέξει δέκα παίκτες από μια λίστα 30 υποψηφίων, τους οποίους κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά αξίας. Οι δέκα επιλεγμένοι παίκτες λαμβάνουν συγκεκριμένους βαθμούς: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 και 1 βαθμό αντίστοιχα, με τον πρώτο στην κατάταξη να λαμβάνει τους περισσότερους.

Ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» είναι ο παίκτης που συγκεντρώνει τους περισσότερους βαθμούς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι παίκτες διαχωρίζονται με βάση τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν για την πρώτη θέση. Εάν η ισοβαθμία παραμένει, τότε λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ψήφων για τη δεύτερη θέση, και στη συνέχεια για την τρίτη θέση, ακολουθώντας την ίδια λογική μέχρι να υπάρξει ξεκάθαρος νικητής του κορυφαίου βραβείου.

Με πληροφορίες από: Enikos