Διακοπή αγώνα Αγγλίας Κ15 στο Μουντιάλ του Αζερμπαϊτζάν μετά από καταγγελία για ρατσιστική επίθεση

Η αναμέτρηση της Αγγλίας Κ15 με την Ιρλανδία, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Αζερμπαϊτζάν, διακόπηκε και οι Άγγλοι αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο. Η απόφαση ελήφθη από τον προπονητή Ματ Θορπ στο 40ό λεπτό του αγώνα, έπειτα από καταγγελία νεαρού ποδοσφαιριστή της ομάδας του για ρατσιστική επίθεση. Συγκεκριμένα, ο παίκτης φέρεται να αποκάλεσε αντίπαλός του «μαϊμού», προκαλώντας άμεσα την αντίδραση των Άγγλων.

Το περιστατικό που οδήγησε στην αποχώρηση

Το περιστατικό που οδήγησε στην απόφαση του προπονητή των Άγγλων να αποσύρει τους ποδοσφαιριστές του σημειώθηκε στο 40ό λεπτό της αναμέτρησης. Ένας νεαρός Άγγλος παίκτης κατήγγειλε ότι αντίπαλός του τον αποκάλεσε «μαϊμού». Η καταγγελία αυτή ήρθε λίγο αφότου ο Άγγλος ποδοσφαιριστής είχε σπρώξει τον αντίπαλό του στην πλάτη.

Μετά την καταγγελία, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής κατευθύνθηκε προς τον πάγκο της ομάδας του και περίμενε στην πλάγια γραμμή του γηπέδου. Εκείνη τη στιγμή, ο προπονητής Ματ Θορπ βρισκόταν σε συνομιλία με τον τέταρτο διαιτητή του αγώνα. Λίγο πριν την επανέναρξη της αναμέτρησης, ο κ. Θορπ έδωσε την εντολή στους παίκτες του να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο.

Ένταση στους πάγκους και η αντίδραση της Ιρλανδίας

Η καταγγελία του Άγγλου ποδοσφαιριστή προκάλεσε άμεσα ένταση. Μέλος του τεχνικού επιτελείου της Ιρλανδίας φώναξε «όχι, δεν το έκανε», την ώρα που ο Άγγλος ποδοσφαιριστής διαμαρτυρόταν έντονα για την προσβολή που δέχθηκε. Αυτή η αντίδραση οδήγησε σε έντονη λογομαχία ανάμεσα στους δύο πάγκους, με την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Η απόφαση για αποχώρηση πάρθηκε εν μέσω αυτής της έντασης, με τον προπονητή της Αγγλίας να επιμένει στην κίνησή του. Η αναμέτρηση διεξάγεται σε δύο ημίχρονα διάρκειας 20 λεπτών, γεγονός που σημαίνει ότι η διακοπή έγινε στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Η πορεία της Αγγλίας στο τουρνουά και το αβέβαιο αποτέλεσμα

Τη στιγμή της αποχώρησης της Αγγλίας από το γήπεδο, η ομάδα βρισκόταν πίσω στο σκορ με 4-1 έναντι της Ιρλανδίας. Παρόλα αυτά, παραμένει ασαφές αν το περιστατικό και η διακοπή του αγώνα θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης, καθώς ο θεσμός είναι πειραματικός.

Πριν από αυτόν τον αγώνα, η Αγγλία είχε μια εξαιρετική πορεία στον πειραματικό θεσμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος διεξάγεται με οκτώ ποδοσφαιριστές ανά ομάδα. Η ομάδα είχε επικρατήσει και στα τρία πρώτα παιχνίδια της, σημειώνοντας συνολικά 16 γκολ και δεχόμενη μόλις ένα. Αυτή η επίδοση την είχε φέρει στην κορυφή του ομίλου, με την Ιρλανδία να υστερεί στη διαφορά τερμάτων.

Προηγούμενα περιστατικά ρατσισμού σε αγώνες μικρών ηλικιών

Το περιστατικό στο Αζερμπαϊτζάν δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός για τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες της Αγγλίας. Πέρυσι, μια φιλική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας Κ17 της Αγγλίας με τη Βενεζουέλα είχε διακοπεί δύο φορές. Οι διακοπές εκείνες είχαν προκληθεί από καταγγελίες για ρατσιστικές προσβολές που είχαν δεχθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, η φιλική αναμέτρηση της εθνικής Κ17 με τη Βενεζουέλα διακόπηκε δύο φορές, μετά από καταγγελίες για ρατσιστικές προσβολές εις βάρος αρκετών ποδοσφαιριστών. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι παρόμοια ζητήματα έχουν απασχολήσει ξανά αγώνες των μικρών ηλικιακών κατηγοριών της Αγγλίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko