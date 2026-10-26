Ενημέρωση από τον Νίκο Κόβατς για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα

Ο Νίκο Κόβατς, προπονητής της Ντόρτμουντ, παρείχε πρόσφατα ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Έλληνας διεθνής μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα γήπεδα, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλο. Ο Καρέτσας έχει ήδη μείνει εκτός αποστολής από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας του, έχοντας τραυματιστεί στην αναμέτρηση απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου.

Ενημέρωση από τον προπονητή της Ντόρτμουντ

Ο Νίκο Κόβατς αναφέρθηκε λεπτομερώς στην πορεία αποκατάστασης του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Οι δηλώσεις του έγιναν ενόψει του επικείμενου αγώνα Κυπέλλου της Ντόρτμουντ απέναντι στη Βέρντερ, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του 18χρονου ποδοσφαιριστή.

Ο προπονητής τόνισε ότι ο Καρέτσας βρίσκεται ακόμη στα «πιτς» λόγω του τραυματισμού του στον αστράγαλο. Η ενημέρωση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο νεαρός παίκτης αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της ομάδας και η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση αναμένεται με ενδιαφέρον.

Η πορεία αποκατάστασης και η αισιοδοξία του παίκτη

Σύμφωνα με τον Νίκο Κόβατς, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί. Ο προπονητής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όχι, δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί αύριο. Τον συνάντησα πριν από λίγο. Βρίσκεται πλέον στο αρχικό στάδιο του τρεξίματος σε ευθεία γραμμή, χωρίς πόνο, και είναι αισιόδοξος. Αυτό με χαροποιεί».

Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης και ανταποκρίνεται θετικά, καθώς δεν αισθάνεται πόνο κατά την εκτέλεση του τρεξίματος. Η αισιοδοξία του ίδιου του παίκτη, όπως μετέφερε ο Κόβατς, αποτελεί ένα θετικό σημάδι για την περαιτέρω πορεία του.

Αποκλεισμός από το ματς Κυπέλλου και οι επόμενες δοκιμές

Είναι πλέον δεδομένο ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον αγώνα Κυπέλλου της Ντόρτμουντ απέναντι στη Βέρντερ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 27 Οκτωβρίου. Ο Νίκο Κόβατς ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς ο παίκτης δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το πρόγραμμα που απαιτείται για την πλήρη επάνοδό του.

Για τα επόμενα παιχνίδια, η κατάσταση του Καρέτσα θα παρακολουθείται στενά. Ο προπονητής εξήγησε ότι, πέρα από το τρέξιμο σε ευθεία γραμμή, θα πρέπει να δοκιμαστούν και άλλες κινήσεις. Συγκεκριμένα, μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν δοκιμές που αφορούν απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, σουτ και μονομαχίες, προκειμένου να αξιολογηθεί η πλήρης ετοιμότητά του.

Το ενδεχόμενο επιστροφής στο Klassiker

Παρά τον αποκλεισμό του από τον αγώνα Κυπέλλου, ο Νίκο Κόβατς άφησε ανοιχτό το παράθυρο επιστροφής του Κωνσταντίνου Καρέτσα για το Klassiker. Ο προπονητής δήλωσε: «Επομένως, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στο αυριανό παιχνίδι και για τα επόμενα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του. Το ένα είναι, φυσικά, να τρέχει σε ευθεία γραμμή και το άλλο είναι οι απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, τα σουτ και οι μονομαχίες. Αυτά θα τα δοκιμάσουμε μέσα στην εβδομάδα, ώστε να δούμε αν ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι έτοιμος για το Σαββατοκύριακο».

Η αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Μπάγερν, το μεγάλο ντέρμπι της Bundesliga, είναι προγραμματισμένη για τις 31 Οκτωβρίου. Η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του 18χρονου Έλληνα διεθνή θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν εντός της εβδομάδας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις ενός τόσο σημαντικού αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta